Wildes 6:3 - FSV Bretzenheim erkämpft sich Entscheidungsspiel

Der FSV Bretzenheim dreht im Rückspiel der Relegation auf und erspielt sich ein alles entscheidende Entscheidungsspiel. – Foto: Sebastian Bohr

Bretzenheim. Was für ein Nachmittag in der Aufstiegsrelegation zur A-Klasse. Der FSV Bretzenheim hat das Rückspiel gegen den TuS 06 Roxheim mit 6:3 (2:0) gewonnen und damit die 0:3-Niederlage aus dem Hinspiel egalisiert. Nach zwei packenden Duellen zwischen dem Vizemeister der B-Klasse 2 und dem Zweiten der B-Klasse 1 muss nun ein Entscheidungsspiel über den Aufstieg entscheiden. Dieses findet am Sonntag um 17 Uhr in Guldental statt.

„Wir sind super ins das Spiel gestartet und haben auch verdient geführt“, sagte Bretzenheims Spieler und Sportlicher Leiter Matthias Münch nach dem Schlusspfiff. Auch nach dem Seitenwechsel blieb der FSV zunächst am Drücker. Ben von der Weiden erzielte in der 53. Minute das 3:0.

Die Gastgeber erwischten einen Auftakt nach Maß. Bereits nach einer Minute brachte Matthias Münch den FSV mit 1:0 in Führung und ließ die Hoffnung auf das Comeback früh aufleben. Bretzenheim blieb die aktivere Mannschaft und erhöhte in der 27. Minute durch Nico Wolf auf 2:0.

Roxheim schlägt innerhalb von drei Minuten zurück

Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. Jan-Felix Zengerling verkürzte nur zwei Minuten später auf 1:3 (55.), ehe Tim Baumgärtner in der 58. Minute das 2:3 nachlegte. Plötzlich war Roxheim wieder das Team, das am Drücker war. „Nach dem 0:3 hatten wir nichts mehr zu verlieren und haben dann völlig frei aufgespielt“, erklärte Roxheims Trainer Nico Richter die starke Reaktion seiner Mannschaft.

„Nach der Pause wollten wir das Ergebnis eigentlich über die Zeit bringen, das hat dann aber leider nicht geklappt, sodass es dann zum 3:3-Ausgleich kam“, erklärte Münch. Als Nicolai Spira in der 77. Minute sogar das 3:3 erzielte, schien die Partie endgültig zugunsten der Roxheimer zu kippen. Das Gesamtergebnis war wieder ausgeglichen.

Jakubowski sorgt für die Entscheidung

Doch Bretzenheim zeigte Moral. Nur zwei Minuten nach dem Ausgleich traf Robert Jakubowski zum umjubelten 4:3 (79.). Roxheim warf in der Schlussphase alles nach vorne, öffnete dadurch aber Räume für Konter. „Das 4:3, kurz nach unserem Ausgleich, war ein Nackenschlag, den wir nicht mehr verkraften konnten“, analysierte Richter. In der Nachspielzeit machte erneut Jakubowski mit dem 5:3 alles klar, ehe Efe Pazarlilar mit dem 6:3 den Schlusspunkt unter ein denkwürdiges Relegationsspiel setzte. „Wir haben uns aber super dagegengestellt und das zeichnet uns als Mannschaft auch aus“, lobte Münch sein Team.

Rechnung beglichen – Fokus auf Mittwoch

Nach dem Schlusspfiff kannte der Jubel im Bretzenheimer Lager keine Grenzen. Münch nutzte die Gelegenheit auch für eine kleine Spitze in Richtung des Gegners. „Für die Sprüche, die uns Roxheim gedrückt hat, dass sie uns in beiden Spielen schlagen würde, haben wir ihnen heute die Quittung gegeben“, sagte er.

Während Bretzenheim den Erfolg ausgelassen feierte, richtete sich auch in Roxheim der Blick schnell nach vorne. „Die Jungs waren nach der heutigen Niederlage natürlich geknickt, haben aber jetzt auch nochmal lange bei uns in Roxheim zusammengesessen“, berichtete Richter. Trotz der Enttäuschung sei die Stimmung im Team positiv geblieben: „Im Team überwiegt eher die Jetzt-Erst-Recht-Stimmung.“

Nun richtet sich der Blick bereits auf das alles entscheidende dritte Spiel. Personell kann der FSV dabei aus dem Vollen schöpfen. „Für das Entscheidungsspiel sind alle Spieler da, keiner gesperrt oder verletzt und wir werden voll fokussiert und nach heute auch selbstbewusst in dieses Spiel gehen“, betonte Münch. Die Stimmung nach dem Kraftakt könnte jedenfalls kaum besser sein: „Wir sind gerade ausgelassen den Sieg am Feiern“, verriet der Bretzenheimer Spieler und Sportliche Leiter.