 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
– Foto: Joachim Koschler

Wildes 6:4 beim TSV Gaildorf, SV Allmersbach bleibt oben dran

Bezirksliga Rems/Murr/Hall: Die Übersicht aller Partien des 10. Spieltags

Verlinkte Inhalte

BL Rems/Murr/Hall
Breuningsw.
U`münkheim
TSV Gaildorf
Obersontheim

Der 10. Spieltag der Bezirksliga Rems/Murr/Hall bot reichlich Spannung, Tore und Dramatik – mit gleich mehreren Spielen, die bis in die Schlussminuten offenblieben. Während Gaildorf in einem denkwürdigen Spektakel gegen Schwaikheim seine Tabellenführung behauptete, musste sich Schmiden mit einem Rückschlag begnügen. Im Tabellenkeller dagegen sammelten Mainhardt und Oppenweiler-Strümpfelbach wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

---

Heute, 15:00 Uhr
SV Unterweissach
SV UnterweissachUnterweissa.
SC Urbach
SC UrbachSC Urbach
3
1
Abpfiff

Der SV Unterweissach setzte seinen Aufwärtstrend mit einem 3:1-Heimsieg gegen den SC Urbach fort. Timo Deuschinger (41.) und Kristiyan Mihaylov (47.) brachten die Gastgeber in Führung, ehe Alexander Weik (59.) verkürzte. Alexander Bretzler sorgte per Foulelfmeter (73.) für die Entscheidung.

Heute, 15:00 Uhr
TSV Rudersberg
TSV RudersbergRudersberg
SGM Kreßberg
SGM KreßbergSGM Kreßberg
2
1
Abpfiff

Der TSV Rudersberg siegte in einer umkämpften Partie mit 2:1 gegen die SGM Kreßberg. Fabian Keinath brachte die Hausherren mit einem Doppelpack (13., 32.) früh auf Kurs, ehe Noah Krieger (50.) für die Gäste verkürzte. In einer intensiven Schlussphase hielt Rudersberg den knappen Vorsprung über die Zeit.

Heute, 15:00 Uhr
TSV Schmiden
TSV SchmidenTSV Schmiden
SV Allmersbach
SV AllmersbachAllmersbach
0
2
Abpfiff

Der TSV Schmiden musste sich im Topspiel gegen den SV Allmersbach mit 0:2 geschlagen geben. Marius Weller avancierte mit einem Doppelpack (21., 56.) zum Matchwinner und sorgte dafür, dass die Gäste weiter oben dran bleiben. Schmiden hingegen verliert nach der ersten Saisonniederlage etwas den Anschluss an die Spitze.

Heute, 15:00 Uhr
TSV Gaildorf
TSV GaildorfTSV Gaildorf
TSV Schwaikheim
TSV SchwaikheimSchwaikheim
6
4
Abpfiff

In einem wahren Torfestival gewann Tabellenführer TSV Gaildorf mit 6:4 gegen den TSV Schwaikheim. Viktor Solodkyi war mit fünf Treffern (16., 39., 46., 61., 90.+4) der überragende Mann der Partie, während Philipp Kees (14.) ebenfalls für Gaildorf traf. Aufseiten der Gäste trafen Kilian Müller (9.), Dennis Becher (34.), Raphael Schreiner (62.) und Daniel Gerakis (74.).

Heute, 16:00 Uhr
TSV Nellmersbach
TSV NellmersbachNellmersbach
SG Oppenweiler-Strümpfelbach
SG Oppenweiler-StrümpfelbachOppenweiler
3
5
Abpfiff

Ein turbulentes Spiel bot das 5:3 der SG Oppenweiler-Strümpfelbach beim TSV Nellmersbach. Lionello Zaino traf doppelt für die Gastgeber (7., 78.), während für die Gäste Jan Celik per Foulelfmeter (39.), Tiago Oliveira (65.), Louis Piscopo (76.) und Cassian Menne (83., 90.)erfolgreich waren. Oppenweiler sicherte sich mit dem späten Siegtreffer in der Nachspielzeit drei wertvolle Auswärtspunkte.

Heute, 15:00 Uhr
TSV Obersontheim
TSV ObersontheimObersontheim
TSV Schornbach
TSV SchornbachSchornbach
0
1
Abpfiff

Der TSV Obersontheim und der TSV Schornbach trennten sich mit einem 0:1. Während Obersontheim damit weiter im Keller feststeckt, verteidigt der TSV Schornbach den vierten Rang.

Heute, 15:00 Uhr
TURA Untermünkheim
TURA UntermünkheimU`münkheim
SV Breuningsweiler
SV BreuningsweilerBreuningsw.
0
1
Abpfiff

Ein verwandelter Foulelfmeter von Mario Mutic in der 55. Minute entschied die Partie zwischen der TURA Untermünkheim und dem SV Breuningsweiler. Trotz kämpferischer Leistung der Hausherren fehlte im Angriff die Durchschlagskraft. Breuningsweiler sichert sich mit diesem Auswärtssieg wichtige Zähler im Mittelfeld der Tabelle.

Heute, 15:00 Uhr
TSV Michelfeld 1954
TSV Michelfeld 1954TSV Michelf.
VfL Mainhardt
VfL MainhardtMainhardt
1
2
Abpfiff

Der VfL Mainhardt feierte einen hart erkämpften 2:1-Auswärtssieg beim TSV Michelfeld. Lukas Schanzenbach (20.) und Marko Schaffroth (49.) sorgten für eine komfortable Führung, die Nico Nierichlo (60.) per Anschlusstor noch einmal spannend machte. Am Ende brachte Mainhardt den knappen Vorsprung über die Zeit.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 026.10.2025, 20:00 Uhr
Timo BabicAutor