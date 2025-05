Wildes Spektakel: FV Sontheim verliert Acht-Tore-Schlacht gegen Bargau

Die Sportfreunde Lorch begannen schwungvoll und gingen früh durch Jonas Nietzer in der 5. Minute in Führung. Doch die TSG Nattheim antwortete prompt: Tim Eichhorn glich nur vier Minuten später aus (9.). Jens Baamann drehte das Spiel noch vor der Pause mit dem 1:2 in der 36. Minute. Patrick Brümmer sorgte in der 88. Minute für die endgültige Entscheidung. Mit dem Auswärtssieg klettert Nattheim auf 33 Punkte, gleichauf mit drei weiteren Teams. Lorch bleibt mit 34 Punkten einen Zähler davor, verpasst aber den Sprung in die obere Tabellenhälfte.