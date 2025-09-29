Wildes 4:5 beim TSV Neukirch, FV Bellenberg mit 6:1-Schützenfest

In den Staffeln der Kreisliga A der Bezirke Bodensee und Donau/Iller war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
Kreisliga A1:
FG 2010 Wilhelmsdorf-Ried-Zuss – SV Kehlen 1:0
Die Gastgeber entschieden eine hitzige Partie knapp für sich. Luca Schulz erzielte in der 60. Minute das goldene Tor. In der Schlussphase wurde es turbulent: Moritz Fäßler sah in der 90. Minute Gelb-Rot für die FG 2010 Wilhelmsdorf-Ried-Zuss, während Maximilian Rieber vom SV Kehlen in der gleichen Minute die Rote Karte kassierte.
TSV Eschach II – VfB Friedrichshafen II 1:3
Die Gäste starteten stark in die Partie: Max Richter traf bereits in der 7. Minute zum 0:1, ehe Patryk Warykasz in der 28. Minute erhöhte. Niklas Rummler verkürzte in der 33. Minute, doch erneut Max Richter stellte in der 52. Minute den 1:3-Endstand her.
SV Mochenwangen – TSV Berg II 2:1
Gabriel Oancea war der Matchwinner für den SV Mochenwangen. Mit seinen Toren in der 15. und 35. Minute brachte er sein Team mit 2:0 in Führung. Zwar konnte Julian Klein in der 87. Minute für den TSV Berg II noch verkürzen, doch am Sieg der Hausherren änderte das nichts mehr.
FV Molpertshaus – SK Weingarten 1:3
Nach einer torlosen Anfangsphase traf Deniz Berger in der 41. Minute zur Führung für den SK Weingarten. In der Schlussphase machten Rahman Soyudogru (75.) und Noah Riel (78.) alles klar. Mihael Markulin konnte in der 90. Minute nur noch Ergebniskosmetik für den FV Molpertshaus betreiben.
SV Baindt II – SG Waldburg/Grünkraut 3:3
Ein wildes Spiel endete ohne Sieger. Niklas Sterk brachte die Gäste in der 12. Minute in Führung, doch Manuel Brugger drehte mit Treffern in der 18. und 24. Minute die Partie. Konstantin Knisel erhöhte per Foulelfmeter in der 27. Minute sogar auf 3:1. Doch Waldburg/Grünkraut kam zurück: Marius Müller verkürzte in der 72. Minute, und Niklas Sterk sorgte in der 78. Minute mit seinem zweiten Treffer für den Ausgleich.
SV Weissenau – SG Aulendorf 1:4
Die SG Aulendorf dominierte das Geschehen. Jochen Daiber (35.) und Andreas Krenzler mit einem Doppelschlag (37., 44.) sorgten noch vor der Pause für klare Verhältnisse. Zwar verkürzte Massimo la Mela in der 48. Minute, doch erneut Andreas Krenzler stellte in der 66. Minute den 1:4-Endstand her. In der 88. Minute sah Fabian Madlener von der SG Aulendorf die Gelb-Rote Karte.
SGM Fischbach/Schnetzenhausen – SG Baienfurt 1:0
Ein einziges Tor entschied das Spiel: Dilaver Muslijevski traf in der 43. Minute für die SGM Fischbach/Schnetzenhausen zum knappen 1:0-Heimsieg.
TSG Ailingen II – SV Ankenreute 0:3
Der SV Ankenreute siegte souverän. Robin Braun brachte sein Team in der 28. Minute in Führung. Nach der Pause sorgten Luca Rief (51.) und Mutasem Bellah Issa (60.) für die Entscheidung. Vor 120 Zuschauern feierten die Gäste einen ungefährdeten Auswärtserfolg.
Kreisliga A2:
SV Wolfegg – SG SV Achberg/Neuravensburg/TSV Hergensweiler 1:2
Die Gäste erwischten den besseren Start: Bereits in der 8. Minute brachte Simon Goldbrunner die SG SV Achberg/Neuravensburg/TSV Hergensweiler in Führung. Kurz vor der Pause legte Alexander Schneider in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum 0:2 nach. Jonathan Dischl verkürzte in der 49. Minute für den SV Wolfegg, doch trotz engagierter Schlussphase blieb es beim knappen Auswärtssieg der Spielgemeinschaft.
