Wildes 3:3 in Leutkirch, Schlusslicht FV Bad Waldsee siegt

In einem Duell, das an Dramatik kaum zu überbieten war, trennten sich der FC Leutkirch und der SV Bergatreute mit einem Unentschieden. Für die Gastgeber begann die Partie vielversprechend, als Felix Hoff in der 25. Minute die Führung zum 1:0 erzielte. Mit diesem knappen Vorsprung ging es in die Kabinen, doch nach dem Seitenwechsel drehten die Gäste auf.

Zunächst glich Nico Kölbel in der 54. Minute für den SV Bergatreute aus, bevor David Berg in der 67. Minute die Partie zugunsten der Gäste drehte. Als Ousman Cham in der 72. Minute auf 1:3 erhöhte, schien die Messe gelesen. Doch der FC Leutkirch bewies Moral: Marvin Ringer verkürzte in der 80. Minute per Foulelfmeter auf 2:3, was die Hoffnung zurückbrachte. Nur vier Minuten später war es Fabian Nadig, der in der 84. Minute den 3:3-Endstand markierte.

Der FV Bad Waldsee feierte einen wichtigen Heimsieg gegen den SV Aichstetten. In einer Begegnung, in der die Nervosität auf beiden Seiten spürbar war, fiel die Entscheidung bereits im ersten Durchgang. Ben Sonntag erzielte in der 34. Minute das goldene Tor zum 1:0 für den Aufsteiger aus Bad Waldsee.

Trotz des Erfolges bleibt der FV Bad Waldsee mit zehn Punkten das Schlusslicht der Tabelle, konnte aber den Anschluss an die Konkurrenz leicht verkürzen. Für den SV Aichstetten bedeutet die knappe Niederlage einen herben Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt.