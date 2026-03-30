Wildes 5:4 des SC Abstatt, Bad Wimpfen mit 9:0-Torgala, Gaisbach top

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Franken war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
In Eglosheim sahen die Zuschauer eine Partie, in der die Gäste aus Güglingen vor allem in der zweiten Halbzeit ihre Effektivität unter Beweis stellten. Nachdem die erste Hälfte ohne Tore verstrichen war, sorgte ein starker Durchgang des TSV für klare Verhältnisse. Dashnim Mustafa eröffnete in der 66. Minute den Torreigen zum 0:1. Güglingen blieb am Drücker und erhöhte durch einen Doppelschlag von Defrim Mustafa (73., 86.) auf 0:3. Die Hausherren aus Eibensbach gaben sich jedoch nicht auf und kamen in der 87. Minute durch Marcel Bischof zum 1:3-Anschlusstreffer. Für eine hochemotionale Aufholjagd in den Schlussminuten reichte die Zeit jedoch nicht mehr aus, sodass Güglingen die drei Punkte entführte.
Der SV Leingarten feierte einen Heimsieg, musste jedoch zunächst einen frühen Rückschlag wegstecken. Die Reserve der Sportfreunde Lauffen erwischte den besseren Start und ging bereits in der 8. Minute durch Rico Bezold mit 0:1 in Führung. Die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten: Robin Guldi glich in der 15. Minute aus und drehte die Partie unmittelbar vor dem Pausenpfiff (45.) mit seinem zweiten Treffer zum 2:1. Im zweiten Durchgang kontrollierte Leingarten das Geschehen. In der 57. Minute sorgte Johannes Werner mit dem 3:1 für die Vorentscheidung. Lauffen bemühte sich in der Folge um den Anschluss, fand aber kein Durchkommen mehr gegen die stabile Defensive der Heimelf.
In Heilbronn erlebten die Zuschauer ein wahres Spektakel, das an Dramatik kaum zu überbieten war. Die Partie nahm erst kurz vor der Pause so richtig Fahrt auf, als Erkan Yaylaci (45.+1) die Führung für die Hausherren erzielte, die Dominik Schnabel (45.+2) postwendend ausglich. Nach dem Seitenwechsel zog Abstatt durch erneut Schnabel (52.) und Emin Karaman (61.) auf 1:3 davon. Heilbronn kämpfte sich durch Ermir Ahmati (75.) zurück, doch Karaman (77.) stellte den alten Abstand wieder her. Eine hochemotionale Schlussphase folgte: Asad Mustafa Dakou (81.) und Erkan Yaylaci (86.) glichen zum 4:4 aus. Als alles nach einer Punkteteilung aussah, schlug Emin Karaman in der Nachspielzeit (90.+1) zum dritten Mal zu und besiegelte den 4:5-Endstand in diesem unglaublichen Schlagabtausch.
Vor 80 Zuschauern entwickelte sich eine enge und von taktischer Disziplin geprägte Begegnung. Beide Mannschaften schenkten sich in den Zweikämpfen keinen Zentimeter Boden. Den entscheidenden Moment der Partie erlebten die Fans in der 32. Minute, als Michele Varallo den SV Schluchtern mit 0:1 in Führung brachte. In der Folge versuchte die SGM NordHeimHausen alles, um zum Ausgleich zu kommen, biss sich aber am disziplinierten Abwehrriegel der Gäste immer wieder die Zähne aus. Schluchtern verteidigte den knappen Vorsprung mit viel Leidenschaft bis zum Schlusspfiff und sicherte sich so den knappen Auswärtserfolg.
In einer defensiv geführten Partie in Heinriet gab am Ende eine einzige Szene im zweiten Durchgang den Ausschlag. Die erste Halbzeit verlief weitgehend ausgeglichen, wobei klare Torchancen auf beiden Seiten Mangelware blieben. Kurz nach dem Wiederanpfiff gelang dem FSV Schwaigern II in der 51. Minute durch Ben-David Pieldner der Treffer zum 0:1. Die Spvgg Heinriet warf in der restlichen Spielzeit alles nach vorne, konnte die kompakte Hintermannschaft der Gäste jedoch nicht mehr entscheidend überwinden. So blieb es bei der knappen Heimniederlage, während Schwaigern für seine konzentrierte Defensivarbeit belohnt wurde.
