Wildes 3:3 in Bettringen, Westhausen top, TSG Giengen gewinnt Derby

Kreisliga A2:

TSV Adelmannsfelden – FC Röhlingen 1:1

In Adelmannsfelden bekamen die Zuschauer ein intensives Duell auf Augenhöhe zu sehen, das bereits in der Anfangsphase seine Höhepunkte fand. Die Hausherren erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 12. Minute durch Dino Plavotic mit 1:0 in Führung. Doch der FC Röhlingen zeigte sich hochemotional und unbeeindruckt von dem frühen Rückstand. Nur zehn Minuten später, in der 22. Minute, gelang Julian Brendle der Ausgleichstreffer zum 1:1. In der restlichen Spielzeit neutralisierten sich beide Teams weitgehend im Mittelfeld, sodass es trotz einiger Bemühungen auf beiden Seiten bei der letztlich gerechten Punkteteilung blieb.

FSV Zöbingen – SC Unterschneidheim 0:0

In einer von Taktik und defensiver Disziplin geprägten Begegnung trennten sich der FSV Zöbingen und der SC Unterschneidheim mit einer Nullnummer. Über die gesamten 90 Minuten hinweg standen beide Abwehrreihen felsenfest und ließen kaum nennenswerte Großchancen zu. Es entwickelte sich ein hochemotionales Kampfspiel, bei dem um jeden Meter Boden gerungen wurde, doch der entscheidende Impuls im Offensivspiel fehlte auf beiden Seiten. So mussten sich beide Mannschaften am Ende mit einem torlosen Remis begnügen.

Sportfreunde Rosenberg – FV Viktoria Wasseralfingen 0:5

Die Viktoria aus Wasseralfingen lieferte in Rosenberg eine Machtdemonstration ab. Überragender Akteur auf dem Platz war Cemal Krasniqi, der die Partie fast im Alleingang entschied. Bereits in der 4. Minute brachte er die Gäste in Führung, bevor er in der 26. Minute einen Foulelfmeter zum 0:2 verwandelte. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Wasseralfingen hochemotional am Drücker: Erneut war es Cemal Krasniqi, der in der 68. Minute per Foulelfmeter seinen Hattrick perfekt machte. In der Schlussphase schraubten Mosadeg Kahled in der 85. Minute und Luca Winkler in der 88. Minute das Ergebnis auf den deutlichen 0:5-Endstand hoch.

SV Kerkingen – FC Ellwangen 2:5

In Kerkingen sahen die Fans eine torreiche Partie mit vielen Wendungen. Der FC Ellwangen ging früh durch Kadir Ciraci in der 5. Minute in Führung, doch Kerkingen drehte das Spiel hochemotional durch Adrian Leib in der 21. Minute und Lukas Konerth in der 30. Minute zum 2:1. Kurz vor der Pause kippte die Begegnung erneut: Ein unglückliches Eigentor von Christopher Adelmann in der 39. Minute bescherte den Gästen den Ausgleich, bevor Andrej Funk in der 44. Minute zum 2:3 traf. Im zweiten Durchgang ließen die Ellwanger nichts mehr anbrennen: Michael Wiedemann in der 59. Minute und Yvan Funk in der 68. Minute stellten den 2:5-Auswärtssieg sicher.

TSV Westhausen – SGM Rindelbach/Neunheim 6:0

Der TSV Westhausen brannte gegen die SGM Rindelbach/Neunheim ein wahres Offensivfeuerwerk ab. Den Torreigen eröffnete Lukas Straubmüller in der 16. Minute, gefolgt von Felix Höflinger, der in der 20. Minute auf 2:0 erhöhte. Danach schlug die große Stunde von Leon Benguric: Mit einem hochemotionalen lupenreinen Hattrick in der 35., 43. und 50. Minute zerlegte er die gegnerische Defensive fast im Alleingang. Den Schlusspunkt unter diese einseitige Begegnung setzte Lukas Schäfer in der 59. Minute, der zum 6:0-Endstand einnetzte.

SG Eigenzell-Ellenberg – TSG Abtsgmünd 3:1

Die SG Eigenzell-Ellenberg feierte vor heimischem Publikum einen souveränen Heimerfolg. Mann des Tages war Denis Eisemann, der die Hausherren mit einem Doppelpack in der 9. Minute und der 31. Minute früh auf die Siegerstraße brachte. Abtsgmünd bemühte sich zwar um den Anschluss, doch David Früh sorgte in der 69. Minute mit dem 3:0 für die endgültige Entscheidung. Den Gästen gelang hochemotional lediglich noch der Ehrtreffer durch Leon Honigmann in der 74. Minute, was am Sieg der Spielgemeinschaft jedoch nichts mehr änderte.

SV Pfahlheim – SV Lauchheim 1:2

In Pfahlheim entwickelte sich ein enges und umkämpftes Spiel, das die Gäste aus Lauchheim knapp für sich entscheiden konnten. Felix Beck brachte den SV Lauchheim in der 28. Minute in Führung, doch die Hausherren antworteten prompt: Marko Stock erzielte in der 33. Minute den Ausgleich zum 1:1. Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie hochemotional und spannend, bis Malik Zubhadjier in der 54. Minute den entscheidenden Treffer zum 1:2 erzielte. Pfahlheim warf in der Schlussphase alles nach vorne, konnte die kompakte Lauchheimer Abwehr jedoch nicht mehr überwinden.

SV Jagstzell – SGM Fachsenfeld/Dewangen 1:2

Ein dramatisches Spiel mit einem hitzigen Ende sahen die Zuschauer in Jagstzell. Die Hausherren gingen bereits in der 10. Minute durch Max Rettenmeier in Führung, doch die Antwort der SGM folgte postwendend durch Tim Brenner in der 12. Minute. Die Entscheidung fiel erst spät, als Daniel Rembold in der 70. Minute zum hochemotionalen 1:2 für die Gäste traf. In der hitzigen Nachspielzeit der 90. Minute verloren beide Teams die Nerven: Sowohl Sebastian Kuhn aufseiten der Jagstzeller als auch Johannes Schabel für die Gäste wurden jeweils mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen.

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