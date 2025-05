Wildes Remis

geschrieben von Lukas Honold:

Zu Gast bei den Dickenreishausenern hatten die Günzer die Chance

mit einem Auswärtssieg mit Platz 3 gleichzuziehen. Die Partie

begann aber direkt unkonzentriert. Nach einem zu kurz geratenen

Rückspiel zum eigenen Keeper in der 3. Spielminute war Magnus

Kleß allein auf weiter Flur und ließ sich das Geschenk zum 1:0 nicht

entgehen. Die Hausherren holten dann gleich zum Doppelschlag aus,

aber auch hier wieder gepaart mit der Schläfrigkeit der Günzer

Hintermannschaft. Nach einem unnötig hergeschenkten Freistoß auf

Höhe der Mittelline lief Markus Zauzig einfach mal in die Tiefe und

wurde von keinem der Grün-Weißen aufgenommen. Der umgehend

servierte Chipball hinter die Kette setzte noch einmal perfekt

außerhalb des Sechzehners auf, sodass der Lupfer über den

herausgeeilten Keeper zum frühen 2:0 für die Dickenreishausener

führte. In der Folge spielten sich die Günzer dann in die Partie hinein.

Belohnt wurde man durch einen schnörkellosen Angriff durchs

Zentrum. Jonas Honold drehte im Zentrum auf und bediente mit

einem scharfen Steilpass Michael Harzenetter, der den Ball eiskalt

zum Anschluss nach einer Viertelstunde einschob. In den weiteren

Minuten der Partie wurde die Defensive der Gäste stabiler und

wankte nicht mehr bei jedem langen Ball wie noch zu Beginn.

Offensiv konnte man immer wieder kleine Nadelstiche setzen, bis es

dann fünf Minuten vor der Halbzeit zum Ausgleichstreffer kam.

Patrick Daufratshofer bediente mit einem flachen und perfekt

getimten Steilpass über 20 Meter durch zwei Gegner hinweg Nicolas

Glöcker. Dieser nahm den Ball noch einmal im Sechzehner mit und

schob dann lässig ins rechte untere Eck ein.

Nach der Halbzeit kam von den Hausherren offensiv fast gar nichts

konkretes mehr. Es waren eher die Günzer, die sich Chancen

erspielten, wenn auch nicht viele an der Zahl. Den größten Aufreger

gab es zwischenzeitlich nach einem nicht gegebenen Elfer. Koffi

Adekpe war im Sechzehner durchgebrochen und kurz vor dem

Abschluss noch von hinten am Kragen gezogen worden. Der Pfiff

blieb fälschlicherweise aus. Erst in der 85. Spielminute gelang den

Günzern die vermeintliche Erlösung. Michael Harzenetter stand nach

sehenswerter Ballmitnahme vor dem Keeper und schloss zum 2:3

Führungstreffer ab. In den letzten Minuten hatten die Günzer sogar

noch doppelt die Gelegenheit den Deckel draufzumachen, spielten

die Konter aber nicht sauber zu Ende. Das Unheil brach dann in der

letzten Szene des Spiels über die Grün-Weißen herein. Ein langer

Ball aus der Drehung im Mittelfeld in die Schnittstelle der beiden

Innenverteidiger schien von Martin Merk abgelaufen zu werden.

Dieser bekam einen kleinen Rempler von hinten, der dazu führte,

dass der mit der Hand an den Ball kam bei der Ballmitnahme. Der

Rempler wurde nicht geahndet und daher gab es nochmal einen

Freistoß aus über 20 Metern. Der Ball segelte über die Mauer und

schien vom Keeper abgewehrt zu werden, ehe er mit einem Fuß

unglücklich im Boden hängen blieb und den Schuss so im Fallen aus

der Not heraus nur noch mit einem Arm nach vorne abwehren

konnte. Die Günzer Hinterleute verließen sich in diesem Moment zu

sehr auf den Schlussmann und liefen wie schon mehrfach zu Beginn

der Partie nicht konsequent bis zum Ende durch. Für den Abpraller

standen dann gleich drei Rote zur Stelle von denen Holger

Müschenborn dann das 3:3 tief in der Nachspielzeit bescherte.