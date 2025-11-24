Wildes 6:4 von Alfdorf, Wasseralfingen und Königsbronn/Oberkochen top

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Ostwürttemberg war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
+++
+++
Kreisliga A1:
SGM Alfdorf/Hintersteinenberg – SV Hussenhofen 6:4
Vor 60 Zuschauern entwickelte sich ein wildes Torfestival, das kaum Zeit zum Durchatmen ließ. Die SGM startete stark und zog bis zur Pause auf 3:0 davon: Sascha Munz eröffnete in der 35. Minute, Julian Merger legte kurz vor der Pause nach (44.), ehe Marcel Weinhardt in der 45. Minute sogar auf 3:0 erhöhte. Direkt nach dem Seitenwechsel setzte Sascha Munz in der 49. Minute das 4:0 drauf – der vermeintliche Knockout. Doch dann begann ein irrwitziger Abschnitt: Erst traf Mike Werner in der 53. Minute zum 4:1, praktisch im Gegenzug stellte Tom-Noah Klink in derselben Minute auf 5:1. Danach aber drehte Mike Werner richtig auf und erzielte binnen 21 Minuten drei weitere Treffer (58., 67., 74.), sodass die Partie plötzlich wieder völlig offen war. In einer nun hochdramatischen Schlussphase brachte Sascha Munz sein Team in der 81. Minute mit seinem dritten Tor endgültig auf Siegkurs. Die Emotionen kochten: In der 87. Minute sah Peter Schwarzkopf noch die Rote Karte. Ein turbulenter, torreicher SGM-Heimsieg.
TSV Mutlangen – 1. FC Eschach 2:2
Vor 50 Zuschauern boten beide Teams eine ausgeglichene Partie, in der Mutlangen zweimal einem Rückstand hinterherlaufen musste. Felix Bauer brachte Eschach in der 11. Minute per Foulelfmeter in Führung. Mutlangen arbeitete sich zurück und glich durch Sebastian Steinke kurz vor der Pause in der 42. Minute aus. Auch nach dem Seitenwechsel ging es eng zu: Marcel Gückelhorn traf in der 55. Minute zur erneuten Gästeführung, doch nur neun Minuten später schlug Steinke erneut zu (64.). Am Ende blieb es beim Remis in einer intensiven Begegnung.
TV Straßdorf – 1. FC Stern Mögglingen 3:1
Straßdorf zeigte eine reife Vorstellung vor 100 Zuschauern und war über weite Strecken das spielbestimmende Team. Philipp Hogh belohnte sein Team in der 34. Minute mit dem 1:0 und sorgte in der 65. Minute sogar für eine beruhigende 2:0-Führung. Mögglingen verkürzte zwar durch Ibrahim Cakmak in der 75. Minute, doch die Hausherren ließen sich nicht verunsichern. Emmanuel Happy setzte in der 89. Minute den 3:1-Schlusspunkt.
TV Herlikofen – TSV Großdeinbach 3:3
Eine packende Partie mit vielen Wendungen erlebten die 60 Zuschauer in Herlikofen. Bereits in der 9. Minute verwandelte Marlon Großmann einen Foulelfmeter zur frühen Führung. Nach der Pause drehte Großdeinbach das Spiel eindrucksvoll: Simon Wahl traf erst in der 61. Minute und erneut in der 67. Minute zur 2:1-Führung, ehe Nicolas Speth in der 69. Minute sogar auf 3:1 erhöhte. Doch Herlikofen zeigte Moral: Großmann verwandelte in der 78. Minute erneut einen Elfmeter zum 3:2-Anschluss. In der 76. Minute hätte er die Chance zum Ausgleich gehabt, scheiterte jedoch per Foulelfmeter an Felix Krazer. In einer dramatischen Nachspielzeit rettete Benedikt Fuchs Herlikofen in der 90.+5 Minute mit seinem Treffer ein Remis.