In Brackenheim bekamen die Zuschauer ein intensives Nachbarschaftsduell mit einer hochemotionalen Schlussphase geboten. Der VfL ging in der 23. Minute durch Bouargan Abdelaali in Führung und nahm diesen Vorsprung mit in die Kabine. Dürrenzimmern kam motiviert zurück und glich in der 67. Minute durch Tim Schmidt aus. Die Schlussminuten hatten es in sich: Joshua Wagener schien in der 82. Minute mit dem 2:1 den Heimsieg für Brackenheim perfekt gemacht zu haben. Doch die Freude währte nur kurz, da Justin Görtz bereits in der 84. Minute den erneuten Ausgleich zum 2:2-Endstand markierte. Ein Remis, das die Zuschauer bis zum Abpfiff in Atem hielt.
Der TSV Cleebronn feierte einen hart erkämpften Heimsieg gegen die SGM Fürfeld-Bonfeld. Die Hausherren agierten vor dem Tor zunächst zielstrebiger und gingen in der 13. Minute durch Noah Pfeiffer in Führung. Nach dem Seitenwechsel baute Henry Frank den Vorsprung in der 55. Minute auf 2:0 aus. Die Gäste aus Fürfeld und Bonfeld gaben sich jedoch nicht geschlagen und erhöhten in der Schlussphase den Druck. In der 83. Minute gelang Philipp Strähle der Anschlusstreffer zum 2:1, was eine nervenaufreibende Endphase einleitete. Cleebronn verteidigte die knappe Führung jedoch mit vereinten Kräften bis zum Schlusspfiff und behielt die drei Punkte auf eigenem Platz.
In Ilsfeld setzte der TSV Talheim ein deutliches Ausrufezeichen und stellte bereits in der ersten Halbzeit die Weichen auf Sieg. Die Gäste agierten sehr konzentriert und nutzten ihre Möglichkeiten konsequent aus. Lars Michalitschke brachte Talheim bereits in der 12. Minute in Front. Ilsfeld bemühte sich zwar um eine schnelle Antwort, wurde aber in der 28. Minute durch den zweiten Treffer von Julian Bertsch kalt erwischt. Im zweiten Spielabschnitt verwalteten die Gäste den 0:2-Vorsprung äußerst souverän und ließen defensiv kaum nennenswerte Chancen der Hausherren zu. Während Talheim den Auswärtssieg feierte, blieb Ilsfeld trotz Bemühungen ohne eigenen Torerfolg.
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In einer hochemotionalen Begegnung vor 100 Zuschauern erlebten die Zuschauer bereits in der Anfangsphase einen der entscheidenden Momente. Nach nur fünf Minuten hatten die Hausherren die goldene Chance zur Führung, doch Niklas Röckel scheiterte mit einem Foulelfmeter am glänzend reagierenden Torhüter Jonas Kleiner. Die Strafe folgte prompt: In der 13. Minute markierte Robbie Häcker das 0:1 für den SV Sülzbach. In der Folge entwickelte sich ein leidenschaftlicher Kampf, in dem die SGM unermüdlich auf den Ausgleich drängte, aber immer wieder am defensiven Bollwerk der Gäste hängen blieb. Die hitzige Schlussphase gipfelte in der 90. Minute in einer Roten Karte für Sebastian Hetzler, was die bittere Heimniederlage für die SGM Neudenau/Siglingen besiegelte.
