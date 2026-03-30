Wildes 3:3 in Bettringen, Westhausen top, TSG Giengen gewinnt Derby

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Ostwürttemberg war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
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In Bettringen sahen die Zuschauer ein hochemotionales Unentschieden, das an Dramatik kaum zu überbieten war. Die Gäste aus Großdeinbach erwischten den besseren Start, als Elvan Beyer bereits in der 14. Minute zur Führung traf. Bettringen kämpfte sich zurück und belohnte sich durch den Ausgleich von Dominik Kiesle in der 38. Minute. Doch noch vor dem Pausenpfiff schlug der TSV erneut zu: Luca Pascal Benz markierte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2 Minute) das 1:2. Nach dem Seitenwechsel drängte die Oberliga-Reserve auf den Ausgleich, der Moritz Schabel in der 64. Minute schließlich gelang. Als Fabian Witt in der 76. Minute die Partie komplett zum 3:2 drehte, schien der Heimsieg perfekt. Doch Großdeinbach gab nicht auf und rettete in der dritten Minute der Nachspielzeit (90.+3 Minute) durch Tobi Wahl einen hochemotionalen Punkt.
Ein echtes Charakterspiel bekamen die Fans in Eschach geboten. Die Gäste aus Heubach gingen durch Ertac Seskir in der 10. Minute früh in Führung, doch Jannik Bauer antwortete hochemotional nur sechzig Sekunden später in der 11. Minute mit dem Ausgleich. Erneut war es Ertac Seskir, der in der 31. Minute seinen Doppelpack schnürte und Heubach wieder in Front brachte. In der zweiten Halbzeit bewies Eschach enorme Moral: Paul Altvater glich in der 66. Minute zum 2:2 aus. Selbst die Gelb-Rote Karte gegen Felix Bauer in der 75. Minute schreckte die Hausherren nicht ab. In Unterzahl war es schließlich Lukas Stoll, der in der 89. Minute den viel umjubelten Siegtreffer zum 3:2-Endstand erzielte.
Die SGM Alfdorf/Hintersteinenberg lieferte gegen den FC Spraitbach eine souveräne Vorstellung ab. Den Grundstein für den Heimsieg legte Tim Oster, der die Hausherren in der 32. Minute mit 1:0 in Führung brachte. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Daniel Richter in der 49. Minute auf 2:0. Spraitbach schöpfte kurzzeitig Hoffnung, als Jannic Maletic in der 53. Minute den Anschlusstreffer markierte, doch die SGM reagierte hochemotional und prompt: Sascha Munz stellte bereits in der 59. Minute den alten Abstand wieder her. Den Schlusspunkt unter eine einseitige Partie setzte erneut Tim Oster, der in der 86. Minute mit seinem zweiten Treffer den 4:1-Endstand besiegelte.
In einer von Taktik und starken Abwehrreihen geprägten Partie behielt der FC Schechingen beim TSB Schwäbisch Gmünd knapp die Oberhand. Über weite Strecken neutralisierten sich beide Mannschaften im Mittelfeld, wobei klare Torchancen Mangelware blieben. Die Zuschauer sahen ein hochemotionales Geduldsspiel, das erst in der Schlussphase seine Entscheidung fand. In der 71. Minute war es schließlich Fabian Heinrich, der goldrichtig stand und den entscheidenden Treffer zum 0:1-Auswärtssieg markierte. Der TSB warf in den letzten Minuten zwar noch einmal alles nach vorne, konnte das Schechinger Abwehrbollwerk jedoch nicht mehr knacken.
Der SV Hussenhofen erlebte gegen den 1. FC Stern Mögglingen einen Nachmittag zum Vergessen. Dabei begann es für die Hausherren vielversprechend, als Mike Werner bereits in der 17. Minute zur 1:0-Führung traf. Doch Mögglingen schüttelte sich kurz und schlug noch vor der Pause in der sechsten Minute der Nachspielzeit (45.+6 Minute) durch Tim Wiedmann zurück. Unmittelbar nach Wiederanpfiff drehte Oliver Kuhn in der 47. Minute die Partie hochemotional zugunsten der Gäste. Dennis Buchhauser erhöhte in der 59. Minute auf 1:3, bevor Fynn Wiedmann mit einem späten Doppelpack in der 85. und 87. Minute das Ergebnis auf den deutlichen 1:5-Endstand hochschraubte.
