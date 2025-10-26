Wildes 6:4 beim TSV Gaildorf, SV Allmersbach bleibt oben dran



Der SV Unterweissach setzte seinen Aufwärtstrend mit einem 3:1-Heimsieg gegen den SC Urbach fort. Timo Deuschinger (41.) und Kristiyan Mihaylov (47.) brachten die Gastgeber in Führung, ehe Alexander Weik (59.) verkürzte. Alexander Bretzler sorgte per Foulelfmeter (73.) für die Entscheidung.



Der TSV Rudersberg siegte in einer umkämpften Partie mit 2:1 gegen die SGM Kreßberg. Fabian Keinath brachte die Hausherren mit einem Doppelpack (13., 32.) früh auf Kurs, ehe Noah Krieger (50.) für die Gäste verkürzte. In einer intensiven Schlussphase hielt Rudersberg den knappen Vorsprung über die Zeit.



Der TSV Schmiden musste sich im Topspiel gegen den SV Allmersbach mit 0:2 geschlagen geben. Marius Weller avancierte mit einem Doppelpack (21., 56.) zum Matchwinner und sorgte dafür, dass die Gäste weiter oben dran bleiben. Schmiden hingegen verliert nach der ersten Saisonniederlage etwas den Anschluss an die Spitze.



In einem wahren Torfestival gewann Tabellenführer TSV Gaildorf mit 6:4 gegen den TSV Schwaikheim. Viktor Solodkyi war mit fünf Treffern (16., 39., 46., 61., 90.+4) der überragende Mann der Partie, während Philipp Kees (14.) ebenfalls für Gaildorf traf. Aufseiten der Gäste trafen Kilian Müller (9.), Dennis Becher (34.), Raphael Schreiner (62.) und Daniel Gerakis (74.).



Ein turbulentes Spiel bot das 5:3 der SG Oppenweiler-Strümpfelbach beim TSV Nellmersbach. Lionello Zaino traf doppelt für die Gastgeber (7., 78.), während für die Gäste Jan Celik per Foulelfmeter (39.), Tiago Oliveira (65.), Louis Piscopo (76.) und Cassian Menne (83., 90.)erfolgreich waren. Oppenweiler sicherte sich mit dem späten Siegtreffer in der Nachspielzeit drei wertvolle Auswärtspunkte.



Der TSV Obersontheim und der TSV Schornbach trennten sich mit einem 0:1. Während Obersontheim damit weiter im Keller feststeckt, verteidigt der TSV Schornbach den vierten Rang.



Ein verwandelter Foulelfmeter von Mario Mutic in der 55. Minute entschied die Partie zwischen der TURA Untermünkheim und dem SV Breuningsweiler. Trotz kämpferischer Leistung der Hausherren fehlte im Angriff die Durchschlagskraft. Breuningsweiler sichert sich mit diesem Auswärtssieg wichtige Zähler im Mittelfeld der Tabelle.



Der VfL Mainhardt feierte einen hart erkämpften 2:1-Auswärtssieg beim TSV Michelfeld. Lukas Schanzenbach (20.) und Marko Schaffroth (49.) sorgten für eine komfortable Führung, die Nico Nierichlo (60.) per Anschlusstor noch einmal spannend machte. Am Ende brachte Mainhardt den knappen Vorsprung über die Zeit.