Wildes Landesligaspektakel mit acht Treffern - Grünwald dreht zweimal Rückstand

Ein echtes Landesliga-Spektakel boten der SV Neuperlach und der TSV Grünwald: Am Ende eines wilden Spiels gewannen die Grün-Weißen beim Aufsteiger aus dem Münchner Südosten nach 0:2- und 2:3-Rückstand mit 5:3 (2:2). Von Trainer Sebastian Koch gab es ein Lob für diese Moral: „Wir haben die nötige Mentalität gezeigt.“

Schon die Anfangsviertelstunde hatte es in sich. Neuperlach legte einen Blitzstart hin, Edward Johnson schoss den Neuling mit 2:0 in Führung (4.,11.). Grünwald schlug durch Daniel Leugners Kopfball aber sofort zurück (12.). „Der Anschluss war wichtig“, so Koch. Felix Triftshäuser sorgte auf Vorlage von David Halbich fast mit dem Pausenpfiff für den Ausgleich (44.). Koch fand nach Teil eins dennoch kritische Worte: „Bei den ersten zwei Toren standen wir nicht kompakt genug. Ansonsten hatten wir etwa 70 Prozent Ballbesitz, aber wir haben keine Geschwindigkeit reinbekommen, haben uns zu viel Zeit gelassen. Du musst die Jungs schon in Bewegung bringen.“

Das gelang nach der Pause insgesamt besser, allerdings geriet Grünwald zunächst abermals ins Hintertreffen: Einen Konter vollendete Kerem Tokdemir zum 3:2 (66.). „Da machst du dir das Leben wieder selbst schwer“, ärgerte sich Koch.

Wie schon in den bisherigen Saisonpartien zeigten die Grün-Weißen aber eine vorbildliche Einstellung und schafften die Wende. Der 18 Jahre junge Laris Stjepanovic traf nach Leugners Steckpass zum 3:3 (72.). Kurz darauf sah der frühere Grünwalder Enes Kiran nach seinem Einsteigen gegen Halbich Rot (75.). Der TSV nutzte die Überzahl, ging durch Michael Hutterers Vollspann-Treffer von der Strafraumgrenze zum 3:4 erstmals in Führung (81.). Nach Baldwin Wilsons Foul an Halbich, das zudem Gelb-Rot nach sich zog, machte Stjepanovic per Foulelfmeter alles klar (87.). Für den Youngster war es bereits das sechste Saisontor, er liegt nun gemeinsam mit dem Freilassinger Timo Portenkirchner an der Spitze der Torjägerliste. In drei von vier Spielen verbuchte der aus der U19 des FC Ingolstadt gekommene Stürmer einen Doppelpack.

Am Ende war dann auch Koch zufrieden. „Hinten waren wir wieder zu fehleranfällig. Was ich den Jungs aber mitgeben kann und, was ein Fortschritt gegenüber der letzten Saison ist: Dass sie über 90 Minuten unbedingt wollen. Und dann holst du so ein Spiel.“ (um)

SV Neuperlach - TSV Grünwald 3:5 (2:2) TSV Grünwald: Brandl - Bornhauser, Starke, Kubina, Triftshäuser (90.+1 Bublitz), Sammer, Hutterer, F. Traub (69. Wanzeck), Halbich, Leugner, Stjepanovic (90.+3 Keller) Tore: 1:0 Johnson (4.), 2:0 Johnson (11.), 2:1 Leugner (12.), 2:2 Triftshäuser (44.), 3:2 Tokdemir (66.), 3:3 Stjepanovic (72.), 3:4 Hutterer (81.), 3:5 Stjepanovic (87., Elfmeter) – Rot: Kiran/Neuperlach (75., grobes Foulspiel) – Gelb-Rot: Wilson (85., wiederholtes Foulspiel).