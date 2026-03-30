Wildes 5:4 des SC Abstatt, Bad Wimpfen mit 9:0-Torgala, Gaisbach top

SGM Neudenau/Siglingen – SV Sülzbach 0:1

In einer hochemotionalen Begegnung vor 100 Zuschauern erlebten die Zuschauer bereits in der Anfangsphase einen der entscheidenden Momente. Nach nur fünf Minuten hatten die Hausherren die goldene Chance zur Führung, doch Niklas Röckel scheiterte mit einem Foulelfmeter am glänzend reagierenden Torhüter Jonas Kleiner. Die Strafe folgte prompt: In der 13. Minute markierte Robbie Häcker das 0:1 für den SV Sülzbach. In der Folge entwickelte sich ein leidenschaftlicher Kampf, in dem die SGM unermüdlich auf den Ausgleich drängte, aber immer wieder am defensiven Bollwerk der Gäste hängen blieb. Die hitzige Schlussphase gipfelte in der 90. Minute in einer Roten Karte für Sebastian Hetzler, was die bittere Heimniederlage für die SGM Neudenau/Siglingen besiegelte.

VfB Neuhütten – SG Bad Wimpfen 0:9

In Neuhütten sahen die 150 Zuschauer eine einseitige Machtdemonstration der SG Bad Wimpfen. Die Gäste dominierten das Geschehen von der ersten Sekunde an nach Belieben und ließen dem VfB zu keinem Zeitpunkt eine Chance. Den Torreigen eröffnete Maximilian Rheindt (11.), bevor Patrick Steiger (16., 31.), Maurice Gysinn (21., 39.) und Matthias Geiger (36., Foulelfmeter) bereits zur Halbzeit für einen deutlichen Vorsprung sorgten. Auch nach dem Seitenwechsel kannten die Gäste keine Gnade. Matthias Geiger erhöhte in der 50. Minute auf 0:7, ehe die große Show von Maurice Gysinn ihren Höhepunkt fand. Mit zwei weiteren Treffern in der 79. und 86. Minute schraubte er sein persönliches Torkonto auf vier Treffer und besiegelte den 0:9-Endstand.

TSV Ellhofen 1906 – SC Amorbach 2:5

In Ellhofen entwickelte sich ein torreicher Schlagabtausch, der die Zuschauer von Beginn an in Atem hielt. Der SC Amorbach erwischte durch Scharaf Adien Adam (3.) einen Blitzstart, doch die Hausherren zeigten sich unbeeindruckt. Durch Treffer von Enes Orgo (5.) und Halil Bayman (31.) drehte der TSV die Partie zunächst zum 2:1. Kurz vor der Pause gelang Kahraman Kocak (42.) jedoch der wichtige Ausgleich für die Gäste. Nach dem Seitenwechsel übernahm Amorbach endgültig das Kommando: Erneut Kocak (51.) sowie Furkan Öler (61.) stellten die Weichen auf Sieg. In der Nachspielzeit (90.+5) krönte Ali-Metin Olgun die Leistung der Gäste mit dem Treffer zum 2:5-Endstand.

VfL Obereisesheim – SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn 1:1

In einer defensiv geprägten Partie in Obereisesheim deutete lange Zeit alles auf einen knappen Heimsieg hin. Bereits in der 4. Minute hatte Baris Yener die Hausherren mit 1:0 in Führung gebracht. In der Folge verteidigte der VfL diesen Vorsprung mit viel Leidenschaft, während die SGM unermüdlich nach einer Lücke suchte. Als die Zuschauer bereits mit dem Abpfiff rechneten, kam es in der vierten Minute der Nachspielzeit (90.+4) zum hochemotionalen Höhepunkt: Chase Scifres markierte den Last-Minute-Ausgleich für die Spielgemeinschaft und entriss dem VfL Obereisesheim damit in letzter Sekunde zwei sicher geglaubte Punkte.

TSV Hardthausen – TSV Löwenstein 6:2

In Hardthausen erlebten die Zuschauer eine wahre Offensiv-Gala der Heimmannschaft. Innerhalb der ersten fünf Minuten stellte Luis Graf mit einem Doppelschlag (2., 5.) die Weichen auf Sieg. Zwar verkürzte Kai Stettner in der 9. Minute auf 2:1, doch Hardthausen blieb unaufhaltsam. Patrick Voss (18.), Niko Ehmann (41.) und Marco Uhlschmied (42.) sorgten noch vor dem Seitenwechsel für eine komfortable 5:1-Führung. Im zweiten Durchgang ließen es die Hausherren ruhiger angehen, ehe Markus Schuller (88.) auf 6:1 erhöhte. Den Schlusspunkt unter diese torreiche Begegnung setzte Mario Stettner (90.) mit dem zweiten Treffer für die Gäste zum 6:2.

TSV Duttenberg – SGM Langenbrettach 2:2

Die 130 Zuschauer in Duttenberg eine Partie voller Wendungen und dramatischer Momente. Leon Heichele brachte die Hausherren bereits in der 2. Minute in Führung, doch ein unglückliches Eigentor von Emir Suna (20.) brachte die Gäste zurück ins Spiel. Als Tom-Luca Freitag in der 29. Minute das Spiel zugunsten der SGM Langenbrettach drehte, schien die Heimelf unter Druck zu stehen. In der Schlussphase erkämpfte sich der TSV jedoch einen Foulelfmeter, den Jonathan Veith (78.) sicher zum 2:2-Ausgleich verwandelte. In der 90. Minute wurde es noch einmal hitzig, als Connor Pfeffer die Rote Karte sah, am Unentschieden änderte dieser Platzverweis jedoch nichts mehr.

TSV Weinsberg – SGM Höchstberg/Tiefenbach 1:3

In Weinsberg feierte die SGM Höchstberg/Tiefenbach vor 80 Zuschauern einen Auswärtssieg. Die Gäste agierten vor dem Tor äußerst effizient und gingen durch Dennis Knapp (41.) und Nick Thauer (45.) mit einer 0:2-Führung in die Kabinen. Die Hausherren bemühten sich im zweiten Durchgang um den Anschluss, fanden aber erst in der 90. Minute durch Niklas Reiff zum 1:3. Praktisch im Gegenzug stellte Dennis Knapp mit seinem zweiten Treffer in der Nachspielzeit (90.+1) den alten Abstand wieder her. Die SGM nahm damit die drei Punkte mit nach Hause, während Weinsberg für seine späten Bemühungen nicht belohnt wurde.

Spvgg Möckmühl – TSV Heinsheim 1:3

Vor 100 Zuschauern präsentierte sich der TSV Heinsheim in Möckmühl als das reifere Team. Patrick Carvalho wurde zum Matchwinner der ersten Halbzeit, indem er mit einem Doppelpack in der 21. und 39. Minute für eine beruhigende Führung sorgte. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Tizian Pohl (48.) auf 0:3 und sorgte damit für die Vorentscheidung. Die Spvgg Möckmühl bewies in der Schlussphase Moral und kam durch einen Foulelfmeter von Raphael Ferreira dos Santos (71.) noch zum 1:3-Ehrtreffer, konnte die drohende Heimniederlage gegen die abgeklärten Gäste jedoch nicht mehr abwenden.