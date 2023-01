Wildes Hin und Her im Sportpark

6:3 (71.) Daniel Ralla

6:4 (74.) Michael Kutyma

Schiedsrichter: Siegfried Lustig

Wildes Hin und Her im Sportpark

Das erste Testspiel unseres Friedrichshaller SV II am vergangenen Samstag entwickelte sich zu einer abwechslungsreichen und teilweise wirren Angelegenheit. Die ersten zehn Spielminuten kam der FSV II überhaupt nicht ins Spiel und musste bereits in der achten Minute nach einem kapitalen Fehler das 0:1 schlucken. Erst danach kämpften sich unsere Jungs in die Partie. In der 22. Spielminute narrte Daniel Ralle seinen Gegenspieler, legt für Luca Förch auf und dieser netzte eiskalt ein. In der Folgezeit hatte Friedrichshall einige gute Gelegenheiten, um in Führung zu gehen, doch der Gästetorhüter rettete einige Male großartig. Dann leistete sich die Heimmannschaft den nächsten Bock und lag prompt wieder hinten. Völlig von der Rolle lief man nicht einmal sechzig Sekunden später in einen Konter und machte dem SV Babstadt das Toreschießen einfach zu leicht. Glücklicherweise gelang Marc Lauer auf Vorarbeit von Etem Berke Eksi noch vor dem Seitenwechsel der Anschlusstreffer.

Der FSV II kam zielstrebiger aus der Kabine und war bemüht dem Spielverlauf eine Wendung zu geben. Nur sechs Minuten nach Wiederanpfiff wurde Etem Berke Eksi von Tim Uhrich angespielt und zimmerte das Leder humorlos zum Ausgleich in die Maschen. Dann gelang es den Gastgebern innerhalb von acht Minuten zwei Treffer durch Daniel Ralla und Tim Uhrich nachzulegen. Als schließlich Daniel Ralla in der 71. Spielminute das 6:3 markierte, glaubten viele, dies sei die Entscheidung. Aber die Antwort von Babstadt ließ nicht lange auf sich warten. Drei Minuten später war der Vorsprung wieder auf zwei Tore geschmolzen. Die Gäste witterten Morgenluft und hätte Eric Flier nicht mehrfach per Glanzparade gerettet, wäre der Sieg noch in Gefahr geraten. Vielleicht war es daher gar nicht so schlecht, dass der Schiedsrichter aus unerfindlichen Gründen die Begegnung in der 82. Spielminute beendet hatte. Er blieb hart und erklärte, dass nach seiner Uhr neunzig Minuten gespielt worden seien.

Als Fazit kann man festhalten, dass unsere Jungs heute Moral bewiesen haben und einen Zwei-Tore-Rückstand in eine komfortable 6:3 Führung umwandeln konnten. Allerdings sollte man vermeiden durch leichtsinniges Defensivverhalten, dem Gegner das Toreschießen so leicht zu machen.

Der Kader des Friedrichshaller SV II:

Eric Flier, Connor Pfeffer, Luca Förch, Etem Berke Eksi, Tim Uhrich, Marc Lauer, Daniel Ralla,

Maik Celik, Dominik Rebscher, Emir Suna, Yannic Wasser, Orcun Keküllüoglu, Burak Kudu,

Ali Eren Karadas