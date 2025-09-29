Wildes 4:5 beim TSV Neukirch, FV Bellenberg mit 6:1-Schützenfest

FG 2010 Wilhelmsdorf-Ried-Zuss – SV Kehlen 1:0

Die Gastgeber entschieden eine hitzige Partie knapp für sich. Luca Schulz erzielte in der 60. Minute das goldene Tor. In der Schlussphase wurde es turbulent: Moritz Fäßler sah in der 90. Minute Gelb-Rot für die FG 2010 Wilhelmsdorf-Ried-Zuss, während Maximilian Rieber vom SV Kehlen in der gleichen Minute die Rote Karte kassierte.

TSV Eschach II – VfB Friedrichshafen II 1:3

Die Gäste starteten stark in die Partie: Max Richter traf bereits in der 7. Minute zum 0:1, ehe Patryk Warykasz in der 28. Minute erhöhte. Niklas Rummler verkürzte in der 33. Minute, doch erneut Max Richter stellte in der 52. Minute den 1:3-Endstand her.

SV Mochenwangen – TSV Berg II 2:1

Gabriel Oancea war der Matchwinner für den SV Mochenwangen. Mit seinen Toren in der 15. und 35. Minute brachte er sein Team mit 2:0 in Führung. Zwar konnte Julian Klein in der 87. Minute für den TSV Berg II noch verkürzen, doch am Sieg der Hausherren änderte das nichts mehr.

FV Molpertshaus – SK Weingarten 1:3

Nach einer torlosen Anfangsphase traf Deniz Berger in der 41. Minute zur Führung für den SK Weingarten. In der Schlussphase machten Rahman Soyudogru (75.) und Noah Riel (78.) alles klar. Mihael Markulin konnte in der 90. Minute nur noch Ergebniskosmetik für den FV Molpertshaus betreiben.

SV Baindt II – SG Waldburg/Grünkraut 3:3

Ein wildes Spiel endete ohne Sieger. Niklas Sterk brachte die Gäste in der 12. Minute in Führung, doch Manuel Brugger drehte mit Treffern in der 18. und 24. Minute die Partie. Konstantin Knisel erhöhte per Foulelfmeter in der 27. Minute sogar auf 3:1. Doch Waldburg/Grünkraut kam zurück: Marius Müller verkürzte in der 72. Minute, und Niklas Sterk sorgte in der 78. Minute mit seinem zweiten Treffer für den Ausgleich.

SV Weissenau – SG Aulendorf 1:4

Die SG Aulendorf dominierte das Geschehen. Jochen Daiber (35.) und Andreas Krenzler mit einem Doppelschlag (37., 44.) sorgten noch vor der Pause für klare Verhältnisse. Zwar verkürzte Massimo la Mela in der 48. Minute, doch erneut Andreas Krenzler stellte in der 66. Minute den 1:4-Endstand her. In der 88. Minute sah Fabian Madlener von der SG Aulendorf die Gelb-Rote Karte.

SGM Fischbach/Schnetzenhausen – SG Baienfurt 1:0

Ein einziges Tor entschied das Spiel: Dilaver Muslijevski traf in der 43. Minute für die SGM Fischbach/Schnetzenhausen zum knappen 1:0-Heimsieg.

TSG Ailingen II – SV Ankenreute 0:3

Der SV Ankenreute siegte souverän. Robin Braun brachte sein Team in der 28. Minute in Führung. Nach der Pause sorgten Luca Rief (51.) und Mutasem Bellah Issa (60.) für die Entscheidung. Vor 120 Zuschauern feierten die Gäste einen ungefährdeten Auswärtserfolg.