In Neuhütten sahen die 150 Zuschauer eine einseitige Machtdemonstration der SG Bad Wimpfen. Die Gäste dominierten das Geschehen von der ersten Sekunde an nach Belieben und ließen dem VfB zu keinem Zeitpunkt eine Chance. Den Torreigen eröffnete Maximilian Rheindt (11.), bevor Patrick Steiger (16., 31.), Maurice Gysinn (21., 39.) und Matthias Geiger (36., Foulelfmeter) bereits zur Halbzeit für einen deutlichen Vorsprung sorgten. Auch nach dem Seitenwechsel kannten die Gäste keine Gnade. Matthias Geiger erhöhte in der 50. Minute auf 0:7, ehe die große Show von Maurice Gysinn ihren Höhepunkt fand. Mit zwei weiteren Treffern in der 79. und 86. Minute schraubte er sein persönliches Torkonto auf vier Treffer und besiegelte den 0:9-Endstand.
In Ellhofen entwickelte sich ein torreicher Schlagabtausch, der die Zuschauer von Beginn an in Atem hielt. Der SC Amorbach erwischte durch Scharaf Adien Adam (3.) einen Blitzstart, doch die Hausherren zeigten sich unbeeindruckt. Durch Treffer von Enes Orgo (5.) und Halil Bayman (31.) drehte der TSV die Partie zunächst zum 2:1. Kurz vor der Pause gelang Kahraman Kocak (42.) jedoch der wichtige Ausgleich für die Gäste. Nach dem Seitenwechsel übernahm Amorbach endgültig das Kommando: Erneut Kocak (51.) sowie Furkan Öler (61.) stellten die Weichen auf Sieg. In der Nachspielzeit (90.+5) krönte Ali-Metin Olgun die Leistung der Gäste mit dem Treffer zum 2:5-Endstand.
In einer defensiv geprägten Partie in Obereisesheim deutete lange Zeit alles auf einen knappen Heimsieg hin. Bereits in der 4. Minute hatte Baris Yener die Hausherren mit 1:0 in Führung gebracht. In der Folge verteidigte der VfL diesen Vorsprung mit viel Leidenschaft, während die SGM unermüdlich nach einer Lücke suchte. Als die Zuschauer bereits mit dem Abpfiff rechneten, kam es in der vierten Minute der Nachspielzeit (90.+4) zum hochemotionalen Höhepunkt: Chase Scifres markierte den Last-Minute-Ausgleich für die Spielgemeinschaft und entriss dem VfL Obereisesheim damit in letzter Sekunde zwei sicher geglaubte Punkte.
In Hardthausen erlebten die Zuschauer eine wahre Offensiv-Gala der Heimmannschaft. Innerhalb der ersten fünf Minuten stellte Luis Graf mit einem Doppelschlag (2., 5.) die Weichen auf Sieg. Zwar verkürzte Kai Stettner in der 9. Minute auf 2:1, doch Hardthausen blieb unaufhaltsam. Patrick Voss (18.), Niko Ehmann (41.) und Marco Uhlschmied (42.) sorgten noch vor dem Seitenwechsel für eine komfortable 5:1-Führung. Im zweiten Durchgang ließen es die Hausherren ruhiger angehen, ehe Markus Schuller (88.) auf 6:1 erhöhte. Den Schlusspunkt unter diese torreiche Begegnung setzte Mario Stettner (90.) mit dem zweiten Treffer für die Gäste zum 6:2.
Die 130 Zuschauer in Duttenberg eine Partie voller Wendungen und dramatischer Momente. Leon Heichele brachte die Hausherren bereits in der 2. Minute in Führung, doch ein unglückliches Eigentor von Emir Suna (20.) brachte die Gäste zurück ins Spiel. Als Tom-Luca Freitag in der 29. Minute das Spiel zugunsten der SGM Langenbrettach drehte, schien die Heimelf unter Druck zu stehen. In der Schlussphase erkämpfte sich der TSV jedoch einen Foulelfmeter, den Jonathan Veith (78.) sicher zum 2:2-Ausgleich verwandelte. In der 90. Minute wurde es noch einmal hitzig, als Connor Pfeffer die Rote Karte sah, am Unentschieden änderte dieser Platzverweis jedoch nichts mehr.
