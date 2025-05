Wildes 4:4 beim TSC Murrhardt, sattes 11:3 des VfL Mainhardt

Kreisliga A1:

VfL Winterbach – Spvgg Rommelshausen 6:1

Ein wahres Offensivfeuerwerk zündete der VfL Winterbach. Bereits in der 3. Minute brachte Simon Piscopo die Hausherren früh in Führung. Elias Nonnenmann legte in der 11. Minute zum 2:0 nach. Zwar verkürzte Giuliano Avantaggiato in der 22. Minute auf 2:1, doch Denis Sekulovic stellte mit dem 3:1 in der 35. Minute die Weichen wieder klar Richtung Heimsieg. Nach der Pause erhöhten Jan Herzog (51.), erneut Simon Piscopo (58.) und Max Baumeister (76.) zum deutlichen 6:1-Endstand.

Anagennisis Schorndorf – SC Urbach 1:1

Anagennisis ging in der 35. Minute durch Mohamed Syla in Führung, doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. Alexander Weik traf in der 51. Minute zum Ausgleich für den SC Urbach. In der 72. Minute schwächte sich Schorndorf durch eine Gelb-Rote Karte für Olade Wassiou Salami selbst, konnte aber das Remis über die Zeit bringen.

TB Beinstein – SV Hertmannsweiler 4:0

Mit einer souveränen Leistung ließ der TB Beinstein den Gästen keine Chance. Charalambos Athanasiadis eröffnete den Torreigen, ehe Dario Schorpp das 2:0 nachlegte. Paul Pfister machte mit einem Doppelpack alles klar und krönte eine überzeugende Teamleistung.

TV Stetten – SC Korb 1:2

Nach torloser erster Hälfte schlugen die Gäste aus Korb eiskalt zu. Philipp Eckardt traf in der 57. Minute zur Führung, die Alex Mayer in der 72. Minute ausbaute. Stefan Konzmann konnte in der 79. Minute zwar noch verkürzen, mehr war für Stetten aber nicht drin.

SV Breuningsweiler II – SV Remshalden 1:4

Die Gäste aus Remshalden dominierten die Partie und führten nach Treffern von Lars Linsenmaier (31.) und Fabian Heim (33.) früh. Zwar verkürzte Maurice Lohöfer direkt nach der Pause auf 1:2, doch Linsenmaier (48.) und Florian Irmscher (83.) sorgten für klare Verhältnisse.

SV Plüderhausen – FSV Waiblingen II 2:0

Mit einem Treffer kurz vor der Pause durch Harun-Fergan Sahin (45.) und dem späten 2:0 von Timon Bischoff (88.) sicherte sich der SV Plüderhausen einen Heimsieg.

TV Weiler/Rems – TSV Nellmersbach II 5:0

Die Gastgeber überrollten ihren Gegner regelrecht. Simon Zasinski traf in der 24. und 50. Minute doppelt, dazwischen netzte Josua Maria Cemerin in der 42. und 54. Minute doppelt ein. Mario Zwissler setzte mit dem 5:0 in der 73. Minute den Schlusspunkt. Zasinski hätte in der 69. Minute sogar noch erhöhen können, scheiterte aber mit einem Foulelfmeter.