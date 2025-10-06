Wildes Ergebnis im Nachbarschaftsduell

Wie schon in den letzten Wochen musste man erneut einige personelle Ausfälle kompensieren, das Ziel war dennoch klar: Auf dem bekanntermaßen rutschigen Geläuf sollten die drei Punkte mit in die Heimat genommen werden.
BERICHT von Paul Kirchheim / SF Elxleben
In der Folge war das Spielgeschehen klar in der Hand der Gäste. Die Sportfreunde schnürten die Hausherren immer tiefer in deren Hälfte ein, und so war es nur eine Frage der Zeit, bis das Führungstor fallen würde. In der 30. Minute war es dann so weit: Ecke von der rechten Seite an den langen Pfosten, wo S. Hoang Quang freistehend zum 1:2 einschieben konnte. Die Gäste drückten weiter, mussten aber auf die schnellen Angreifer der Arnstädter achten, die sich immer wieder in aussichtsreiche Positionen brachten, doch meist fehlte der letzte Pass oder der Abschluss war zu ungenau. Kurz vor dem Pausenpfiff konnten die Sportfreunde schließlich auf 1:3 erhöhen. Nach einem schönen Konter der Elxleber kam der Ball auf die rechte Seite, wurde in die Mitte quergelegt und von Gebser eiskalt verwandelt. Pausenpfiff.
Die zweite Halbzeit begann so, wie die erste aufgehört hatte: mit druckvollem Spiel der Gäste und viel Ballbesitz. Nach 51 Minuten fiel das vierte Tor der Elxleber. Der kurz zuvor eingewechselte R. Hoang Quang traf nach schöner Vorlage seines Bruders mit einem sehenswerten Schlenzer ins lange Eck. Das Spiel war nun entschieden, doch die SG hatte weiterhin Lust auf Tore. In der 67. Minute war es erneut S. Hoang Quang, der nach starker Kombination zum 1:5 traf. Nur zehn Minuten später stellte Klitsch auf 1:6 – eine wilde Aktion im Arnstädter Fünfmeterraum, Torwart und Verteidiger sind sich nicht einig, und der Ball wird über die Linie gedrückt. Nur eine Zeigerumdrehung später folgte das 1:7 durch Hoffmann, der mit einem präzisen Flachschuss ins lange Eck traf. In der Schlussphase betrieb Arnstadt noch etwas Ergebniskosmetik: Zunächst ein stark ausgeführter Freistoß zum 2:7, dann ein sehenswerter Fernschuss in den rechten Knick zum 3:7-Endstand. Abpfiff.
Am Ende steht ein hochverdienter Auswärtssieg der SG mit einem spektakulären Endergebnis. Durch diesen Erfolg bleibt Elxleben weiterhin ungeschlagen und belegt nach diesem Spieltag den zweiten Tabellenplatz.