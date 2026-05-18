Wilder 5-Tore-Schlagabtausch: Wöckel gegen Langenau nicht zu bremsen

Der SV Jungingen beendete beim FV Asch-Sonderbuch seine Negativserie nach den Niederlagen gegen den SC Türkgücü Ulm, den FC Hüttisheim und den TSV Langenau mit einem wichtigen 3:1-Auswärtssieg. Philipp Wind brachte den Tabellenelften in der 54. Minute mit 1:0 in Führung, