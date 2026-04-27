Wildes 4:4 in Wittstock, Eiche Weisen jubelt, SV 1926 Lübbenow glänzt

In der Kreisoberliga Prignitz/Ruppin und in der Uckermarkliga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.
Vor 62 Zuschauern entwickelte sich in Wittenberge eine muntere Partie, in der die Hausherren einen Traumstart erwischten. Bereits in der 5. Minute brachte Tino Möhring den FSV Veritas mit 1:0 in Führung. Die Gäste aus Meyenburg ließen sich jedoch nicht beirren und glichen in der 28. Minute durch Nils Erbe zum 1:1 aus. Doch die Freude währte nur kurz: In der 33. Minute stellte Gordon Lahno die 2:1-Pausenführung für die Veritas-Reserve her. Im zweiten Durchgang erhöhte Felix Hahlweg in der 67. Minute auf 3:1. Meyenburg warf in der Schlussphase alles nach vorne, kam durch den zweiten Treffer von Nils Erbe in der 90. Minute aber nur noch zum 3:2-Anschlusstreffer, bevor der Heimsieg feststand.
In Weisen sahen die 70 Zuschauer ein Spiel, das durch die Entschlossenheit eines einzelnen Spielers im zweiten Durchgang gedreht wurde. Die Gäste vom SV Blumenthal-Grabow starteten besser und gingen in der 14. Minute durch Jamiro-Leon Peters mit 0:1 in Führung. Weisen brauchte bis nach der Halbzeitpause, um den Rhythmus zu finden, schlug dann aber eiskalt zurück. In der 54. Minute markierte Tyler Brauer den Ausgleich zum 1:1. Die Partie blieb lange offen, bis erneut Tyler Brauer in der 85. Minute zur Stelle war und mit seinem zweiten Treffer zum 2:1-Endstand den viel umjubelten Heimsieg für den SV Eiche 05 Weisen sicherte.
In einer taktisch geprägten ersten Halbzeit neutralisierten sich beide Mannschaften vor 60 Zuschauern weitestgehend, sodass es torlos in die Kabinen ging. Nach dem Seitenwechsel erhöhte der SV Union Neuruppin jedoch spürbar den Druck. In der 48. Minute brach Christian Karstedt den Bann und erzielte die 0:1-Führung. Nur sieben Minuten später, in der 55. Minute, legte Marcus Krahl nach und erhöhte auf 0:2. Der Zernitzer SV bemühte sich zwar um den Anschluss, fand aber keine Lücke in der sicheren Defensive der Gäste. In der 86. Minute machte Abdulwalid Hakimi mit dem Treffer zum 0:3-Endstand alles klar.
Vor 178 Zuschauern entwickelte sich ein Spiel, das erst nach dem Seitenwechsel so richtig an Fahrt aufnahm. In der ersten Halbzeit hielten die Gäste aus Zaatzke noch leidenschaftlich dagegen, doch ein Doppelschlag direkt nach dem Wiederanpfiff brach ihren Widerstand. In der 47. Minute erzielte Domenic Dean Biemann das 1:0, und nur drei Minuten später, in der 50. Minute, erhöhte Leroy Scheffler auf 2:0. Wustrau kontrollierte fortan das Geschehen souverän. Den Schlusspunkt setzte erneut Domenic Dean Biemann, der in der 74. Minute mit seinem zweiten Tor den 3:0-Heimsieg perfekt machte.
Dieses Spiel bot Dramatik pur und ein Ende, das für die Hausherren kaum bitterer hätte sein können. Kurz vor der Pause überschlugen sich die Ereignisse: In der 44. Minute brachte Jonas Spitzer die Gäste vom SV Prignitz-Maulbeerwalde mit 0:1 in Führung, doch praktisch im Gegenzug markierte Christian Müller in der 45. Minute den Ausgleich zum 1:1. Im zweiten Durchgang war die Partie von viel Kampf im Mittelfeld geprägt. Als sich die 56 Zuschauer bereits auf eine Punkteteilung eingestellt hatten, folgte der Schock für Blau-Weiß: In der 90. Minute unterlief Luca Jänchen ein unglückliches Eigentor, das den Gästen den glücklichen 1:2-Auswärtssieg bescherte.
