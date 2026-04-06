Wilder Ritt im Erletal...

Am sonnigen Osterwochenende empfing die SG Wyhl/Endingen/Sasbach II die SG Ihringen/Wasenweiler II. Die Kaiserstühler Mannschaften boten, vor allem in der ersten Halbzeit, den Zuschauern einen wilden Ritt und schöne Tore. Nach einem 0:2 Rückstand drehte der Gastgeber auf und stellte noch vor der Pause auf 3:2. Am Ende ist das Unentschieden leistungsgerecht.

In der Anfangsphase hatten die Hausherren mehr vom Spiel und einige Chancen zu verbuchen. Leider mangelte es an der Effektivität. Die Gäste gingen dann, mehr oder weniger unverhofft, mit 0:1 in Führung (23.) Nach einem Sololauf konnte sich Dreher am zweiten Pfosten positionieren und den Ball über die Linie drücken. Direkt vom Anpfiff weg fiel das 0:2 (24.). Nach einem Schnittstellenpass zwischen Innen- und Außenverteidiger, kam Dreher wieder an das Spielgerät und vollendete flach ins lange Eck. Dieser Spielverlauf war sehr bitter und passierte in dieser Saison nicht zum ersten Mal. Mehrere Gegentreffer binnen wenigen Minuten zu kassieren ist leider ein „Signature Move“ von uns geworden. Doch die heimische SG ließ den Kopf nicht hängen und war auch danach die spielbestimmende Mannschaft. In der 32.Spielminute fiel dann zügig der Anschlusstreffer. Noah Ambs eroberte am rechten Flügel den Ball und passte quer zu Markus Schwehr. Dieser behielt die Übersicht und sah den freistehenden Marco Schneider. Dieser befand sich am Elfmeterpunkt, nahm den Ball mit der Sohle an und schaute den Gästekeeper aus. Sein Flachschuss fand sein Ziel im linken unteren Eck – toll herausgespielt. Danach hatten die Hausherren einen Dreierpack an Chancen, doch Sven-Uwe Günther, Noah Ambs und Lukas Kaufel scheiterten am dreimal glänzend parierenden Schlussmann der SG Ihringen/Wasenweiler. Dennoch konnte die SG Wyhl/Endingen/Sasbach kurz darauf den hochverdienten Ausgleich erzielen (40.). Nach einem langen Ball auf den Flügel wollte ein Außenverteidiger zurück köpfen, doch der Ball geriet zu kurz, so dass Marco Schneider ihn erlaufen konnte. Der Gästekeeper schaltete in den Rückwärtsgang, um wieder in Position zu kommen. Marco reagierte schnell und passte quer zu Sven-Uwe Günther. Dieser schoss aufs kurze Eck. Der Keeper kam mit den Fingerspitzen noch an den Ball, konnte aber den Einschlag nicht mehr verhindern. Vom Innenpfosten fand der Ball den Weg ins Gehäuse. Jubel hallte durchs Erletal…

Kurz vor Pausenpfiff drehten die Mannen von Trainer Peter Klär die Partie und stellten auf 3:2 ! Der umtriebige Till Kaufmann eroberte an der Außenlinie die Kugel und passte zu Markus Schwehr. Dieser flankte über die Kette hinweg und erreichte am linken Flügel, nach innen ziehend, Lukas Kaufel. Der pfeilschnelle Lukas nahm den Ball geschmeidig an, blickte kurz nach oben und schlenzte das Spielgerät ins lange Eck - sehenswert. Die Zuschauer waren aus dem Häuschen und selbst die zuschauende erste Mannschaft war hörbar beeindruckt und auch überrascht, von dieser spielerisch famosen ersten Hälfte.

Doch nach dem Seitenwechsel bot sich ein komplett anderes Bild. Der Gastgeber verlor den spielerischen Faden und geriet mehr und mehr unter Gegnerdruck. Im Spielaufbau wurde man immer öfter zu langen Bällen gezwungen bzw. fand selbst kaum noch Lösungen. Dementsprechend sank der eigene Ballbesitz und man geriet vom Agieren ins Reagieren. Manchmal ist Fußball unerklärlich. Die Dominanz, die man in der ersten Halbzeit gesehen hatte, hatte nun die SG Ihringen/Wasenweiler inne. Diese reagierende Position/Haltung, konnte auch über die gesamte zweite Halbzeit nicht mehr abgelegt werden. Aber: Die SG Wyhl/Endingen/Sasbach verlor sich nicht in einer ergebenden „Opferrolle“, sondern bot Kampf und Intensität in allen Bereichen – bis zum Schlusspfiff.

Gleich zu Beginn konnte Heimtorwart Antoni Kurek ebenfalls mehrfach stark parieren und den frühen Ausgleich somit verhindern. Dann gab es ein knifflige Situation. SG W/E/S-Stürmer Sven-Uwe Günther wurde quasi auf der Strafraumlinie zu Fall gebracht, doch der Schiedsrichter verlagerte des Geschehen nach Außen- zweifelhaft. Nach einem Konter hätte Noah Ambs das 4:2 erzielen können. Aber sein Flachschuss, aus halb rechter Position, zischte knapp am langen Pfosten vorbei. Kurz darauf fiel der dennoch verdiente Ausgleich. Krämer stand ähnlich blank wie Marco Schneider in der ersten Halbzeit. Sein Flachschuss war ebenfalls nicht zu parieren (72.). Danach drückten die Gäste auf den erneuten Führungswechsel, doch die Hausherren verteidigten mit Mann und Maus und retteten den Punkt ins Ziel.

Fazit

Die SG Wyhl/Endingen/Sasbach geriet trotz besserer Spielanlage und Torchancen mit 0:2 in Rückstand. Man ließ sich nicht beirren und schraubte an der Effizienzquote. Binnen 13 Spielminuten gelang der Turnaround zum 3:2. Eigentlich hätte der Halbzeitvorsprung komfortabler sein müssen. Wie gesagt, verlor man im zweiten Spielabschnitt komischerweise den Faden und war zum Konterspiel gezwungen. Am Ende von zwei unterschiedlichen Halbzeiten ist die Punkteteilung das gerechte Resultat.

Am kommenden Samstag,11.04. ist die SG Wyhl/Endingen/Sasbach II zu Gast bei der Spvgg. Buchenbach II. Anpfiff ist um 14:30 Uhr.

Spielbericht: Stefan Seiter (SV Endingen)