Wildes 4:4: SGV Heilbronn-Freiberg trifft spät gegen Zweitligist KSC

– Foto: Imago Images

Der SGV Heilbronn-Freiberg (Regionalliga Südwest) hat im Testspiel gegen den Zweitligisten Karlsruher SC ein torreiches 4:4 erreicht. Der Regionalligist, Vizemeister der vergangenen Saison, lag gegen den Zweitligisten zunächst mit 0:2 zurück, drehte die Partie nach der Pause auf 3:2 und kam in der Schlussphase noch zum Ausgleich.

Vor 700 Zuschauern entwickelte sich am frühen Donnerstagvormittag ein intensiver Test, in dem der Karlsruher SC zunächst die klareren Akzente setzte. Moritz Broschinski brachte den Zweitligisten in der 31. Minute mit 1:0 in Führung und erhöhte zehn Minuten später auf 2:0. Damit ging der SGV mit einem Rückstand in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel zeigte die Mannschaft von Trainer Kushtrim Lushtaku eine starke Reaktion. Leon Petö verkürzte direkt nach Wiederbeginn in der 46. Minute auf 1:2. Nur vier Minuten später traf Meghôn Valpoort zum 2:2. Der SGV blieb in dieser Phase am Drücker und drehte die Partie in der 58. Minute vollständig, als Valpoort mit seinem zweiten Treffer das 3:2 erzielte.

Die Führung hielt jedoch nur kurz. Noah Rupp glich in der 60. Minute für Karlsruhe zum 3:3 aus. In der Schlussphase schien der KSC die Partie noch einmal auf seine Seite zu ziehen, als Rupp in der 84. Minute erneut traf und das 4:3 erzielte. Der SGV gab sich aber nicht geschlagen und kam in der 88. Minute noch zum 4:4.

Nach dem 2:2 gegen die SG Sonnenhof Großaspach zeigte Heilbronn-Freiberg damit erneut Moral gegen einen höherklassigen beziehungsweise ambitionierten Gegner. Für den SGV war der Vergleich mit dem Karlsruher SC weniger ein gewöhnlicher Sommertest als ein Belastungstest unter erhöhtem Tempo und Druck. Das Ergebnis zeigt, dass der neu zu formende Kader offensiv Lösungen finden kann und auch nach Rückschlägen im Spiel bleibt. Am Wochenende steht für den SGV dann ein weiterer Test an.