Wildes 3:3 beim SC Konstanz-Wollmatingen, SV Laufenburg mit Aufholjagd

Vor 230 Zuschauern blieb die Partie ohne Treffer. Für einen besonderen Moment sorgte die 63. Minute: Niklas Heizmann von der SpVgg Gundelfingen/Wildtal scheiterte mit einem Foulelfmeter an Torwart Oliver Gümpel. Am Ende blieb es beim 0:0.

Der SC Pfullendorf erwischte einen perfekten Start und ging bereits in der 7. Minute durch Leandro Stehle mit 1:0 in Führung. Der SV Linx fand jedoch zurück in die Partie und kam in der 59. Minute durch Tim Keck zum 1:1-Ausgleich. Dabei blieb es bis zum Schlusspfiff.

SC Konstanz-Wollmatingen – FC Wolfenweiler-Schallstadt 3:3

Der FC Wolfenweiler-Schallstadt erwischte den besseren Start und lag nach Treffern von Dino Redzic in der 17. Minute und Luis Schneider in der 21. Minute mit 2:0 vorne. Der SC Konstanz-Wollmatingen kämpfte sich jedoch zurück. Konstantin Hahn verkürzte in der 32. Minute auf 1:2 und sorgte in der 41. Minute für den 2:2-Ausgleich. Nach der Gelb-Roten Karte gegen Hahn in der 58. Minute musste Konstanz-Wollmatingen in Unterzahl weiterspielen. Trotzdem gelang Javan Sardarabady in der 55. Minute per Foulelfmeter sogar das 3:2. Der FC Wolfenweiler-Schallstadt gab sich jedoch nicht geschlagen und kam in der 90.+6. Minute durch Kevin Senftleber noch zum 3:3-Ausgleich.

FC Denzlingen – SV Bühlertal 3:0

Der FC Denzlingen konnte sich auf Neven Ivancic verlassen. Der Angreifer brachte seine Mannschaft in der 37. Minute mit 1:0 in Führung und legte nach der Pause nach. In der 50. Minute erhöhte Ivancic auf 2:0, ehe er nur drei Minuten später mit seinem dritten Treffer das 3:0 erzielte. Damit war der deutliche Erfolg des FC Denzlingen perfekt.

FC Rot-Weiß Salem – SV 08 Kuppenheim 1:3

Vor 170 Zuschauern erwischte der SV 08 Kuppenheim den besseren Start. Julian Kratzmann brachte die Gäste in der 8. Minute mit 1:0 in Führung. Die Antwort des FC Rot-Weiß Salem ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Timo Senn erzielte in der 11. Minute den 1:1-Ausgleich. Doch Kratzmann schlug erneut zu und brachte Kuppenheim in der 24. Minute wieder mit 2:1 in Führung. In der 51. Minute machte der Angreifer seinen Dreierpack perfekt und erzielte das 3:1.

1. FC Rielasingen-Arlen – FC Auggen 2:2

Vor 245 Zuschauern ging der 1. FC Rielasingen-Arlen bereits in der 6. Minute durch Tim Tiedemann mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Pause gelang dem FC Auggen durch Nico Kunze in der 43. Minute der 1:1-Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel ging Rielasingen-Arlen erneut in Führung: Brian Ernst traf in der 53. Minute zum 2:1. Doch auch diese Führung hielt nicht bis zum Ende. Yanik Roth erzielte in der 83. Minute den 2:2-Ausgleich.

SC Hofstetten – SC Lahr 2:1

Der SC Hofstetten erwischte einen starken Beginn und ging bereits in der 4. Minute durch Fabio Kinast mit 1:0 in Führung. Der SC Lahr antwortete in der 24. Minute: Dennis Häußermann erzielte den 1:1-Ausgleich. Als bereits die Schlussphase lief, fiel die Entscheidung. Jannik Schwörer traf in der 90.+1. Minute zum 2:1 und sicherte dem SC Hofstetten damit den späten Sieg.

SC Wyhl – SV 08 Laufenburg 2:3

Der SC Wyhl legte einen starken Start hin und führte nach Toren von Daniel Maurer in der 9. Minute und Lars Birkle in der 37. Minute bereits mit 2:0. Noch vor der Pause verkürzte Marco Hanser in der 45.+4. Minute auf 1:2. Nach dem Seitenwechsel kam der SV 08 Laufenburg zurück. Sandro Knab erzielte in der 55. Minute den 2:2-Ausgleich, ehe Luca Schmidt in der 88. Minute die Partie mit dem 3:2 zugunsten der Gäste drehte. In der Schlussphase wurde es zudem personell hektisch: Arjon Ademi vom SV 08 Laufenburg sah in der 74. Minute Gelb-Rot, Frederick Polzer vom SC Wyhl folgte in der 89. Minute ebenfalls mit Gelb-Rot. Am Ende blieb es beim 3:2 für Laufenburg.