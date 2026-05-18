Wilder Schlagabtausch: SC St. Tönis bezwingt Viktoria Anrath mit 6:4

Joshua Pather traf im Derby gegen Anrath nach seiner Einwechslung direkt zweimal – Foto: Jens Terhardt

Die C2 des SC St. Tönis hat sich in der C-Junioren-Leistungsklasse Kempen-Krefeld ein spektakuläres Heimspiel geliefert und den SC Viktoria 07 Anrath am Ende mit 6:4 bezwungen. In einer Partie, die über die gesamte Spielzeit kaum Zeit zum Durchatmen ließ, wechselte das Momentum mehrfach die Seiten. Früh lag der Sportclub vorne, dann drehte Anrath die Begegnung, später kam St. Tönis zurück – und entschied das Spiel in einer dramatischen Schlussphase endgültig für sich.

Der Auftakt hatte es direkt in sich. Bereits nach drei Minuten brachte Franco Salvia den SC St. Tönis II mit 1:0 in Führung. Die Freude darüber hielt allerdings nur kurz, denn Domenik Peiffer glich in der fünften Minute für Viktoria Anrath aus. Nur drei Minuten später legten die Gäste nach: Philipp Peiffer traf zum 1:2 und stellte den Spielverlauf damit früh auf den Kopf. Der Sportclub zeigte sich davon jedoch nicht geschockt und fand noch im ersten Durchgang die passende Antwort. Wieder war es Salvia, der in der 22. Minute nach Zuspiel von Kilian Kubacki zum 2:2 traf und die Partie erneut ausglich.

Auch nach der Pause blieb das Spiel offen, wild und torreich. Anrath erwischte erneut den besseren Moment und ging in der 42. Minute durch den zweiten Treffer von Philipp Peiffer wieder mit 3:2 in Führung. Doch St. Tönis bewies an diesem Nachmittag große Moral. Joshua Pather, zur Pause für den angeschlagenen Kilian Kubacki von der Bank gekommen, wurde binnen weniger Minuten zur prägenden Figur der Aufholjagd: In der 51. Minute erzielte er das 3:3, nur zwei Minuten später drehte er die Partie mit seinem zweiten Treffer zum 4:3 für den Sportclub.