Wildes 5:5 beim TSV Tettnang, FC Donzdorf und SV Jungingen in Torlaune

TSV Frommern – SGM Oppenweiler/Sulzbach 0:1
Die SGM Oppenweiler/Sulzbach sicherte sich einen knappen Auswärtssieg. Die Entscheidung fiel kurz vor der Pause, als Elena Lukic in der 44. Minute ein Eigentor unterlief, das zum einzigen Treffer der Begegnung wurde. Die Gäste verteidigten den Vorsprung nach dem Seitenwechsel erfolgreich und nahmen die drei Punkte mit.
TV Jebenhausen – TV Derendingen 2:1
Der TV Jebenhausen setzte sich in einer umkämpften Partie knapp durch. Selina Bürk brachte die Gastgeberinnen in der 18. Minute mit 1:0 in Führung. Kurz vor dem Halbzeitpfiff gelang Geraldine Ziegeler in der 45. Minute der Ausgleich für den TV Derendingen. Nach dem Seitenwechsel sorgte Laura Höing in der 49. Minute mit dem Treffer zum 2:1 für die Entscheidung zugunsten von Jebenhausen.
SV Eutingen – SG Altheim 3:2
Die SG Altheim erwischte einen Traumstart. Jessica Ganz traf bereits in der 2. Minute zum 1:0, Chantal Fath erhöhte in der 13. Minute auf 2:0. Die Antwort der Gastgeberinnen ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Julia Widmann verkürzte nur eine Minute später in der 14. Minute auf 1:2. Maja Bozicevic stellte in der 31. Minute den Ausgleich her. In der zweiten Halbzeit drehte Lene Berner die Partie endgültig und erzielte in der 70. Minute den Treffer zum 3:2-Heimsieg.
SV Jungingen – TSV Münchingen 6:0
Lange hielt der TSV Münchingen das Spiel offen, ehe der SV Jungingen innerhalb von 20 Minuten für klare Verhältnisse sorgte. Clara Lorenz eröffnete den Torreigen in der 55. Minute mit dem 1:0. Bereits eine Minute später erhöhte Paulina Stützle auf 2:0. Bianca Uhl traf in der 60. Minute zum 3:0, bevor Clara Lorenz nur eine Minute später ihren zweiten Treffer zum 4:0 nachlegte. Mit ihrem dritten Tor in der 72. Minute machte Clara Lorenz ihren Dreierpack perfekt. Den Schlusspunkt setzte Hanna Michalsky in der 75. Minute zum 6:0-Endstand.
SV Musbach – 1. FC Donzdorf 1:7
Der 1. FC Donzdorf feierte einen eindrucksvollen Auswärtssieg. Luisa Reiser brachte die Gäste in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit in der 45.+1 Minute in Führung. Jana Kreissl erhöhte nur eine Minute später auf 2:0. Lynn Hlapcic verkürzte in der 68. Minute auf 1:2 und weckte kurzzeitig Hoffnung bei den Gastgeberinnen. Diese hielt jedoch nicht lange an. Elise Riggers stellte in der 70. Minute den alten Abstand wieder her. Lena Scheiring traf in der 72. Minute zum 4:1, Celine Weinhold erhöhte in der 74. Minute auf 5:1. In der Schlussphase sorgte Samira Steiner mit Treffern in der 90.+1 und 90.+4 Minute für den deutlichen 7:1-Endstand.
VfL Sindelfingen Ladies – VfB Stuttgart II 1:1
Die VfL Sindelfingen Ladies und der VfB Stuttgart II trennten sich mit einem Unentschieden. Selina Milena Martens brachte die Gastgeberinnen in der 41. Minute mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel fiel der Ausgleich durch ein Eigentor von Annika Hagemann in der 57. Minute. Weitere Treffer gelangen beiden Mannschaften nicht mehr, sodass die Begegnung mit einem 1:1 endete.