Wildes 5:5 beim TSV Schwaikheim, vierfacher Siena in Torlaune

Der erste Spieltag der Bezirksliga Rems/Murr/Hall bot Tore en masse und einen klaren Hinweis auf die Form der Aufsteiger. Während der TSV Gaildorf seine Offensivstärke eindrucksvoll unter Beweis stellte, überraschten SV Unterweissach und SC Urbach mit Auswärtssiegen. Höhepunkte waren das 8:2 von Gaildorf und das spektakuläre 5:5 zwischen Schwaikheim und Urbach. Ein erstes Ausrufezeichen setzte der TSV Michelfeld mit einem klaren Sieg, während SV Breuningsweiler als erster Absteiger feststeht.
---
Philipp Kees brachte Gaildorf früh in Führung per Foulelfmeter in der 14. Minute und erhöhte in der 32. Minute auf 2:0. Robin Fritz traf in der 39. Minute, Hendrik Franken vor der Pause in der 45. Minute zum 4:0. Für Kreßberg erzielte Yannic Müller in der 56. Minute den Anschlusstreffer, Finn-Fabian Kuhr antwortete für Gaildorf in der 65. Minute. Noah Krieger verkürzte erneut für Kreßberg in der 72. Minute, bevor Angelo Tulino in der 78. Minute auf 6:2 stellte. Viktor Solodkyi traf in der 85. Minute, Serkan Uygun machte in der 90. Minute den 8:2-Endstand perfekt.
---
Pasquale Siena erzielte in der 18. und 19. Minute zwei frühe Tore für Schmiden, Tommaso Siena erhöhte in der 40. Minute auf 3:0. Lionello Zaino traf in der 47. Minute für Nellmersbach, Pasquale Siena stellte in der 77. und 84. Minute den 5:1-Endstand her.
---
Denis Krug brachte die Gäste in der 70. Minute in Führung. Alexander Bretzler erhöhte in der 89. Minute, Ben Oestreich in der 90.+3. Minute sorgte für den 3:0-Endstand.
---
Max Brenner traf früh in der 5. Minute für Breuningsweiler. Tim Draeger markierte in der 34. Minute per Eigentor den Ausgleich, Firat Kaya erzielte in der 90. Minute zweimal das 2:1 und 3:1 für Schornbach.
---
Tim Wehrsig brachte Allmersbach in der 9. Minute in Führung, Mario Greiner erhöhte nach der Pause in der 46. Minute. Dustin Scott Condello traf in der 51. und 67. Minute, Benjamin Mayer verwandelte einen Foulelfmeter in der 88. Minute zum 5:0-Endstand.
---
Even Stoppel erzielte die 1:0-Führung in der 11. Minute. Taner Useinov glich per Foulelfmeter in der 33. Minute aus. Patrik Koch brachte Oppenweiler-Strümpfelbach in der 79. Minute erneut in Führung, Vincent Latiano glich für Mainhardt in der 84. Minute aus. Even Stoppel verwandelte einen Foulelfmeter in der 87. Minute zum 3:2-Endstand. Jonas Simao scheiterte in der 81. Minute mit einem Foulelfmeter an Torwart Markus Ehnle.
---
Kilian Müller traf in der 19. Minute für Schwaikheim, Pawlos Kirmanis glich in der 24. Minute aus. Alen Rogosic brachte Schwaikheim in der 61. Minute in Führung, Dennis Becher traf in der 65. und 71. Minute zum 4:1. Philipp Molenda verkürzte für Urbach in der 73. Minute, Dennis Becher erhöhte in der 76. Minute auf 5:2. Patrick Fuhrmann traf in der 83. Minute, Kevin Renner glich in der 90.+1 und 90.+5. Minute zum 5:5-Endstand aus.
__________________________________________________________________________________________________
