 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Wilder 5-Tore-Schlagabtausch: Wöckel gegen Langenau nicht zu bremsen

Bezirksliga Donau/Iller: Die Übersicht des 27. Spieltags

von red · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Marco Kogler

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BZL Donau/Iller
SW Donau
SG Öpfingen
FV Asch-S.
SV Jungingen

Der SV Jungingen setzte beim FV Asch-Sonderbuch ein Zeichen im Tabellenmittelfeld, während der SV Offenhausen beim TSV Kettershausen-Bebenhausen seinen Aufwärtstrend fortsetzte. Der SV Westerheim überrollte den SV Eggingen schon vor der Pause, SW Donau gewann beim FC Burlafingen nach sechs Toren und bestätigte damit auch das 3:0 aus dem Hinspiel. Die TSG Ehingen verschaffte sich gegen die SGM Senden-Ay Luft im Tabellenkeller, während der SC Türkgücü Ulm gegen den TSV Blaustein Punkte liegen ließ. Der FC Hüttisheim bezwang die SGM Aufheim Holzschwang im Verfolgerduell, die SG Öpfingen holte beim TSV Langenau einen knappen Sieg und rückte dem Spitzenreiter näher.

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