In Weinsberg feierte die SGM Höchstberg/Tiefenbach vor 80 Zuschauern einen Auswärtssieg. Die Gäste agierten vor dem Tor äußerst effizient und gingen durch Dennis Knapp (41.) und Nick Thauer (45.) mit einer 0:2-Führung in die Kabinen. Die Hausherren bemühten sich im zweiten Durchgang um den Anschluss, fanden aber erst in der 90. Minute durch Niklas Reiff zum 1:3. Praktisch im Gegenzug stellte Dennis Knapp mit seinem zweiten Treffer in der Nachspielzeit (90.+1) den alten Abstand wieder her. Die SGM nahm damit die drei Punkte mit nach Hause, während Weinsberg für seine späten Bemühungen nicht belohnt wurde.
Vor 100 Zuschauern präsentierte sich der TSV Heinsheim in Möckmühl als das reifere Team. Patrick Carvalho wurde zum Matchwinner der ersten Halbzeit, indem er mit einem Doppelpack in der 21. und 39. Minute für eine beruhigende Führung sorgte. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Tizian Pohl (48.) auf 0:3 und sorgte damit für die Vorentscheidung. Die Spvgg Möckmühl bewies in der Schlussphase Moral und kam durch einen Foulelfmeter von Raphael Ferreira dos Santos (71.) noch zum 1:3-Ehrtreffer, konnte die drohende Heimniederlage gegen die abgeklärten Gäste jedoch nicht mehr abwenden.
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In Creglingen sahen die Zuschauer eine ausgeglichene und intensiv geführte Partie. Die Hausherren erwischten den besseren Start und konnten sich in der 25. Minute belohnen, als Philipp Scheiderer zur 1:0-Führung traf. Creglingen verteidigte diesen Vorsprung lange Zeit konzentriert, doch der SV Harthausen gab sich nicht geschlagen und erhöhte im zweiten Durchgang den Druck. In der 72. Minute gelang schließlich Besart Mustafa der Ausgleich zum 1:1. In der Schlussphase suchten beide Teams den entscheidenden Treffer, doch es blieb bei der Punkteteilung, mit der beide Mannschaften einen Zähler verbuchen.
Vor 60 Zuschauern entwickelte sich in Gaisbach eine torreiche Begegnung, die vor allem in der zweiten Halbzeit an Fahrt aufnahm. Kurz vor der Pause überschlugen sich die Ereignisse: Erst brachte Yannick Ziegler (44.) die Gäste in Führung, doch praktisch im Gegenzug markierte Chris Weber (45.) den Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel drehte der SSV Gaisbach richtig auf. Nicolai Janda (47.), Bjarne Böhm (54.) und Njie Gibbi (70.) schraubten das Ergebnis auf 4:1 hoch. Zwar verkürzte Tim Köhn (78.) noch einmal für Niederstetten, doch Julian Schmitz stellte mit seinem Doppelpack (77., 83.) den deutlichen 6:2-Endstand her.
In Bad Mergentheim wurde Marvin Heinzl vor 100 Zuschauern zum gefeierten Helden des Tages. Der Stürmer präsentierte sich in blendender Verfassung und brachte die Hausherren mit einem Doppelschlag in der 31. und 36. Minute mit 2:0 in Front. Noch vor dem Pausenpfiff erhöhte Stefan Haun (45.) auf 3:0 und sorgte damit für die Vorentscheidung. In der zweiten Halbzeit kontrollierte der VfB das Geschehen souverän. Den Schlusspunkt unter eine einseitige Partie setzte erneut Marvin Heinzl, der in der 63. Minute seinen dritten Treffer markierte und den 4:0-Heimerfolg besiegelte.
Vor 120 Zuschauern lieferte die SGM Niedernhall/Weißbach eine überzeugende Vorstellung ab. Die Hausherren stellten die Weichen bereits in der Anfangsphase auf Sieg: Jannis Weisler traf in der 9. Minute zum 1:0, bevor Sinan Akin in der 22. Minute einen Foulelfmeter sicher zum 2:0 verwandelte. Nur vier Minuten später erhöhte Kim Foss (26.) bereits auf 3:0. Amrichshausen fand gegen die spielstarken Gastgeber kaum Mittel zur Entlastung. Im zweiten Durchgang sorgte Niklas Renner in der 60. Minute für den 4:0-Endstand. Die SGM verwaltete den Vorsprung in der Folge abgeklärt und ließ defensiv nichts mehr anbrennen.
