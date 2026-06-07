 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

Wildes 5:5 beim TSV Tettnang, FC Donzdorf und SV Jungingen in Torlaune

Was war in der Frauen-Oberliga Baden-Württemberg und in der Frauen-Verbandsliga Württemberg los?

von red · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Kevin Kieweg

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Karlsruhe II
Zell a. H.
TV Jebenhausen

In der Frauen-Oberliga Baden-Württemberg und in der Frauen-Verbandsliga Württemberg war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Liga.

Frauen-Oberliga Baden-Württemberg

1. FC Heidenheim – 1. FC Mühlhausen 2:1

Der 1. FC Heidenheim drehte eine lange Zeit ausgeglichene Partie in der Schlussphase noch zu seinen Gunsten. Zunächst brachte Sophia Zechmeister den 1. FC Mühlhausen in der 14. Minute mit 1:0 in Führung. Die Gastgeberinnen mussten bis in die Schlussviertelstunde auf den Ausgleich warten, als Josephine Wild in der 73. Minute zum 1:1 traf. Nur zehn Minuten später sorgte Sena Sila Peker in der 83. Minute mit dem Treffer zum 2:1 für die Entscheidung.

TSV Neuenstein – Zeller FV 5:0

Der TSV Neuenstein feierte einen deutlichen Heimsieg. Bereits in der 6. Minute gingen die Gastgeberinnen durch ein Eigentor von Lena Franke mit 1:0 in Führung. Michelle Prell erhöhte in der 24. Minute per Foulelfmeter auf 2:0. Nach der Pause baute Maren Schmitt den Vorsprung in der 61. Minute weiter aus. Charlotte Giehl sorgte anschließend mit Treffern in der 74. und 76. Minute für den 5:0-Endstand.

Hegauer FV – SV Gottenheim 4:0

Der Hegauer FV setzte sich klar gegen den SV Gottenheim durch. Annika Sauter erzielte in der 28. Minute die Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Annika Schuller in der 43. Minute auf 2:0. Lena Just traf in der 59. Minute zum 3:0, bevor Laura Kucharz in der 88. Minute den Schlusspunkt zum 4:0 setzte.

SV Alberweiler – FC Freiburg-St. Georgen 5:0

Vor 120 Zuschauern ließ der SV Alberweiler dem FC Freiburg-St. Georgen keine Chance. Melanie Geiselhart brachte ihre Mannschaft bereits in der 9. Minute mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Katharina Rapp in der 53. Minute auf 2:0. Nur sechs Minuten später traf Melanie Geiselhart erneut und stellte auf 3:0. Julia Kopf machte mit einem Doppelpack in der 62. und 64. Minute den deutlichen 5:0-Erfolg perfekt.

SV Hegnach – Karlsruher SC II 4:0

Lange blieb die Partie torlos, ehe der SV Hegnach innerhalb weniger Minuten die Entscheidung herbeiführte. Heidi Janika Klatt erzielte in der 53. Minute das 1:0. Silvana Arcangioli erhöhte in der 57. Minute auf 2:0, bevor Eva Yara Werner in der 60. Minute das 3:0 nachlegte. Den Schlusspunkt setzte Tuana Sentürk in der 86. Minute mit dem Treffer zum 4:0-Endstand.

TSV Tettnang – FSV Waldebene Stuttgart Ost 5:5

Die Zuschauer erlebten ein spektakuläres Torfestival mit zehn Treffern. Laura Bader brachte den TSV Tettnang in der 11. Minute mit 1:0 in Führung. Für den Treffer in der 18. Minute liegt kein Torschützenname vor. Lilly Jansen drehte die Partie anschließend mit Toren in der 19. und 22. Minute zugunsten des FSV Waldebene Stuttgart Ost. Lisa Schade erhöhte in der 27. Minute auf 3:1. Kurz vor der Pause verkürzte Simone Birkle in der 45. Minute auf 2:3. Nach dem Seitenwechsel schraubten Sibel Meyer in der 62. Minute und Lia Kayser in der 65. Minute das Ergebnis auf 5:2 für die Gäste. Tettnang gab sich jedoch nicht geschlagen. Sandra Trautwein traf in der 84. Minute zum 3:5. Anja Stiefenhofer verkürzte in der 88. Minute zunächst auf 4:5 und erzielte wenig später auch den Treffer zum umjubelten 5:5-Endstand.

