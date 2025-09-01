Wilder Ritt mit einem Dutzend Toren

Kaum zu halten: Lukas Kramp glänzte gegen Mehring wie zu besten Zeiten. – Foto: Maximilian Wirkus

Von ihrem Weg, auf eigene Kräfte zu setzen, wollten sie auch nach dem Aufstieg in die Bezirksliga nicht abrücken. Rückschläge waren beim SV Mehring deshalb einkalkuliert. Trotzdem haben Spielertrainer Simon Monzel und sein Team aktuell mächtig am Fehlstart mit null Punkten und 8:22-Toren aus den ersten vier Partien zu knabbern. Hinzu kommt noch das desaströse Aus im Rheinlandpokal am Mittwoch, als sich Nachbar Mosella Schweich sage und schreibe mit 9:1 auf der Lay durchsetzte. Offensiv genügte der Auftritt der Mehringer am Samstag im Duell bei der SG Saartal-Irsch durchaus Bezirksliga-Ansprüchen. Im Defensivverhalten wies der Auftritt der Moselaner aber erhebliche Lücken auf. „Uns fehlt die Cleverness. Wir sind zu grün hinter den Ohren. Wenn ich gegen einen Lukas Kramp und einen Dominik Lorth spiele, muss ich einfach mehr dagegenhalten und darf sie nicht so laufen lassen, wie wir das immer wieder getan haben“, musste Simon Monzel eingestehen. Gleichzeitig betonte der Spielertrainer: „Wir müssen jetzt weiter zusammenstehen und an unseren Defiziten arbeiten.“

Gegen gerade in der Innenverteidigung (auch) sehr anfällige Saartaler erwischte seine Mannschaft am frühen Samstagabend dabei noch einen Traumstart: Bereits in der zweiten Minute schloss Angreifer Jan Niedenführ eine sehenswerte Seitenverlagerung über Monzel und auf Vorlage von Mika Weich zum 0:1 ab. Einen von Luis Hank an Lukas Kramp verursachten Strafstoß verwandelte Lennard Wagner zum Ausgleich (9.). Das frühe Anlaufen der Mehringer behagte den Vereinigten aus Irsch, Schoden, Ockfen und Trassem anfangs gar nicht. Auf Zuspiel von Carsten Cordier traf Niedenführ zum 1:2 (16.). In derselben Minute war er auch nach einem zunächst noch abgeblockten Schuss von Weich zur Stelle – 1:3! Einige Zuschauer ahnten es aber bereits: Hier waren an diesem Tag noch viele weitere Treffer drin. Mehring ließ Kompaktheit vermissen und bot gerade den spielstarken Offensivakteuren Lorth und Kramp viel zu viel Spielraum. Eine Co-Produktion dieser beiden Saartaler führte zum 2:3 (Kramp, 23.). Es ging weiter Schlag auf Schlag. Nico Kruppert traf mit einem platzierten Schuss zum Ausgleich (26.).

Lukas Kramp und Dominik Lorth, Spieler der SG Saartal Monzel verpasste auf der Gegenseite die erneute Führung der Gäste. Stattdessen hieß es nach gut einer halben Stunde 4:3 für die SG. Lorth hatte mal wieder mit einem genialen Pass in die Tiefe seinen kongenialen Partner Kramp bedient – und der hämmerte den Ball aus halbrechter Position in den linken oberen Winkel (33.) Ein Traumtor! Nur ein paar Sekunden später landete Wagners trockener Schuss rechts unten im Mehringer Kasten (34.). Zu allem Überfluss musste Carsten Cordier noch kurz vor dem Seitenwechsel nach einem eher unglücklichen Duell mit Nico Kruppert mit einer offenbar schwereren Knieverletzung vom Platz. Johannes Diederich kam für ihn aufs Feld. Der 33-Jährige feierte sein Comeback, nachdem er am Ende der vergangenen Saison eigentlich seinen Rücktritt erklärt hatte. Gerne würden Coach Monzel und Co Manuel Hubo künftig häufiger auf den Routinier zurückgreifen. Sie wissen aber auch, dass Diederich zunächst einmal nur am Samstag aushalf, weil Not am Mann war.