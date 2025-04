Wilder Schlagabtausch: Gelb-Rot für Trkulja und acht Tore in Neu-Ulm

In einem umkämpften Spiel trennten sich beide Mannschaften mit einem leistungsgerechten Unentschieden. Yannick Mann brachte die Gastgeber in der 14. Minute in Führung. Robin Laible erzielte in der 86. Minute den Ausgleich. In der 71. Minute sah Atakan Özbek (SV Asselfingen) die Rote Karte wegen groben Foulspiels.