TSV Schlachters – TSV Ratzenried 1:2
Vor 150 Zuschauern brachte Jonas Hermann den TSV Schlachters in der 13. Minute in Front. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gelang Tom Steidle der Ausgleich für den TSV Ratzenried, ehe er in der 58. Minute auch das 1:2 erzielte und die Partie drehte. Bereits früh hätte Schlachters in Führung gehen können, doch Amir Can Kücükler scheiterte in der 6. Minute per Foulelfmeter am Gästetorwart.
FC Scheidegg – SV Amtzell 4:3
In einem packenden Duell brachte Roman Liwinez den FC Scheidegg in der 34. Minute in Führung, die Salvatore Bellusci in der Nachspielzeit der ersten Hälfte ausglich. Nach dem Seitenwechsel drehte Jonas Gaus in der 57. Minute die Partie zugunsten des SV Amtzell. Doch die Hausherren schlugen zurück: Alexander Wetzel verwandelte in der 63. Minute einen Foulelfmeter, Kilian Wilges (77.) und Jonas Milz (85.) bauten den Vorsprung auf 4:2 aus. In der Nachspielzeit gelang Yanik Andrè Rädler noch der Anschlusstreffer, doch Scheidegg rettete den Sieg über die Zeit.
SGM Waltershofen/Immenried/Gebrazhofen – FC Isny 1:1
Jakob Reutlinger brachte die Gastgeber in der 37. Minute in Führung. Lange sah es nach einem knappen Heimsieg aus, doch Adrian Bodenmüller traf in der 85. Minute für den FC Isny zum 1:1-Endstand.
TSV Neukirch – SGM HENOBO 4:5
Ein wahres Torfestival erlebten die Zuschauer in Neukirch. Yannick Glaser (4.) und Luca Schmitt per Handelfmeter (9.) brachten die SGM HENOBO früh mit 0:2 in Führung. Schon in der 8. Minute sah Matthias Butscher vom TSV Neukirch die Rote Karte. Doch die Gastgeber schlugen eindrucksvoll zurück: Deniz Toker (19.), Jonathan Ruschka (22.) und Lukas Schmid (38.) drehten die Partie, ehe erneut Jonathan Ruschka (43.) sogar auf 4:2 stellte. In einer dramatischen Schlussphase kam HENOBO zurück: Marcus Schmid (87.) verkürzte, dann traf Luca Schmitt in der Nachspielzeit per Foulelfmeter (90.+3) und nur eine Minute später Yannick Glaser (90.+4) zum 4:5-Endstand.
SGM Beuren/Rohrdorf – SG Kißlegg 4:2
Vor 150 Zuschauern brachte Fabian Scholz die Gastgeber in der 40. Minute in Führung. Maximilian Hörburger legte kurz nach Wiederanpfiff zum 2:0 nach. Doch die SG Kißlegg kämpfte sich zurück: Niclas Weber (65.) und Maik Aschenbrenner (67.) glichen innerhalb weniger Minuten aus. In der Schlussphase hatte die SGM Beuren/Rohrdorf jedoch das bessere Ende für sich: Dominik Prinz traf in der 84. Minute zum 3:2, und in der Nachspielzeit machte Konstantin Detki mit dem 4:2 alles klar.
SG Argental – FC Wangen II 1:4
Marius Späth brachte die SG Argental in der 40. Minute per Foulelfmeter in Führung. Doch nach der Pause drehte der FC Wangen II auf: Daniel Wellmann (52.), Simon Zirn (61.), Tim Bucher (73.) und Thanas Ndrevataj (87.) sorgten mit vier Treffern für einen deutlichen 1:4-Auswärtserfolg.
