Wilder Ritt in Alerheim - der Tabellenführer scheint nicht aufzuhalten

Von einer tollen Kreisligapartie zwischen dem potenziellen Meister SG Alerheim und "Kellerkind" SSV Dillingen sprach nach dem Match das hervorragend leitende Unparteiischengespann um Referee Michael Greiner (TSV Balzhausen/Schiedsrichtergruppe Westschwaben). Die Kreisstädter ernteten für ihren couragierten Auftritt im Ries zwar viel Respekt, doch kaufen können sie sich dafür nichts, standen sie doch am Ende einer kurzweiligen und intensiven, aber immer fairen Begegnung erneut mit leeren Händen da und rutschten auf einen direkten Abstiegsplatz ab.
Dies bedeutet zum jetzigen Saisonzeitpunkt jedoch noch nichts, denn die SSV hat gegenüber der direkten Konkurrenz mindestens ein Spiel, sogar zwei weniger als der Neuntplatzierte FSV Reimlingen, der nur zwei Punkte entfernt ist, ausgetragen. Dennoch sollte nun genauso schleunigst wie tunlichst gepunktet werden, die Tatsache, dass man dem Aufstiegsaspiranten, der zuvor in 14 Spielen nur elf Gegentreffer schlucken musste, auf dessen eigenem Platz gleich deren drei beibrachte, dürfte da vor dem wichtigen Derby am kommenden Sonntag gegen den BC Schretzheim (15 Uhr/Donaustadion) durchaus ein Mutmacher sein.
Alerheim tat sich gegen kompakt und leidenschaftlich verteidigende Gäste lange schwer, deren taktische Variante, Topscorer Adonis Isufi auf die Linksverteidigerposition gegen den pfeilschnellen Florian Veit zu stellen, zunächst griff. Dillingen war das erste Mal im gegnerischen Strafraum, als es direkt klingelte: Jasjot Padda setzte Gazmend Nuraj in Szene, dessen Schuss über beide Innenpfosten den Weg ins Netz fand - 0:1 (siebte Spielminute). Veit traf eine Viertelstunde später per Direktabnahme nur den Pfosten, der Tabellenführer rannte an, aber dies war auch die einzige zwingende Heimmöglichkeit in Durchgang eins.
Es sollte bis zur 56. Spielminute dauern, bis die leidenschaftlichen Defensivbemühungen der SSV gegen die Angriffswucht der Gastgeber bröckelten und dann binnen sieben Minuten, in denen der wie entfesselt aufspielende Tobias Stelzle einen lupenreinen Hattrick erzielte, wie ein Kartenhaus in sich zusammenfielen: Robert Zölfer (56.), Jannik Hahn (60.) und der eingewechselte "Oldie" Benjamin Töpfer (63.) hatten jeweils assistiert. Doch Dillingen gab sich nicht auf und kam nochmal heran, als Padda zum 3:2 verkürzte (84.), was der Startschuss für eine wilde Schlussphase war. Die SGA wankte noch einmal kurz, konterte aber sehenswert und erhöhte durch Luca Greiner (88./Vorlage Veit) und Stelzle zum Vierten (90.+1) auf 5:2, ehe nochmals Padda (90.+3) den dritten SSV-Treffer markieren konnte.