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Frauen-Verbandsliga Württemberg

TSV Frommern – SGM Oppenweiler/Sulzbach 0:1

Die SGM Oppenweiler/Sulzbach sicherte sich einen knappen Auswärtssieg. Die Entscheidung fiel kurz vor der Pause, als Elena Lukic in der 44. Minute ein Eigentor unterlief, das zum einzigen Treffer der Begegnung wurde. Die Gäste verteidigten den Vorsprung nach dem Seitenwechsel erfolgreich und nahmen die drei Punkte mit.

TV Jebenhausen – TV Derendingen 2:1

Der TV Jebenhausen setzte sich in einer umkämpften Partie knapp durch. Selina Bürk brachte die Gastgeberinnen in der 18. Minute mit 1:0 in Führung. Kurz vor dem Halbzeitpfiff gelang Geraldine Ziegeler in der 45. Minute der Ausgleich für den TV Derendingen. Nach dem Seitenwechsel sorgte Laura Höing in der 49. Minute mit dem Treffer zum 2:1 für die Entscheidung zugunsten von Jebenhausen.

SV Eutingen – SG Altheim 3:2

Die SG Altheim erwischte einen Traumstart. Jessica Ganz traf bereits in der 2. Minute zum 1:0, Chantal Fath erhöhte in der 13. Minute auf 2:0. Die Antwort der Gastgeberinnen ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Julia Widmann verkürzte nur eine Minute später in der 14. Minute auf 1:2. Maja Bozicevic stellte in der 31. Minute den Ausgleich her. In der zweiten Halbzeit drehte Lene Berner die Partie endgültig und erzielte in der 70. Minute den Treffer zum 3:2-Heimsieg.

SV Jungingen – TSV Münchingen 6:0

Lange hielt der TSV Münchingen das Spiel offen, ehe der SV Jungingen innerhalb von 20 Minuten für klare Verhältnisse sorgte. Clara Lorenz eröffnete den Torreigen in der 55. Minute mit dem 1:0. Bereits eine Minute später erhöhte Paulina Stützle auf 2:0. Bianca Uhl traf in der 60. Minute zum 3:0, bevor Clara Lorenz nur eine Minute später ihren zweiten Treffer zum 4:0 nachlegte. Mit ihrem dritten Tor in der 72. Minute machte Clara Lorenz ihren Dreierpack perfekt. Den Schlusspunkt setzte Hanna Michalsky in der 75. Minute zum 6:0-Endstand.

SV Musbach – 1. FC Donzdorf 1:7

Der 1. FC Donzdorf feierte einen eindrucksvollen Auswärtssieg. Luisa Reiser brachte die Gäste in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit in der 45.+1 Minute in Führung. Jana Kreissl erhöhte nur eine Minute später auf 2:0. Lynn Hlapcic verkürzte in der 68. Minute auf 1:2 und weckte kurzzeitig Hoffnung bei den Gastgeberinnen. Diese hielt jedoch nicht lange an. Elise Riggers stellte in der 70. Minute den alten Abstand wieder her. Lena Scheiring traf in der 72. Minute zum 4:1, Celine Weinhold erhöhte in der 74. Minute auf 5:1. In der Schlussphase sorgte Samira Steiner mit Treffern in der 90.+1 und 90.+4 Minute für den deutlichen 7:1-Endstand.

VfL Sindelfingen Ladies – VfB Stuttgart II 1:1

Die VfL Sindelfingen Ladies und der VfB Stuttgart II trennten sich mit einem Unentschieden. Selina Milena Martens brachte die Gastgeberinnen in der 41. Minute mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel fiel der Ausgleich durch ein Eigentor von Annika Hagemann in der 57. Minute. Weitere Treffer gelangen beiden Mannschaften nicht mehr, sodass die Begegnung mit einem 1:1 endete.

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