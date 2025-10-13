Wilder Tag in Westerheim: 7-Tore-Spektakel und spät Rot für Senden-Ay

In einem packenden Duell zwischen dem TSV Kettershausen-Bebenhausen und SW Donau entschied sich alles in den letzten Minuten. Alexander Mayer brachte den Aufsteiger in der 24. Minute in Führung, ehe Ferhat Kavgaci (31.) und Lukas Ottenbreit (61.) das Spiel zunächst zugunsten der Gäste drehten. Max Mayer glich in der 87. Minute aus, bevor Alexander Mayer in der 90.+3 Minute zum umjubelten 3:2 traf. Kavgaci sah in der Schlussminute Gelb-Rot – der Schlusspunkt einer hitzigen Partie, nach der Kettershausen auf Rang zehn klettert, während Donau mit nun sieben Niederlagen tief im Tabellenkeller festhängt.

Das Kellerduell zwischen dem SV Eggingen und dem TSV Blaustein endete leistungsgerecht mit 1:1. Marius Veith brachte Blaustein in der 28. Minute in Führung, Joel Schmitt glich nach 55 Minuten für die Gastgeber aus. Trotz leichter Feldvorteile der Egginger blieb es beim Remis – zu wenig für beide Teams, die im Tabellenkeller verharren. Eggingen steht nun bei acht Punkten, Blaustein bleibt mit sechs Zählern Letzter.

Sieben Tore, zwei Doppelpacks und eine Gelb-Rote Karte – in Westerheim war alles geboten. Lars Maucher (3.), Florian Schneck (7.) und Thorsten Rieck (19.) stellten früh auf 3:0, ehe Mikail Öztürk mit Treffern in der 25. und 73. Minute für Spannung sorgte. Rieck erhöhte postwendend (73.), doch Abdullah Bozdogan verkürzte in der 90.+1 Minute nochmals. Anton Hartok (82.) sah Gelb-Rot, und Senden-Ay kassierte die siebte Niederlage – während Westerheim auf Platz sechs vorrückt.

Ein spätes Remis zwischen dem TSV Langenau und dem FV Asch-Sonderbuch: Lars Folcz brachte die Gäste in der 78. Minute in Front, Timo Bemsel glich in der 89. aus. Die Partie blieb umkämpft, ohne spielerische Höhepunkte, doch Langenau zeigte Moral. Asch-Sonderbuch verpasste den Sprung auf Platz drei, bleibt aber mit 19 Punkten in Schlagdistanz zur Spitze.

Trotz Unterzahl triumphierte Aufsteiger FC Hüttisheim gegen den SV Offenhausen in einer intensiven Begegnung. Daniel Krug (5.) und Micael da Silva Malheiro (43.) brachten Hüttisheim früh mit 2:0 in Front, ehe Swen Schmeer (50.) und Filip Sapina per Foulelfmeter (62.) ausglichen. Marco Hahn verwandelte in der 67. Minute einen Strafstoß zum 3:2-Endstand. Offenhausen musste bereits seit der 17. Minute auf Enes Türkmen verzichten, der Rot sah – Hüttisheim festigt damit Platz sieben.

Adel Ajkunic war der Mann des Tages: Mit Treffern in der 26. und 53. Minute führte er Türkgücü Ulm zu einem verdienten 2:0-Heimsieg über den SV Jungingen. Die Ulmer kontrollierten das Geschehen über weite Strecken, Jungingen fand offensiv kaum statt. Türkgücü behauptet damit Rang drei, während die Gäste weiter im unteren Tabellendrittel feststecken.

Ein intensives Spitzenspiel endete mit einem gerechten 1:1. Lukas Engel brachte die SG Öpfingen in der 40. Minute in Führung, Florjan Shala traf spät (88.) zum Ausgleich für die TSG Ehingen. In der 67. Minute vergab Marcel Siegler per Handelfmeter die große Chance auf das 2:0, Patrick Vonnier parierte glänzend. Öpfingen bleibt mit nun 23 Punkten ungeschlagen Tabellenführer, Ehingen verbessert sich leicht und steht mit zehn Zählern im Mittelfeld.