In Michelbach sahen die 120 Zuschauer einen klaren Heimerfolg. Lange Zeit hielt der TSV Dörzbach/Klepsau defensiv gut dagegen, doch kurz vor dem Halbzeitpfiff brach David Käfer (44.) den Bann und markierte das 1:0. Dieser Treffer gab den Hausherren sichtlich Auftrieb für den zweiten Spielabschnitt. Leon Frey (54.) und Levin Offenhäußer (71.) erhöhten auf 3:0, womit die Gegenwehr der Gäste endgültig gebrochen war. In der Schlussphase krönte Benjamin Ramic (88.) die konzentrierte Mannschaftsleistung mit dem Treffer zum 4:0-Endstand.
Ein hochemotionales Spektakel mit ständig wechselnden Führungen bekamen die Fans in Künzelsau geboten. Die Gäste gingen durch Johannes Kohler (18.) in Führung, doch Ejmad Demaku (21.) und David Glavina (30.) drehten die Partie zunächst zugunsten der Heimelf. Unmittelbar nach der Pause glich Niko Humm (47.) aus, und als erneut Johannes Kohler in der 77. Minute zum 2:3 traf, schien der Auswärtssieg greifbar. Doch Künzelsau-Ingelfingen bewies eine unglaubliche Moral: In einer dramatischen Schlussphase glich David Glavina (87.) zunächst aus, bevor Elmedin Zogaj in der 90. Minute den viel umjubelten Treffer zum 4:3-Sieg erzielte.
Der FC Creglingen feierte einen Heimsieg gegen den 1. FC Igersheim. Früh in der Partie brachte Daniel Kittel die Hausherren in der 11. Minute in Führung. In der Folge entwickelte sich ein Spiel, in dem Creglingen die Kontrolle behielt, es aber dauerte, bis die endgültige Entscheidung fiel. In der Mitte der zweiten Halbzeit avancierte Lukas Reuther zum Matchwinner: Mit einem schnellen Doppelpack in der 63. und 67. Minute stellte er das Ergebnis auf 3:0. Igersheim bemühte sich zwar um den Ehrtreffer, fand aber gegen die stabil stehende Creglinger Hintermannschaft kein Durchkommen.
In Harthausen erlebten die Zuschauer ein klassisches Kampfspiel, das erst in der Nachspielzeit seinen emotionalen Höhepunkt erreichte. Nach einer torlosen ersten Halbzeit gingen die Gäste aus Kupferzell in der 63. Minute durch Felix Mayer mit 0:1 in Führung. Harthausen warf in der Schlussphase alles nach vorne und drängte leidenschaftlich auf den Ausgleich. Als die reguläre Spielzeit bereits abgelaufen war, wurden die Bemühungen der Heimelf belohnt: In der vierten Minute der Nachspielzeit (94.) markierte Philipp Mühleck das 1:1 und sicherte seinem Team damit in letzter Sekunde einen hart erkämpften Punkt.
In einer engen Partie, die maßgeblich durch Standardsituationen geprägt war, behielt die SG Taubertal/Röttingen die Oberhand. Die Gäste gingen bereits in der 8. Minute durch einen verwandelten Foulelfmeter von Robin Kreuzer in Führung. Die Spielgemeinschaft verteidigte diesen Vorsprung bis tief in die zweite Halbzeit, ehe die Stunde von Bastian Landwehr schlug. Erst glich er in der 65. Minute ebenfalls per Foulelfmeter aus, nur fünf Minuten später (70.) erzielte er aus dem Spiel heraus den Treffer zum 2:1. Die SG rettete diesen knappen Vorsprung mit viel Einsatz über die Zeit.
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