Wilder Ritt in Alerheim - der Tabellenführer scheint nicht aufzuhalten von Christoph Nowak · Heute, 01:04 Uhr · 0 Leser

Dillingens Gazmend Nuraj eröffnete den Torreigen in Alerheim, wo der gastgebende Tabellenführer mit 5:3 das bessere Ende für ich hatte. – Foto: SSV Dillingen

Von einer tollen Kreisligapartie zwischen dem potenziellen Meister SG Alerheim und "Kellerkind" SSV Dillingen sprach nach dem Match das hervorragend leitende Unparteiischengespann um Referee Michael Greiner (TSV Balzhausen/Schiedsrichtergruppe Westschwaben). Die Kreisstädter ernteten für ihren couragierten Auftritt im Ries zwar viel Respekt, doch kaufen können sie sich dafür nichts, standen sie doch am Ende einer kurzweiligen und intensiven, aber immer fairen Begegnung erneut mit leeren Händen da und rutschten auf einen direkten Abstiegsplatz ab. Dies bedeutet zum jetzigen Saisonzeitpunkt jedoch noch nichts, denn die SSV hat gegenüber der direkten Konkurrenz mindestens ein Spiel, sogar zwei weniger als der Neuntplatzierte FSV Reimlingen, der nur zwei Punkte entfernt ist, ausgetragen. Dennoch sollte nun genauso schleunigst wie tunlichst gepunktet werden, die Tatsache, dass man dem Aufstiegsaspiranten, der zuvor in 14 Spielen nur elf Gegentreffer schlucken musste, auf dessen eigenem Platz gleich deren drei beibrachte, dürfte da vor dem wichtigen Derby am kommenden Sonntag gegen den BC Schretzheim (15 Uhr/Donaustadion) durchaus ein Mutmacher sein.