Was für eine Achterbahnfahrt der Gefühle in Wittstock! Die 95 Zuschauer sahen ein Spiel, das an Dramatik nicht zu überbieten war. Die Oberliga-Reserve des MSV schien die Partie nach Toren von Adrian Noel Kupfer (3.), Jannik Niklas Schröder (25.) und Mohamed Azelmad (34.) beim Stand von 0:3 bereits sicher im Griff zu haben. Doch die SG Stahl Wittstock bewies eine unfassbare Moral. Aaron Voss leitete mit einem Doppelpack in der 45. und 55. Minute die Aufholjagd ein. In der Schlussphase drehte Tobias Dachselt mit zwei weiteren Treffern in der 78. und 82. Minute die Partie tatsächlich zur 4:3-Führung. Doch das letzte Wort hatten die Gäste: In der 85. Minute rettete Jannik Niklas Schröder dem MSV 1919 Neuruppin II mit seinem zweiten Tor den Punkt zum 4:4-Endstand.
Vor 187 Zuschauern lieferte der SV 90 Fehrbellin eine abgeklärte Leistung ab. Die Gäste erwischten einen Start nach Maß, als Timo Jürgens bereits in der 8. Minute die 0:1-Führung erzielte. Die Reserve der Eintracht bemühte sich zwar um spielerische Akzente, biss sich aber immer wieder an der stabilen Defensive der Fehrbelliner die Zähne aus. Im zweiten Durchgang sorgte dann Joel-Maurcie Salzmann für die Entscheidung. In der 60. Minute erhöhte er auf 0:2 und markierte in der 84. Minute mit seinem zweiten Treffer den 0:3-Endstand, womit er den Auswärtssieg zementierte.
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In Prenzlau erlebten die Zuschauer die große Show des Bruno Turner. Die Hausherren erwischten einen Start, den man wohl als absoluten Traumstart bezeichnen kann: Innerhalb von nur sechzig Sekunden schockte Turner die Gäste mit einem Doppelschlag in der 3. Minute (1:0) und der 4. Minute (2:0). Als Ole Czeslick in der 24. Minute auf 3:0 erhöhte, schien die Partie bereits früh entschieden. Doch der Heinersdorfer SV 1973 bewies Moral und kämpfte sich im zweiten Durchgang zurück. Niels-Martin Leonhardt (69.) und Justin Meyer (75.) verkürzten auf 3:2 und machten die Schlussphase zur Zitterpartie. Erst in der 90. Minute erlöste erneut Bruno Turner sein Team mit seinem dritten Treffer zum 4:2-Endstand.
Vor 62 Zuschauern entwickelte sich ein packendes Duell, das vor allem durch die Nervenstärke vom Punkt geprägt war. Die Gäste aus Vierraden und Gartz schienen zur Pause wie der sichere Sieger, nachdem Alex Lis in der 35. Minute einen Foulelfmeter zur 0:1-Führung verwandelt und Kacper Zimowski in der 40. Minute auf 0:2 erhöht hatte. Doch die Hausherren kamen mit viel Wut im Bauch aus der Kabine. David Henke wurde zum gefeierten Helden des Nachmittags: Erst verkürzte er in der 62. Minute ebenfalls per Foulelfmeter auf 1:2, bevor er in der 75. Minute den viel umjubelten Ausgleich zum 2:2-Endstand markierte.
In Pinnow sahen die 53 Zuschauer ein klassisches Geduldsspiel. Lange Zeit neutralisierten sich beide Mannschaften im Mittelfeld, wobei die Abwehrreihen kaum nennenswerte Großchancen zuließen. Es war eine jener Partien, in denen der erste Fehler über den Ausgang entscheiden würde. In der 71. Minute war es schließlich Kristof Konitzer, der die Lücke in der Schwedter Defensive fand und die 1:0-Führung für den SV 90 Pinnow erzielte. Die Gäste warfen in der Schlussphase alles nach vorne, wurden aber kurz vor dem Abpfiff eiskalt ausgekontert: Pascal Küster machte in der 88. Minute mit dem Treffer zum 2:0 alles klar.
Die Begegnung zwischen der SpG Parmen/Fürstenwerder und dem LSV Zichow wird mit 2:0 für die Gastgeber gewertet, weil die Gäste nicht antraten.
Eine wahre Machtdemonstration sahen die 50 Zuschauer in Lübbenow. Die Hausherren spielten sich phasenweise in einen Rausch und ließen den Gästen aus Schwedt kaum Luft zum Atmen. Bartosz Maciej Jasik eröffnete in der 8. Minute zum 1:0, bevor Andre Dolgner in der 22. Minute auf 2:0 erhöhte. Auch nach dem Seitenwechsel kannte die Partie nur eine Richtung: Fin Liewert (58.) und ein Doppelpack von Stephan Bethke (63. und 78. Minute) schraubten das Ergebnis auf ein beeindruckendes 5:0 in die Höhe. Den Ehrentreffer für den FC Husaria Schwedt erzielte Dawid Sac tief in der Nachspielzeit (93. Minute) zum 5:1-Endstand.
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