+++
+++
Kreisliga A2:
SV Pfahlheim – SGM Rindelbach/Neunheim 2:1
Vor 80 Zuschauern entwickelte sich ein intensives und spannendes Duell, das bis in die Nachspielzeit offen blieb. Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen in der 29. Minute durch Johannes Folberth in Führung. Doch Pfahlheim antwortete prompt: Nur drei Minuten später verwandelte Bruno Wohlfrom einen Foulelfmeter zum 1:1 (32.). Beide Teams schenkten sich in der zweiten Halbzeit nichts, doch es waren die Gastgeber, die am Ende den Lucky Punch setzten. In der 90.+5 Minute übernahm erneut Bruno Wohlfrom Verantwortung vom Punkt und traf zum 2:1-Sieg. Pfahlheim jubelte – Rindelbach/Neunheim musste sich trotz starker Leistung geschlagen geben.
SC Unterschneidheim – TSV Westhausen 1:3
Die 60 Zuschauer sahen eine Partie mit vielen Umschwungmomenten. Nicolas Wünsch brachte Unterschneidheim früh in der 13. Minute in Führung. Westhausen zeigte sich davon unbeeindruckt und kam durch Tobias King in der 34. Minute zum Ausgleich. Nach der Pause übernahmen die Gäste zunehmend die Kontrolle, während Unterschneidheim in der 62. Minute einen Rückschlag verkraften musste: Jannis Deeg sah die Rote Karte. In Überzahl spielte Westhausen die Partie souverän zu Ende. Lukas Frei drehte das Spiel in der 70. Minute, und Timur Cicek sorgte in der 90. Minute für die endgültige Entscheidung.
SV Jagstzell – TSV Adelmannsfelden 2:1
Jagstzell erwischte einen Traumstart: Bereits in der 4. Minute traf Stefan Kucher zur frühen Führung. Adelmannsfelden fand anschließend besser ins Spiel und belohnte sich in der 28. Minute mit dem Ausgleich durch Noah Schmid. Doch Jagstzell zeigte sich unbeeindruckt und ging noch vor der Pause erneut in Führung. Max Rettenmeier verwandelte in der 38. Minute einen Foulelfmeter zum 2:1. In der zweiten Halbzeit kämpften beide Seiten leidenschaftlich, doch die Defensive des SV hielt stand. Ein hart erkämpfter Heimsieg.
SG Eigenzell-Ellenberg – FC Ellwangen 0:0
Vor 60 Zuschauern bot sich ein kampfbetontes Spiel, das von starken Defensivreihen geprägt war. Beide Teams erspielten sich phasenweise gute Gelegenheiten, doch entweder fehlte die Präzision im Abschluss oder die Torhüter verhinderten eine Führung. Am Ende blieb es beim torlosen Unentschieden.
TSG Abtsgmünd – FV Viktoria Wasseralfingen 2:6
Die 120 Zuschauer bekamen ein Offensivfeuerwerk der Gäste zu sehen. Cemal Krasniqi eröffnete den Torreigen in der 12. Minute, ehe Leon Honigmann nur vier Minuten später für Abtsgmünd ausglich. Doch danach überrollte Wasseralfingen den Gastgeber: Krasniqi legte in der 27. und 45. Minute nach und machte damit seinen Dreierpack perfekt. Direkt nach der Pause traf Marius Weber (50.) zum 4:1. Abtsgmünd stemmte sich durch Nico Rahmigs Treffer in der 62. Minute gegen die Niederlage, doch in der Nachspielzeit schlugen die Gäste erneut zu: Tobias Grosz (90.+4) und Adrian Sladic (90.+5) sorgten in der Schlussphase für ein deutliches 6:2. Eine klare Angelegenheit für Wasseralfingen.
SV Lauchheim – FSV Zöbingen 1:2
Die Partie begann furios: Bereits in der 3. Minute brachte Leon Rößner die Gäste in Führung, und nur eine Minute später erhöhte Gabriel Gruber auf 2:0. Lauchheim brauchte Zeit, um sich von diesem Schock zu erholen, kam aber nach der Pause mit neuem Schwung aus der Kabine. Lukas Kühleisen sorgte in der 46. Minute für den Anschlusstreffer, doch trotz weiterer Bemühungen gelang der Ausgleich nicht mehr. Zöbingen verteidigte clever und brachte den Sieg über die Zeit.
+++
+++
+++
+++