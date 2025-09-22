Wildes Fußballspiel: JFV-Talente verspielen 4:2-Führung

– Foto: Andreas Hannig

Der Walddörfer SV und der JFV A/O/B/H/Heeslingen haben sich in der U19-Regionalliga 4:4 (2:2) getrennt. Die Gäste hatten in Hamburg zwischenzeitlich 2:0 und 4:2 geführt.

Wie konnte man dieses Spiel am Ende nicht gewinnen? Das war für die Gäste die Frage nach dem Schlusspfiff. „Dieses Remis fühlt sich an wie eine Niederlage - definitiv!“, sagte Co-Trainer Nico Speer. Sa., 20.09.2025, 13:00 Uhr Walddörfer SV Walddörfer JFV A/O/B/H/H JFVA/O/B/H/H 4 4 Abpfiff

Dabei kam der JFV hervorragend ins Spiel, ging früh durch ein Eigentor nach einer Ecke von Jaron Kaiser in Führung (4.). Kurz vor der Pause erhöhte Jason Marahrens nach einer schönen Kombination auf 2:0 (36.). Doch der Walddörfer SV kämpfte sich in den Schlussminuten der ersten Hälfte eindrucksvoll zurück. In der 38. Minute fiel das 1:2, und auf einmal lief fast gar nichts mehr beim JFV. In der 44. Minute stand es 2:2.