Eine abgeklärte Auswärtsleistung zeigte der TV Herlikofen beim TSV Waldhausen. Die Gäste agierten taktisch klug und ließen defensiv kaum etwas zu. Den hochemotionalen Bann brach Marlon Großmann kurz vor der Halbzeitpause, als er in der 42. Minute zum 0:1 einnetzte. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Herlikofen die spielbestimmende Mannschaft. Erneut war es Marlon Großmann, der in der 58. Minute seinen Doppelpack schnürte und die Führung ausbaute. Den Deckel auf die Partie machte schließlich Florian Pflieger, der in der 70. Minute zum 0:3-Endstand traf und damit die drei Punkte für die Gäste endgültig sicherte.
Dramatik pur in Mutlangen! Die Hausherren erwischten einen Blitzstart, als Sebastian Steinke bereits in der 2. Minute zum 1:0 traf. Heuchlingen steckte jedoch nicht auf und kämpfte sich hochemotional zurück in die Begegnung, was in der 33. Minute durch den Ausgleichstreffer von Nico Waidmann belohnt wurde. Im zweiten Durchgang entwickelte sich eine offene Partie, in der beide Teams den Sieg suchten. Die Entscheidung fiel erst tief in der Nachspielzeit: Nach einem Foulspiel im Strafraum behielt erneut Sebastian Steinke die Nerven und verwandelte den Foulelfmeter in der 90.+3 Minute zum hochemotionalen 2:1-Heimsieg.
Die SGM Lautern-Essingen feierte vor heimischem Publikum einen 3:0-Sieg gegen den TV Straßdorf. Nach einer torlosen ersten Halbzeit, in der Straßdorf noch gut mithalten konnte, sorgte ein Doppelschlag binnen sechzig Sekunden für die Vorentscheidung. Jannik Gröner eröffnete den Torreigen in der 56. Minute, bevor ein unglückliches Eigentor von Niklas Kiefer in der 57. Minute bereits das 2:0 bedeutete. Straßdorf bemühte sich hochemotional um den Anschluss, doch die SGM-Defensive stand sicher. Den Schlusspunkt unter den souveränen Heimerfolg setzte Jona Spazal in der 90. Minute, als er zum Endstand einnetzte.
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In Adelmannsfelden bekamen die Zuschauer ein intensives Duell auf Augenhöhe zu sehen, das bereits in der Anfangsphase seine Höhepunkte fand. Die Hausherren erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 12. Minute durch Dino Plavotic mit 1:0 in Führung. Doch der FC Röhlingen zeigte sich hochemotional und unbeeindruckt von dem frühen Rückstand. Nur zehn Minuten später, in der 22. Minute, gelang Julian Brendle der Ausgleichstreffer zum 1:1. In der restlichen Spielzeit neutralisierten sich beide Teams weitgehend im Mittelfeld, sodass es trotz einiger Bemühungen auf beiden Seiten bei der letztlich gerechten Punkteteilung blieb.
In einer von Taktik und defensiver Disziplin geprägten Begegnung trennten sich der FSV Zöbingen und der SC Unterschneidheim mit einer Nullnummer. Über die gesamten 90 Minuten hinweg standen beide Abwehrreihen felsenfest und ließen kaum nennenswerte Großchancen zu. Es entwickelte sich ein hochemotionales Kampfspiel, bei dem um jeden Meter Boden gerungen wurde, doch der entscheidende Impuls im Offensivspiel fehlte auf beiden Seiten. So mussten sich beide Mannschaften am Ende mit einem torlosen Remis begnügen.
