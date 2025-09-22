Wildes Remis beim TSV Pfedelbach, Aramäer mit Ausgleich in 90.+9.

Der 5. Spieltag der Bezirksliga Franken brachte packende Duelle und zahlreiche Tore. Spitzenreiter Aramäer Heilbronn konnte seinen Vorsprung durch ein spätes Unentschieden wahren, während Sportfreunde Lauffen, FSV Friedrichshaller SV und SG Sindringen/Ernsbach durch überzeugende Auftritte den Anschluss halten. Auch im Mittelfeld und Keller der Tabelle gab es intensive Kämpfe um Punkte und Platzierungen.
fedelbach und die SGM lieferten sich ein offenes Schlagabtausch. Tore: 0:1 Hannes Braun (6.), 1:1 Tobias Lösch (27.), 1:2 Luka Michael Barbir (42. Eigentor), 1:3 Marcel Karausch (52. Foulelfmeter), 2:3 Luka Michael Barbir (58.), 3:3 Sebastian Hack (63.). Gelb-Rot: Moritz Stodal (75./SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim).
TG Böckingen eröffnete das Spiel durch Kevin Haas (14.) mit einem frühen Treffer, Aramäer Heilbronn glich erst in der Nachspielzeit durch Maurice Steller (90.+9) aus. Ein Punktgewinn, der die Tabellenführung der Gäste trotz des späten Gegentors sichert.
Sportfreunde Lauffen setzten sich mit einer klaren Leistung durch: Alexander Scherb (12.) und Niklas Rein (24.) sorgten früh für die Entscheidung. Union Heilbronn konnte im Spielverlauf keine entscheidenden Akzente setzen.
Nach dem Rückstand durch Jean-Lou Kinzel (48.) drehte Friedrichshaller SV das Spiel binnen kurzer Zeit: Luca Schumacher (50., 60.), Fabio Schumacher (54.) und Marco Bickel (74.) sicherten einen klaren Sieg gegen die Gäste aus Untergriesheim.
Die Gastgeber dominierten die Partie in den ersten 30 Minuten mit Treffern von Christian Rembe (23.) und Jonas Rechkemmer (31.), Erlenbach konnte nur durch Mika Ludwig (55.) verkürzen. Tobias Frank (58.) stellte den Endstand her.
Ein spätes Tor entschied über die Punkteteilung: Felix Gutsche (80.) brachte Wachbach in Führung, Fabian Kollmar (89.) rettete den Gastgebern den Ausgleich.
Die Gäste sicherten sich den Auswärtssieg durch Tore von Jakob Scheppach (47.) und Moritz Lang (64.) – beide Mannschaften neutralisierten sich vor der Pause weitgehend.
---
Schwaigern dominierte die Partie mit einem frühen Tor durch Nico Leihenseder (31.). Weitere Treffer: Mika Weinhold (64., 79.), Luca Megerle (68.) und Johannes Ebner (82.) machten den Sieg souverän. Neuenstein konnte lediglich zwischenzeitlich durch Megerle (68.) verkürzen.
