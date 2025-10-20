Wilder Ritt zu einem Punkt – Raisting gibt Führung aus der Hand

In welche Schublade nun dieses Ergebnis zu packen war, konnten die Raistinger nicht sagen. Sehr wohl freute sich Johannes Franz über die Moral seiner Mannen, die 15 Minuten lang in doppelter Unterzahl einen Punkt verteidigten. „Andere fallen da auseinander. Bei uns haut sich jeder rein.“ Genauso aber gab es einen Teil in ihm, der sich über den vergebenen 2:0-Vorsprung beim SV Untermenzing echauffierte. Beide Gegentore fielen in einer Phase, in der gar nichts auf eine Wende der Partie hindeutete.

Das 1:2, das das Duell in einen wilden Ritt verwandelte, entsprang einer harmlosen Ecke, die der SVR unnötigerweise direkt wieder zum Flankengeber beförderte. Den Schuss von Alexander Berg aus dem Rückraum fälschte ein Raistinger Schienbein entscheidend ab. „Bitter und ärgerlich“ befand der Coach. Wobei der frustrierendste Moment erst noch folgte. Vor dem Ausgleich sicherte niemand einen langen Ball ab, den an sich harmlosen Flankenversuch touchierte Hermann Sigl in so komischem Winkel, dass sich der Ball via Bogenlampe über Torhüter Urban Schaidhauf hinweg ins Netz senkte.