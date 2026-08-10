Wildes Remis gegen den SV Nord: 17-Jähriger rettet Unterhaching II

Die SpVgg Unterhaching II spielte Remis gegen den SV Nord. – Foto: Markus Nebl

Samuel Spinner hat in seinem ersten Herrenfußball-Ligaspiel den Ausgleich zum 4:4 erzielt. Zuvor war der Hachinger Trainer mit Roter Karte vom Platz gestellt worden.

Wer zuletzt lacht, der lacht bekanntlich am Besten. Und das war Samuel Spinner im Fall des wilden Kicks im Münchner Norden. In der 86. Minute gelang ihm der letzte Treffer der Partie und der sicherte einen spektakulär erkämpften Punkt. Der 17 Jahre junge Samuel Spinner wurde nach gut einer Stunde eingewechselt und machte dieses besondere Tor in seinem ersten Herrenfußball-Ligaspiel. Er wird diesen verrückten Tag noch etwas mehr in Erinnerung behalten.

Was war das für ein irres Spiel? Die SpVgg Unterhaching II reiste in der Landesliga zum Aufsteiger SV Nord-Lerchenau und holte nach einer wilden Schlacht mit offenem Visier ein 4:4 (2:3). Kurz vor Schluss gelang erst der finale Ausgleichstreffer.

Zuvor waren die Münchner in der offenen Feldschlacht das dritte Mal in Führung gegangen. Auf dem Weg zu dem Fast-Sieg gab es zwei Elfmeter, bei denen Dominik Besel zweimal den Torwart verlud (40./84.). Fünf Minuten vor dem zweiten Strafstoß wurde der Hachinger Trainer Jan Zur Nieden mit Roter Karte von der Schiedsrichterin aus dem Innenraum verwiesen. Er hatte einen Ball kurz festgehalten und in den Augen der Schiedsrichterin die schnelle Spielfortsetzung verhindert.

In der ersten Hälfte sah es lange nach einem recht normalen Fußballspiel aus. Felix Müller brachte die Hachinger nach zehn Minuten in Führung und machte im vierten Landesliga/Herrenfußball-Einsatz auch seinen ersten Treffer. Danach kontrollierte man die Partie und verpasste es, noch das 2:0 nachzulegen.

Dann wurde es wild mit drei Toren der Gastgeber durch Ex-Profi Karl-Heinz Lappe (36., 45.+4) und einen umstrittenen Elfmeter von Besel (40.). Dazwischen glich Nick Kaulfers kurz aus (45.+2). Jakob Schmid besorgte dann den 3:3-Ausgleich (58.) und danach gab es den zweiten Elfmeter der Gastgeber (82.), der aus Sicht der Hachinger ein Witz war. Somit war Spinners 4:4 die ausgleichende Gerechtigkeit. In den Schlussminuten waren die Gäste dann noch mit zwei gefährlichen Standards dem 5:4-Siegtreffer nahe.