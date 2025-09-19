Wildes 4:4 beim vorgezogenen Top-Match – Krisenduell in Sinzing

Die elfte Spielrunde der Kreisliga 2 wurde bereits am Mittwoch eröffnet. Und zwar mit einem Offensivfeuerwerk. Der TSV Dietfurt und die SG Painten gingen in Kottingwörth mit einem 4:4-Unentschieden auseinander. Klassenprimus TV Riedenburg hat nun die Möglichkeit, seine Tabellenführung auszubauen. Dafür muss am Sonntag ein Heimdreier gegen den TV Hemau her. Das ist sonst geboten.



Ordentlich zur Sache ging es beim vorgezogen Top-Match zwischen Dietfurt und Painten, das in Kottingwörth ausgetragen wurde. Zweimal wechselte die Führung. Auf den Führungstreffer der SG antwortete die Heimelf mit einem Doppelpack von Felix Stark. Im zweiten Durchgang netzten dann die Gäste drei Mal binnen zehn Minuten. Plötzlich stand es 2:4. Bemerkenswert war die Moral, welche die Truppe von Coach Matthias Pfeifer an den Tag legte. Schnell kam der TSV wieder auf ein Tor heran, um in der 86. Minute auf 4:4 auszugleichen. Beide Male war Johannes Fritz erfolgreich. Eine Zeitstrafe und eine gelbrote Karte in der Nachspielzeit sollten nicht mehr ins Gewicht fallen.







Zu einer Art Krisenduell kommt es in Sinzing. Hier der Sportclub (13., 6), der diese Saison erst ein Spiel gewinnen konnte. Und dort die SG Peising/Bad Abbach II (9., 11), die fünf der letzten sechs Matches verlor. Auch am vergangenen Wochenende erlebten beide Teams eine Enttäuschung. Wer zieht am Sonntag den Kopf aus der Schlinge?







Eine Woche nach dem souveränen 3:0-Derbysieg gegen Hemau muss die DJK Eichlberg/Neukirchen (6., 16) sogleich gegen das nächste Team aus dem Tangrintel ran. Es geht zur SG Hohenschambach (8., 13), die als Aufsteiger bislang eine gute Figur abgibt. Das SGH-Motto: die jüngste Heimniederlage gegen Painten vergessen machen.





Riesengroß war letzte Woche die Erleichterung im Lager des ASV Undorf (14., 6), als endlich der ersten Saisonsieg unter Dach und Fach war. Neuer Mut ist geschöpft und nun möchten die Mühlbauer-Mannen auswärts beim TSV Großberg (7., 15) nachlegen. Doch die Bergler Buam sind offensivstark und dürften das auch diesmal wieder zeigen wollen.





Mit echten Big Points ging der SV Lupburg (10., 11) aus dem vergangenen Spieltag. Durch den 3:1-Heimerfolg gegen Sinzing konnte man sich etwas Luft zur Abstiegszone verschaffen. Können die Grünweißen diesen Dreier beim Auswärtsspiel gegen den FSV Steinsberg (5., 16) „vergolden“? Kein einfaches Unterfangen, hat die Dobler-Elf doch zuletzt viermal nicht verloren. Diese kleine Serie gilt es auszubauen.





Nach den Arbeitssiegen gegen Eichlberg und in Großberg ist Tabellenführer TV Riedenburg (1., 24) diesmal gegen den TV Hemau gefordert (12., 7). Eine undankbare Aufgabe! Die Gäste stehen unter Zugzwang, brauchen jeden Punkt. Gegenüber den letzten Auftritten (drei Mal ohne eigenen Treffer) ist an der offensiven Durchschlagskraft zu arbeiten. Nur mit hoher Effizienz und Konzentration kann der TVH im Altmühltal für eine Überraschung sorgen.







Seit dem zweiten Spieltag wartet der TSV Beratzhausen (11., 8) nun schon auf ein Erfolgserlebnis. Negativer Höhepunkt war vor Wochenfrist die 1:2-Niederlage bei Schlusslicht Undorf. Gelingt im Heimspiel gegen die SG Oberndorf/Matting (4., 17) der Turnaround? Das 100-jährige Festwochenende des TSV wäre doch ein guter Zeitpunkt dafür. Derweil ist der Gast trotz eines negativen Torverhältnisses Rangvierter, musste sich zuletzt aber Steinsberg geschlagen geben.