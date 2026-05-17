Wildes Derby in Burweg

Burwegs Keeper Marco Klofta parierte einen Elfmeter. – Foto: Michael Brunsch

"Wir sind sofort gut im Spiel und präsent in den Zweikämpfen, wie erhofft in einem Derby. Nach einem direkt verwandelten Eckball gehen wir in Führung. Sollte uns an sich guttun, aber wir hadern viel mit uns selbst und dem Schiedsrichter. Oste/Oldendorf kommt besser ins Spiel und hat viele Freistöße an unserem Strafraum. Nach einem Freistoß von der rechten Seite entsteht auch der Ausgleich. Zum Ende der ersten Halbzeit wird es hektischer und der Schiri pfeift viele 50/50 Entscheidungen gegen uns, die teilweise nicht nachvollziehbar waren. In der Nachspielzeit fällt dann die Führung für den FC. Der Spieler hatte den Ball gut getroffen und er schlug unhaltbar rein.

Burweg kommt zurück

Wir haben in der Halbzeit einiges angesprochen und führten Wechsel durch. Wieder starten wir gut ins Spiel und haben guten Zug zum Tor. Folgerichtig gleichen wir nach einem Freistoß aus. Das Spiel ist wieder offen und scheint zu kippen. Wir vergeben mindestens 3 gute Torchancen, die vom FC-Torwart stark gehalten werden. Ein Handspiel von Max Höring im Strafraum führt zum Elfmeter. Den hält Marco Klofta und der Ball wird anschließend geklärt! Wir bleiben dran und werden spät in der 83. Minute belohnt. Damian Petereit setzt sich super gegen mehrere Gegenspieler durch und schiebt am Torwart vorbei! Richtig gute 20 Minuten von uns dann die Führung....

Wilde Schlussphase

Kurz vor dem Ende bekommt Louis von Ahnen dann die Ampelkarte und wir müssen das Spiel in Unterzahl beenden. Wie gesagt, viele Entscheidungen waren mindestens fragwürdig. Oste/Oldendorf wirft alles nach vorne und der Ausgleich fällt sehr spät und ärgerlich für uns. Wir haben Moral bewiesen und hätten auch den Sieg verdient, aber am Ende nehmen wir viel Positives mit", sagt Franz Olenberger.

Schiedsrichter: Stefan Merk (Stade) - Zuschauer: 70

Tore: 1:0 Jan-Niklas Petereit (3.), 1:1 Sjoerd Stuthmann (35.), 1:2 Niclas Storm (45.+1), 2:2 Mark Schomacker (60.), 3:2 Damian Noel Petereit (86.), 3:3 Lars Völker (90.+9)

Gelb-Rot: Louis von Ahnen (90./SV Burweg/Foul)

Besondere Vorkommnisse: Nico Skirbst (FC Oste/Oldendorf II) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Marco Klofta (66.).