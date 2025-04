Wildes 6:3: Danach lässt Altenlingen es krachen

Endlich! Unsere Erste feiert den ersten Dreier im neuen Jahr und bricht beim fulminanten 6:3-Heimsieg gegen den SV Surwold zugleich den Torfluch der letzten Wochen. Gerade im ersten Durchgang geht es dabei drunter und drüber, zur Halbzeit steht es 4:3 für den ASV. Nach dem Seitenwechsel kommt dann mehr Stabilität in die Defensive und die Zevenhuizen-Elf kann die Führung ausbauen. Insgesamt also ein verdienter und am Ende auch souveräner Sieg, der die perfekte Überleitung in eine rauschende Platzparty schafft: Bis in die frühen Morgenstunden feiern Dutzende Altenlingener und trinken nicht nur das Kühlhaus leer, sondern auch alles, was davor steht. Ein toller Samstagabend!