SV Eglofs – SpVgg Lindau 3:1
Der SV Eglofs dominierte über weite Strecken. Samuel Briegel (17.) und Stefan Reutlinger (42.) trafen vor der Pause, Luca Müller erhöhte in der 55. Minute auf 3:0. Erst in der Nachspielzeit konnte Tolga Korkmaz für die SpVgg Lindau noch den Ehrentreffer erzielen.
SC Heroldstatt – TSV Einsingen 5:1
Ein furioser Auftritt des SC Heroldstatt: Jonas Leyhr brachte sein Team in der 20. Minute in Führung, ehe Louis Enderle mit einem Doppelpack (30., 34.) nachlegte. Jonas Schmutz stellte in der 37. Minute auf 4:0, bevor Lorenz Speidel nur eine Minute später den Ehrentreffer für den TSV Einsingen erzielte. Jakob Kneer setzte in der 50. Minute den Schlusspunkt zum klaren 5:1-Heimerfolg.
SGM Schmiechtal/Alb I – TSV Erbach 0:2
Die Gäste aus Erbach präsentierten sich effektiv und entschieden die Partie früh. Silvan Reichle traf bereits in der 12. Minute, Tim Maier legte in der 40. Minute das 0:2 nach. Trotz einer Gelb-Roten Karte gegen David Schall in der 21. Minute verteidigte der TSV Erbach die Führung bis zum Schlusspfiff.
SV Ringingen – SSG Ulm 99 II 1:3
Leon Engelmann brachte die SSG Ulm 99 II in der 21. Minute in Front. Nach der Pause glich Florian Stöferle in der 53. Minute per Foulelfmeter für den SV Ringingen aus. Doch Lorik Blakcori (68.) und Mika Kürner (73.) stellten die Weichen auf einen 3:1-Auswärtssieg für die Gäste.
SGM Kirchen/Lauterach/Herbertshofen – SV Niederhofen 2:2
Vor 150 Zuschauern entwickelte sich ein intensives Duell. Nico Betz brachte die Heimelf in der 21. Minute in Führung, die David Wörz kurz vor der Pause (42.) ausglich. Nach dem Seitenwechsel traf Daniel Bollmann in der 54. Minute zum 1:2, ehe Tim Seebauer in der 77. Minute für die Gastgeber das 2:2 rettete.
SV Pappelau-Beiningen – SG Griesingen 0:2
Die Gäste aus Griesingen nutzten ihre Chancen eiskalt. Michael Pfänder brachte sie in der 28. Minute in Führung, und Peter Gobs sorgte in der 84. Minute für die Entscheidung.
SG Altheim – SG Emerkingen/Ehingen-Süd 3:3
Eine torreiche Begegnung mit vielen Wendungen: Tom Stocker brachte die Gäste in der 30. Minute in Führung, doch Johannes Rech (32.) und Robin Rech (43.) drehten die Partie noch vor der Pause. Ein Eigentor von Daniel Haas (49.) erhöhte auf 3:1. Doch die SG Emerkingen/Ehingen-Süd kämpfte sich zurück: Erneut Tom Stocker (56.) und Niko Schenzle (81.) sicherten am Ende ein 3:3-Unentschieden.
TSV Blaubeuren – SG Oberdischingen/Ersingen 1:0
Die Zuschauer mussten bis zur 90. Minute warten, ehe Jan Gruhler den entscheidenden Treffer erzielte und dem TSV Blaubeuren einen späten, aber viel umjubelten Heimsieg bescherte.
TSV Türkgücü Ehingen – FV Schelklingen-Hausen 3:2
Ein hitziges Duell mit gleich drei Platzverweisen für die Gäste. Ferhat Kilic brachte die Hausherren in der 36. Minute in Führung, ehe Matteo Tews (60.) ausglich. Lemi Altun (70.) stellte die Führung wieder her, doch nur zwei Minuten später traf Timm Bayer (72.) zum 2:2. Kurz darauf sah Bayer Gelb-Rot (76.), und Orhan Ucar erzielte in der 77. Minute das 3:2 für Türkgücü Ehingen. In der Schlussphase verloren die Gäste zusätzlich Dennis Strobl (89.) und Markus Sauter (90.) jeweils mit Rot, womit die Partie endgültig entschieden war.
