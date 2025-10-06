Wildes Ergebnis im Nachbarschaftsduell

Wie schon in den letzten Wochen musste man erneut einige personelle Ausfälle kompensieren, das Ziel war dennoch klar: Auf dem bekanntermaßen rutschigen Geläuf sollten die drei Punkte mit in die Heimat genommen werden.

Doch das Spiel startete alles andere als gut für die Sportfreunde. Nach nicht einmal einer gespielten Minute die eiskalte Dusche für die Gäste – eine Flanke aus dem Halbfeld wird immer länger und schlägt im rechten oberen Eck ein, 1:0 für die Lok. Von diesem frühen Rückschlag erholte sich die SG jedoch schnell. Nach einigen Halbchancen und einem nicht gegebenen Elfmeter verwandelte Klitsch in der 17. Minute einen Abpraller zum 1:1-Ausgleich.

In der Folge war das Spielgeschehen klar in der Hand der Gäste. Die Sportfreunde schnürten die Hausherren immer tiefer in deren Hälfte ein, und so war es nur eine Frage der Zeit, bis das Führungstor fallen würde. In der 30. Minute war es dann so weit: Ecke von der rechten Seite an den langen Pfosten, wo S. Hoang Quang freistehend zum 1:2 einschieben konnte. Die Gäste drückten weiter, mussten aber auf die schnellen Angreifer der Arnstädter achten, die sich immer wieder in aussichtsreiche Positionen brachten, doch meist fehlte der letzte Pass oder der Abschluss war zu ungenau. Kurz vor dem Pausenpfiff konnten die Sportfreunde schließlich auf 1:3 erhöhen. Nach einem schönen Konter der Elxleber kam der Ball auf die rechte Seite, wurde in die Mitte quergelegt und von Gebser eiskalt verwandelt. Pausenpfiff.