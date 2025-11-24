Wildes 6:4 von Alfdorf, Wasseralfingen und Königsbronn/Oberkochen top

SGM Alfdorf/Hintersteinenberg – SV Hussenhofen 6:4

Vor 60 Zuschauern entwickelte sich ein wildes Torfestival, das kaum Zeit zum Durchatmen ließ. Die SGM startete stark und zog bis zur Pause auf 3:0 davon: Sascha Munz eröffnete in der 35. Minute, Julian Merger legte kurz vor der Pause nach (44.), ehe Marcel Weinhardt in der 45. Minute sogar auf 3:0 erhöhte. Direkt nach dem Seitenwechsel setzte Sascha Munz in der 49. Minute das 4:0 drauf – der vermeintliche Knockout. Doch dann begann ein irrwitziger Abschnitt: Erst traf Mike Werner in der 53. Minute zum 4:1, praktisch im Gegenzug stellte Tom-Noah Klink in derselben Minute auf 5:1. Danach aber drehte Mike Werner richtig auf und erzielte binnen 21 Minuten drei weitere Treffer (58., 67., 74.), sodass die Partie plötzlich wieder völlig offen war. In einer nun hochdramatischen Schlussphase brachte Sascha Munz sein Team in der 81. Minute mit seinem dritten Tor endgültig auf Siegkurs. Die Emotionen kochten: In der 87. Minute sah Peter Schwarzkopf noch die Rote Karte. Ein turbulenter, torreicher SGM-Heimsieg.

TSV Mutlangen – 1. FC Eschach 2:2

Vor 50 Zuschauern boten beide Teams eine ausgeglichene Partie, in der Mutlangen zweimal einem Rückstand hinterherlaufen musste. Felix Bauer brachte Eschach in der 11. Minute per Foulelfmeter in Führung. Mutlangen arbeitete sich zurück und glich durch Sebastian Steinke kurz vor der Pause in der 42. Minute aus. Auch nach dem Seitenwechsel ging es eng zu: Marcel Gückelhorn traf in der 55. Minute zur erneuten Gästeführung, doch nur neun Minuten später schlug Steinke erneut zu (64.). Am Ende blieb es beim Remis in einer intensiven Begegnung.

TV Straßdorf – 1. FC Stern Mögglingen 3:1

Straßdorf zeigte eine reife Vorstellung vor 100 Zuschauern und war über weite Strecken das spielbestimmende Team. Philipp Hogh belohnte sein Team in der 34. Minute mit dem 1:0 und sorgte in der 65. Minute sogar für eine beruhigende 2:0-Führung. Mögglingen verkürzte zwar durch Ibrahim Cakmak in der 75. Minute, doch die Hausherren ließen sich nicht verunsichern. Emmanuel Happy setzte in der 89. Minute den 3:1-Schlusspunkt.

TV Herlikofen – TSV Großdeinbach 3:3

Eine packende Partie mit vielen Wendungen erlebten die 60 Zuschauer in Herlikofen. Bereits in der 9. Minute verwandelte Marlon Großmann einen Foulelfmeter zur frühen Führung. Nach der Pause drehte Großdeinbach das Spiel eindrucksvoll: Simon Wahl traf erst in der 61. Minute und erneut in der 67. Minute zur 2:1-Führung, ehe Nicolas Speth in der 69. Minute sogar auf 3:1 erhöhte. Doch Herlikofen zeigte Moral: Großmann verwandelte in der 78. Minute erneut einen Elfmeter zum 3:2-Anschluss. In der 76. Minute hätte er die Chance zum Ausgleich gehabt, scheiterte jedoch per Foulelfmeter an Felix Krazer. In einer dramatischen Nachspielzeit rettete Benedikt Fuchs Herlikofen in der 90.+5 Minute mit seinem Treffer ein Remis.