Kreisliga A2:
SGM Albeck/Göttingen – FC Neenstetten 1:5
Der FC Neenstetten dominierte klar und ging früh durch Jannik Leibing in der 10. Minute in Führung. Vitali Lasarev erhöhte in der 30. Minute, ehe Sebastian Häge nach einer knappen Stunde (63.) zum 0:3 traf. Erneut Jannik Leibing stellte in der 69. Minute auf 0:4. Elias Walter gelang in der 81. Minute zwar der Ehrentreffer für die Gastgeber, doch Christian Bohnacker setzte in der 89. Minute den Schlusspunkt zum deutlichen 1:5.
SV Thalfingen – SV Weidenstetten 2:2
Ein ausgeglichenes Spiel endete unentschieden. Tim Gebhard brachte den SV Thalfingen bereits in der 8. Minute in Führung, ehe Patrick Ridder in der 41. Minute den Ausgleich erzielte. Nach der Pause traf Luca Müller in der 59. Minute zum 2:1, doch Yasin Çeküç stellte in der 83. Minute mit dem 2:2 den Endstand her.
TSV Bermaringen – TSG Söflingen 3:1
Die Hausherren erwischten den besseren Start. Sebastian Knupfer traf in der 12. Minute, und Tim Pointinger legte in der 40. Minute nach. Florian Zumsteg brachte die Gäste in der 54. Minute zurück ins Spiel, doch Ruben Rieck entschied die Partie in der 62. Minute mit dem 3:1 für den TSV Bermaringen.
SV Asselfingen – SV Oberelchingen 0:5
Eine klare Angelegenheit für den SV Oberelchingen: Marcel Benz traf in der 19. Minute, Lukas Popp legte in der 27. Minute nach. Kurz darauf erhöhte Lukas Gugelfuss in der 32. Minute. Moritz Ufschlag (57.) und Dennis Oppold (77.) sorgten schließlich für einen ungefährdeten 5:0-Auswärtssieg.
SV Nersingen – SGM FKV/TSV Neu-Ulm II 3:2
In einer packenden Partie ging der SV Nersingen durch Mesut Yildiz in der 12. Minute in Führung. Erlir Bahtiri glich in der 50. Minute aus, doch Fabian Kloos brachte die Gastgeber in der 67. Minute erneut nach vorne. Niklas Kroll erhöhte in der 78. Minute auf 3:1, ehe Henry Tedum Paago in der 88. Minute noch einmal für Spannung sorgte. In der 81. Minute musste Ivica Basic von der SGM FKV/TSV Neu-Ulm II mit Gelb-Rot vom Platz.
TSV Pfuhl – TSV Bernstadt 0:5
Der TSV Bernstadt ließ dem TSV Pfuhl keine Chance. Alexander Eckle (9.) und Samuel Jost (15.) stellten früh die Weichen. Nach der Pause erhöhte Max Noller in der 55. Minute. Samuel Jost sorgte mit zwei weiteren Treffern in der 72. und 76. Minute für den klaren 0:5-Endstand.
SV Fortuna Ballendorf – TSV Berghülen 4:2
Nach der Führung von Joshua Schmid in der 30. Minute drehte Fortuna Ballendorf die Partie im Handumdrehen: Jannis Böttcher (32.) und Florian Wachter mit einem Doppelpack (33., 42.) brachten das Heimteam klar nach vorn. Wachter erhöhte in der 63. Minute auf 4:1. Niklas Schöll verkürzte in der 75. Minute auf 4:2, doch da war die Partie bereits entschieden. In der 74. Minute sah Julian Léonardo Köpf vom SV Fortuna Ballendorf die Rote Karte.
TSV Westerstetten – SV Lonsee 1:2
Ein intensives Derby entschied der SV Lonsee knapp für sich. Simon Wörz traf in der 13. Minute per Foulelfmeter zum 0:1, ehe Sainey Ceesay in der 36. Minute für Westerstetten ausglich. In der 68. Minute verwandelte Felix Stammler einen weiteren Strafstoß und sicherte damit den 2:1-Sieg für die Gäste.
