Wildes Hin und Her: Ebersberg setzt sich im Schlagabtausch durch

Der TSV Ebersberg geht als Sieger im spannenden Fight gegen den TSV Siegsdorf mit einem 3:2 raus und verlässt somit die rote Zone.

Auch für den weiteren Saisonverlauf kann der 3:2-Auswärtssieg der Eber von großer Bedeutung sein, denn dadurch wurde ein Abstiegskonkurrent distanziert und erstmals die rote Zone verlassen. „Den Sieg ordne ich angesichts der Tabellensituation als extrem wichtig ein“, freut sich TSVE-Trainer Michael Hieber. Wenn man mit fünf Niederlagen in eine Saison startet, kann das schon zu einem Knick führen. Daher ist es umso beeindruckender, dass die Jungs das Ruder herumgerissen haben und wir nach dem zehnten Spieltag über dem Strich stehen.“

High Noon in der Hobmaier Arena – und der TSV Ebersberg ging als Sieger daraus hervor. Als Samstagmittag das Duell zwischen Gastgeber TSV Siegsdorf und dem TSV Ebersberg angepfiffen wurde, stand die Sonne am höchsten und die nachfolgenden 90 Minuten ähnelten einem Showdown, der es in sich hatte und die 150 Zuschauer in konstante Spannung versetzte.

Der Coach lobte, dass seine Elf immer wieder Rückschläge wegsteckte: So gingen die Platzherren nach einem Ballgewinn in Führung (31.). Das Spiel auf Konter ist für Siegsdorf typisch, dass Samuel Anthuber den Ball sofort nach der Eroberung von der Mittellinie einschießt, hingegen nicht.

Die schnelle Ebersberger Antwort folgte durch Maximilian Volk, dessen Schuss abgefälscht unhaltbar für Torhüter Fabian König einschlug (36.). Da die Gäste mehr vom Spiel hatten, war die Führung durchaus verdient. Yannik Sabatier war in den Strafraum eingedrungen und dort zu Fall gebracht worden. Die Pfeife des Unparteiischen blieb jedoch zur Überraschung aller stumm, sodass sich Sabatier aufrappelte und die schlafende Hintermannschaft düpierte (54.).

TSV Siegdorf verpasst den Ausgleich

Auch diese Führung hielt nicht lange: Paul Glasl köpfte eine Ecke zum 2:2 ein (60.). Beim wilden Hin und Her war nun wieder Ebersberg an der Reihe: Das Siegtor markierte Lusilawo Kisungu, der am Elfmeterpunkt bedient wurde und überlegt zum 3:2 (63.) einschob.

Dass Siegsdorf nicht mehr zum Ausgleich kam, lag einerseits am Pfosten, der bei einem Freistoß rettete, und andererseits am Ebersberger Einsatz. „Nach dem letzten Eckball haben wir uns dreimal mit allem, was wir hatten in den Abschluss geworfen“, lobte Hieber.