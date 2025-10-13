 2025-10-10T17:03:43.034Z

Allgemeines
Wilder Tag in Westerheim: 7-Tore-Spektakel und spät Rot für Senden-Ay

Bezirksliga Donau/Iller: Die Übersicht des 9. Spieltags

Ein Spieltag mit Dramatik pur in der Bezirksliga Donau/Iller: Der TSV Kettershausen-Bebenhausen drehte gegen SW Donau in der Nachspielzeit das Spiel, der SV Westerheim siegte in einem furiosen 4:3-Torfestival gegen die SGM Senden-Ay, und Aufsteiger FC Hüttisheim behielt in Unterzahl gegen Offenhausen knapp die Oberhand. Während Türkgücü Ulm seine Heimstärke gegen Jungingen untermauerte, blieb Tabellenführer SG Öpfingen nach dem 1:1 in Ehingen auch im neunten Spiel ungeschlagen.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Kettershausen-Bebenhausen
TSV Kettershausen-BebenhausenKettershsn-B
SW Donau
SW DonauSW Donau
3
2
Abpfiff

In einem packenden Duell zwischen dem TSV Kettershausen-Bebenhausen und SW Donau entschied sich alles in den letzten Minuten. Alexander Mayer brachte den Aufsteiger in der 24. Minute in Führung, ehe Ferhat Kavgaci (31.) und Lukas Ottenbreit (61.) das Spiel zunächst zugunsten der Gäste drehten. Max Mayer glich in der 87. Minute aus, bevor Alexander Mayer in der 90.+3 Minute zum umjubelten 3:2 traf. Kavgaci sah in der Schlussminute Gelb-Rot – der Schlusspunkt einer hitzigen Partie, nach der Kettershausen auf Rang zehn klettert, während Donau mit nun sieben Niederlagen tief im Tabellenkeller festhängt.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Eggingen
SV EggingenEggingen
TSV Blaustein
TSV BlausteinBlaustein
1
1
Abpfiff

Das Kellerduell zwischen dem SV Eggingen und dem TSV Blaustein endete leistungsgerecht mit 1:1. Marius Veith brachte Blaustein in der 28. Minute in Führung, Joel Schmitt glich nach 55 Minuten für die Gastgeber aus. Trotz leichter Feldvorteile der Egginger blieb es beim Remis – zu wenig für beide Teams, die im Tabellenkeller verharren. Eggingen steht nun bei acht Punkten, Blaustein bleibt mit sechs Zählern Letzter.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Westerheim
SV WesterheimWesterheim
SGM Senden-Ay
SGM Senden-AySGM Senden-Ay
4
3
Abpfiff

Sieben Tore, zwei Doppelpacks und eine Gelb-Rote Karte – in Westerheim war alles geboten. Lars Maucher (3.), Florian Schneck (7.) und Thorsten Rieck (19.) stellten früh auf 3:0, ehe Mikail Öztürk mit Treffern in der 25. und 73. Minute für Spannung sorgte. Rieck erhöhte postwendend (73.), doch Abdullah Bozdogan verkürzte in der 90.+1 Minute nochmals. Anton Hartok (82.) sah Gelb-Rot, und Senden-Ay kassierte die siebte Niederlage – während Westerheim auf Platz sechs vorrückt.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Langenau
TSV LangenauTSV Langenau
FV Asch-Sonderbuch
FV Asch-SonderbuchFV Asch-S.
1
1
Abpfiff

Ein spätes Remis zwischen dem TSV Langenau und dem FV Asch-Sonderbuch: Lars Folcz brachte die Gäste in der 78. Minute in Front, Timo Bemsel glich in der 89. aus. Die Partie blieb umkämpft, ohne spielerische Höhepunkte, doch Langenau zeigte Moral. Asch-Sonderbuch verpasste den Sprung auf Platz drei, bleibt aber mit 19 Punkten in Schlagdistanz zur Spitze.

Gestern, 15:00 Uhr
FC Hüttisheim
FC HüttisheimHüttisheim
SV Offenhausen
SV OffenhausenSV Offenhausen
3
2

Trotz Unterzahl triumphierte Aufsteiger FC Hüttisheim gegen den SV Offenhausen in einer intensiven Begegnung. Daniel Krug (5.) und Micael da Silva Malheiro (43.) brachten Hüttisheim früh mit 2:0 in Front, ehe Swen Schmeer (50.) und Filip Sapina per Foulelfmeter (62.) ausglichen. Marco Hahn verwandelte in der 67. Minute einen Strafstoß zum 3:2-Endstand. Offenhausen musste bereits seit der 17. Minute auf Enes Türkmen verzichten, der Rot sah – Hüttisheim festigt damit Platz sieben.

Gestern, 15:00 Uhr
SC Türkgücü Ulm
SC Türkgücü UlmTürkgücü Ulm
SV Jungingen
SV JungingenSV Jungingen
2
0
Abpfiff

Adel Ajkunic war der Mann des Tages: Mit Treffern in der 26. und 53. Minute führte er Türkgücü Ulm zu einem verdienten 2:0-Heimsieg über den SV Jungingen. Die Ulmer kontrollierten das Geschehen über weite Strecken, Jungingen fand offensiv kaum statt. Türkgücü behauptet damit Rang drei, während die Gäste weiter im unteren Tabellendrittel feststecken.

Gestern, 15:00 Uhr
TSG Ehingen
TSG EhingenTSG Ehingen
SG Öpfingen
SG ÖpfingenSG Öpfingen
1
1
Abpfiff

Ein intensives Spitzenspiel endete mit einem gerechten 1:1. Lukas Engel brachte die SG Öpfingen in der 40. Minute in Führung, Florjan Shala traf spät (88.) zum Ausgleich für die TSG Ehingen. In der 67. Minute vergab Marcel Siegler per Handelfmeter die große Chance auf das 2:0, Patrick Vonnier parierte glänzend. Öpfingen bleibt mit nun 23 Punkten ungeschlagen Tabellenführer, Ehingen verbessert sich leicht und steht mit zehn Zählern im Mittelfeld.

Gestern, 15:00 Uhr
FC Burlafingen
FC BurlafingenBurlafingen
SGM Aufheim Holzschwang
SGM Aufheim HolzschwangSGM Aufheim Holzschwang
1
2
Abpfiff
+Video

Die SGM Aufheim Holzschwang festigte mit einem 2:1-Auswärtssieg in Burlafingen den zweiten Tabellenplatz. Jan Krumpschmid traf in der 19. Minute per Strafstoß, Daniel Stumpp legte fünf Minuten später nach. Christoph Blaschke sorgte in der 86. Minute mit dem Anschlusstreffer für Spannung, doch am Ende blieb es beim verdienten Sieg der Gäste. Burlafingen bleibt mit sieben Punkten im Tabellenkeller, Aufheim-Holzschwang bleibt dem Spitzenreiter Öpfingen dicht auf den Fersen.