Die Viktoria aus Wasseralfingen lieferte in Rosenberg eine Machtdemonstration ab. Überragender Akteur auf dem Platz war Cemal Krasniqi, der die Partie fast im Alleingang entschied. Bereits in der 4. Minute brachte er die Gäste in Führung, bevor er in der 26. Minute einen Foulelfmeter zum 0:2 verwandelte. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Wasseralfingen hochemotional am Drücker: Erneut war es Cemal Krasniqi, der in der 68. Minute per Foulelfmeter seinen Hattrick perfekt machte. In der Schlussphase schraubten Mosadeg Kahled in der 85. Minute und Luca Winkler in der 88. Minute das Ergebnis auf den deutlichen 0:5-Endstand hoch.
In Kerkingen sahen die Fans eine torreiche Partie mit vielen Wendungen. Der FC Ellwangen ging früh durch Kadir Ciraci in der 5. Minute in Führung, doch Kerkingen drehte das Spiel hochemotional durch Adrian Leib in der 21. Minute und Lukas Konerth in der 30. Minute zum 2:1. Kurz vor der Pause kippte die Begegnung erneut: Ein unglückliches Eigentor von Christopher Adelmann in der 39. Minute bescherte den Gästen den Ausgleich, bevor Andrej Funk in der 44. Minute zum 2:3 traf. Im zweiten Durchgang ließen die Ellwanger nichts mehr anbrennen: Michael Wiedemann in der 59. Minute und Yvan Funk in der 68. Minute stellten den 2:5-Auswärtssieg sicher.
Der TSV Westhausen brannte gegen die SGM Rindelbach/Neunheim ein wahres Offensivfeuerwerk ab. Den Torreigen eröffnete Lukas Straubmüller in der 16. Minute, gefolgt von Felix Höflinger, der in der 20. Minute auf 2:0 erhöhte. Danach schlug die große Stunde von Leon Benguric: Mit einem hochemotionalen lupenreinen Hattrick in der 35., 43. und 50. Minute zerlegte er die gegnerische Defensive fast im Alleingang. Den Schlusspunkt unter diese einseitige Begegnung setzte Lukas Schäfer in der 59. Minute, der zum 6:0-Endstand einnetzte.
Die SG Eigenzell-Ellenberg feierte vor heimischem Publikum einen souveränen Heimerfolg. Mann des Tages war Denis Eisemann, der die Hausherren mit einem Doppelpack in der 9. Minute und der 31. Minute früh auf die Siegerstraße brachte. Abtsgmünd bemühte sich zwar um den Anschluss, doch David Früh sorgte in der 69. Minute mit dem 3:0 für die endgültige Entscheidung. Den Gästen gelang hochemotional lediglich noch der Ehrtreffer durch Leon Honigmann in der 74. Minute, was am Sieg der Spielgemeinschaft jedoch nichts mehr änderte.
In Pfahlheim entwickelte sich ein enges und umkämpftes Spiel, das die Gäste aus Lauchheim knapp für sich entscheiden konnten. Felix Beck brachte den SV Lauchheim in der 28. Minute in Führung, doch die Hausherren antworteten prompt: Marko Stock erzielte in der 33. Minute den Ausgleich zum 1:1. Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie hochemotional und spannend, bis Malik Zubhadjier in der 54. Minute den entscheidenden Treffer zum 1:2 erzielte. Pfahlheim warf in der Schlussphase alles nach vorne, konnte die kompakte Lauchheimer Abwehr jedoch nicht mehr überwinden.
Ein dramatisches Spiel mit einem hitzigen Ende sahen die Zuschauer in Jagstzell. Die Hausherren gingen bereits in der 10. Minute durch Max Rettenmeier in Führung, doch die Antwort der SGM folgte postwendend durch Tim Brenner in der 12. Minute. Die Entscheidung fiel erst spät, als Daniel Rembold in der 70. Minute zum hochemotionalen 1:2 für die Gäste traf. In der hitzigen Nachspielzeit der 90. Minute verloren beide Teams die Nerven: Sowohl Sebastian Kuhn aufseiten der Jagstzeller als auch Johannes Schabel für die Gäste wurden jeweils mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen.
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