Kreisliga A3:
TSF Ludwigsfeld – FC Silheim 2:4
Die Gäste aus Silheim sicherten sich einen spektakulären Auswärtssieg. Alexander Emperle brachte den FC Silheim in der 47. Minute in Führung, doch nur zwei Minuten später glich Enzo Mingoia zum 1:1 aus. In der 55. Minute schlug erneut Alexander Emperle zu. Spät erhöhten Tobias Obermeier (84.) und wieder Alexander Emperle (90.+1). Zwischenzeitlich hatte Enzo Mingoia in der 88. Minute noch einmal verkürzt. Bereits in der 40. Minute sah Marco Kleinschmidt von den TSF Ludwigsfeld die Rote Karte.
SF Illerrieden – TSV Regglisweiler 0:2
Eine starke zweite Halbzeit reichte dem TSV Regglisweiler zum Auswärtssieg. Lukas Schwenk traf in der 57. Minute zur Führung, Tim Schick legte in der 77. Minute das 0:2 nach.
FV Bellenberg – SV Esperia Italia Neu-Ulm 6:1
Der FV Bellenberg feierte ein Schützenfest. Robin Horlacher brachte die Hausherren in der 20. Minute in Führung, Marco Mauerer erhöhte in der 42. Minute. Nach der Pause traf Hannes Schwenk in der 49. Minute, ehe Johannes Hilgartner in der 73. Minute auf 4:0 stellte. Zwar gelang Leon Hofmann in der 75. Minute der Ehrentreffer, doch Hannes Schwenk (87.) und erneut Robin Horlacher (89.) machten das halbe Dutzend voll. In der 57. Minute musste Alexandro Casullo vom SV Esperia Italia Neu-Ulm mit Gelb-Rot vom Platz.
FV Gerlenhofen – SG TSV Buch/Obenhausen II 2:1
Ein Doppelschlag von Daniel Babutzka brachte den FV Gerlenhofen auf die Siegerstraße. Zunächst war Dominik Zwatschek in der 6. Minute für die Gäste erfolgreich. Doch Babutzka glich in der 38. Minute aus und traf in der 79. Minute zum entscheidenden 2:1.
SV Oberroth – TSV Holzheim 3:0
Die Gastgeber brauchten Geduld, doch dann fielen die Tore spät. Elias Konrad traf in der 69. Minute, ehe Tim Geyer mit einem Doppelpack in der 87. und 90. Minute für klare Verhältnisse sorgte. In der 70. Minute sah Tim Rößler vom TSV Holzheim die Gelb-Rote Karte.
SV Tiefenbach 1920 – SSV Illerberg/Thal 0:3
Die Gäste zeigten sich eiskalt vor dem Tor. Julian Aust traf bereits in der 8. Minute, Marius Hörmann erhöhte in der 30. Minute. Wieder Julian Aust machte in der 69. Minute den 0:3-Endstand perfekt.
SGM Ingstetten/Schießen – SC Staig II 2:3
Eine dramatische Partie entschied der SC Staig II in der Nachspielzeit. Manuel Illenberger brachte die Gäste in der 20. Minute per Foulelfmeter in Führung. Markus Mayer glich in der 36. Minute aus, doch kurz vor der Pause erzielte Tom Bischof das 1:2 (45.+4). Markus Mayer schlug in der 80. Minute erneut zu, ehe Tobias Schädler in der 90.+2 den 2:3-Siegtreffer erzielte. Maximilian Gauder sah in der 86. Minute für die SGM Ingstetten/Schießen die Gelb-Rote Karte.
FV Weißenhorn – FV Altenstadt 2:0
Erst spät machte der FV Weißenhorn den Sieg perfekt. Ilir Tupella traf in der 85. Minute zur Führung, ehe Moritz Schweinstetter in der 90.+6 für den Endstand sorgte. Bereits kurz vor der Pause, in der 45. Minute, musste Maximilian Rau vom FV Altenstadt mit der Roten Karte vom Platz.
