Wildes 5:5 beim TSV Tettnang, FC Donzdorf und SV Jungingen in Torlaune

1. FC Heidenheim – 1. FC Mühlhausen 2:1

Der 1. FC Heidenheim drehte eine lange Zeit ausgeglichene Partie in der Schlussphase noch zu seinen Gunsten. Zunächst brachte Sophia Zechmeister den 1. FC Mühlhausen in der 14. Minute mit 1:0 in Führung. Die Gastgeberinnen mussten bis in die Schlussviertelstunde auf den Ausgleich warten, als Josephine Wild in der 73. Minute zum 1:1 traf. Nur zehn Minuten später sorgte Sena Sila Peker in der 83. Minute mit dem Treffer zum 2:1 für die Entscheidung.

TSV Neuenstein – Zeller FV 5:0

Der TSV Neuenstein feierte einen deutlichen Heimsieg. Bereits in der 6. Minute gingen die Gastgeberinnen durch ein Eigentor von Lena Franke mit 1:0 in Führung. Michelle Prell erhöhte in der 24. Minute per Foulelfmeter auf 2:0. Nach der Pause baute Maren Schmitt den Vorsprung in der 61. Minute weiter aus. Charlotte Giehl sorgte anschließend mit Treffern in der 74. und 76. Minute für den 5:0-Endstand.

Hegauer FV – SV Gottenheim 4:0

Der Hegauer FV setzte sich klar gegen den SV Gottenheim durch. Annika Sauter erzielte in der 28. Minute die Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Annika Schuller in der 43. Minute auf 2:0. Lena Just traf in der 59. Minute zum 3:0, bevor Laura Kucharz in der 88. Minute den Schlusspunkt zum 4:0 setzte.

SV Alberweiler – FC Freiburg-St. Georgen 5:0

Vor 120 Zuschauern ließ der SV Alberweiler dem FC Freiburg-St. Georgen keine Chance. Melanie Geiselhart brachte ihre Mannschaft bereits in der 9. Minute mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Katharina Rapp in der 53. Minute auf 2:0. Nur sechs Minuten später traf Melanie Geiselhart erneut und stellte auf 3:0. Julia Kopf machte mit einem Doppelpack in der 62. und 64. Minute den deutlichen 5:0-Erfolg perfekt.

SV Hegnach – Karlsruher SC II 4:0

Lange blieb die Partie torlos, ehe der SV Hegnach innerhalb weniger Minuten die Entscheidung herbeiführte. Heidi Janika Klatt erzielte in der 53. Minute das 1:0. Silvana Arcangioli erhöhte in der 57. Minute auf 2:0, bevor Eva Yara Werner in der 60. Minute das 3:0 nachlegte. Den Schlusspunkt setzte Tuana Sentürk in der 86. Minute mit dem Treffer zum 4:0-Endstand.

TSV Tettnang – FSV Waldebene Stuttgart Ost 5:5

Die Zuschauer erlebten ein spektakuläres Torfestival mit zehn Treffern. Laura Bader brachte den TSV Tettnang in der 11. Minute mit 1:0 in Führung. Für den Treffer in der 18. Minute liegt kein Torschützenname vor. Lilly Jansen drehte die Partie anschließend mit Toren in der 19. und 22. Minute zugunsten des FSV Waldebene Stuttgart Ost. Lisa Schade erhöhte in der 27. Minute auf 3:1. Kurz vor der Pause verkürzte Simone Birkle in der 45. Minute auf 2:3. Nach dem Seitenwechsel schraubten Sibel Meyer in der 62. Minute und Lia Kayser in der 65. Minute das Ergebnis auf 5:2 für die Gäste. Tettnang gab sich jedoch nicht geschlagen. Sandra Trautwein traf in der 84. Minute zum 3:5. Anja Stiefenhofer verkürzte in der 88. Minute zunächst auf 4:5 und erzielte wenig später auch den Treffer zum umjubelten 5:5-Endstand.