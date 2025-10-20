Wilder Ritt zu einem Punkt – Raisting gibt Führung aus der Hand

Der SV Raisting führt in der. Bezirksliga beim SV Untermenzing mit 2:0, muss sich am Ende aber mit einem 2:2-Unentschieden begnügen.
In welche Schublade nun dieses Ergebnis zu packen war, konnten die Raistinger nicht sagen. Sehr wohl freute sich Johannes Franz über die Moral seiner Mannen, die 15 Minuten lang in doppelter Unterzahl einen Punkt verteidigten. „Andere fallen da auseinander. Bei uns haut sich jeder rein.“ Genauso aber gab es einen Teil in ihm, der sich über den vergebenen 2:0-Vorsprung beim SV Untermenzing echauffierte. Beide Gegentore fielen in einer Phase, in der gar nichts auf eine Wende der Partie hindeutete.
Das 1:2, das das Duell in einen wilden Ritt verwandelte, entsprang einer harmlosen Ecke, die der SVR unnötigerweise direkt wieder zum Flankengeber beförderte. Den Schuss von Alexander Berg aus dem Rückraum fälschte ein Raistinger Schienbein entscheidend ab. „Bitter und ärgerlich“ befand der Coach. Wobei der frustrierendste Moment erst noch folgte. Vor dem Ausgleich sicherte niemand einen langen Ball ab, den an sich harmlosen Flankenversuch touchierte Hermann Sigl in so komischem Winkel, dass sich der Ball via Bogenlampe über Torhüter Urban Schaidhauf hinweg ins Netz senkte.
Ab diesem Zeitpunkt driftete Raisting in Harakiri-Fußball ab. Negativer Höhepunkt: zwei Platzverweise, die aber auch reichlich Raum für Spekulationen boten. Die rote Karte für Sebastian Baur zückte Schiedsrichter Louis Starck, weil er Baur bei einem Foul als letzten Mann erspäht hatte. Trainer Franz, relativ weit entfernt vom Geschehen, sah Gianluca Zandt mindestens auf gleicher Höhe. „Ich will den Schiri aber nicht schlechtreden“, betonte der Coach. Einen ebenfalls nur kleinen Vorwurf machte er dem Referee bei der gelb-roten Karte für Marius Suchanoff, der gewiss ein klares Foul im Mittelfeld beging, aber weder ein taktisch-motiviertes noch ein besonders hartes. „Vielleicht hätte es auch eine letzte Ermahnung getan“, sagte Franz.
Die guten Seiten des Tages aus Raistinger Sicht waren da längst vorbei. Hälfte eins endete mit einem Zwei-Tore-Vorsprung, weil der SVR gut auf den Gegner vorbereitet war. Im Bewusstsein um die technische Stärke der Untermenzinger auf engem Kunstrasen zog Franz seine Kicker noch ein Stückchen weiter zurück. Auch wenn die Gastgeber gefällig kombinierten, blieb der Strafraum für sie außer Reichweite. „Keine glasklaren Chancen“ erkannte der Trainer. Raisting hingegen schlug doppelt zu. Zunächst per Elfmeter, herausgeholt und vollstreckt von Andreas Heichele, der nach einem Lattenknaller am schnellsten reagiert hatte. Das 2:0 ging zurück auf einen – zugegeben diskutablen – indirekten Freistoß nach Rückpass. Nach dem abgewehrten Schuss gab’s eine Ecke. Die Spezialvariante landete schließlich bei Suchanoff. Nach der Pause folgte Raistings stärkste Phase mit zwei guten Gelegenheiten zum 3:0. „Dann ist es vermutlich durch“, so Franz. So glitt die Partie in unruhige Zustände ab – und endete Remis.