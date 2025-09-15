Wildes Kellerduell mit dem besseren Ende für Ebersberg

Der TSV Ebersberg gewinnt ein torreiches Spiel gegen den SV Aschau und setzt sich in der Tabelle vor den Konkurrenten.

Ebersberg – Im Aufsteigerduell gegen den SV Aschau feierte der TSV Ebersberg einen ganz wichtigen Heimsieg. Mit 4:2 Toren setzte sich die Mannschaft von Michael Hieber im heimischen Waldstadion durch und überholte dadurch die Gäste, die zwar auch im Tabellenkeller hängen, aber bis dato angesichts von fünf Remis in acht Spielen nur schwer zu schlagen waren.

„Viele Mannschaften, die unten drin waren, haben gepunktet, dem wollten wir in nichts nachstehen. Allein der Blick auf die Tabelle zeigt, wie wichtig dieser Sieg war“, ordnete Hieber die Big Points ein, die Ebersberg zwar nicht über den Relegationsstrich, dafür aber in Tuchfühlung mit dem rettenden Ufer bringen.

In einem intensiven Spiel investierten die Platzherren mehr und erwischten daher auch den besseren Start. Nach knapp einer Viertelstunde gingen sie durch Lusilawo Kisungu mit 1:0 in Führung, der nach einem Steckpass von Maximilian Volk eiskalt einschob (17.). Nach einer guten Kombination stellte David Volkmann mit einem präzisen Schuss aus 25 Metern noch vor der Pause auf 2:0 (40.).

„Es gab eine Phase, in der wir kurz das Zepter aus der Hand gegeben haben“, monierte Hieber, der mit ansehen musste, dass die scheinbar sichere Führung innerhalb von nur sieben Minuten weggegeben wurde. Erst verkürzte Christoph Scheitzeneder per Foulelfmeter zum 1:2 (50.), dann nutzte Jan Vetter ein Missverständnis zwischen Torhüter und Verteidiger und schob zum 2:2 ein.

Trotz 2:2-Ausgleich lassen sich die Heimherren nicht aus der Ruhe bringen

„In der Phase, als es zu kippen drohte, haben wir uns nicht aus der Ruhe bringen lassen“, lobte Hieber, denn die Platzherren waren nicht lange geschockt, sondern antworteten ihrerseits ebenfalls per Elfmeter, den Florian Obermair nach einem Handspiel zur erneuten Führung versenkte (68.). In der 73. Minute machte Kisungu mit seinem zweiten Treffer den Deckel drauf.

„Als wir uns wieder gefangen hatten, haben wir wieder viel in das Spiel eingebracht und deshalb war es am Ende auch verdient, dass wir mit zwei Toren Vorsprung gewonnen haben“, lobte der Ebersberger Coach und freute sich über den ganz wichtigen Dreier.

Ebersberg Cheftrainer Michael Hieber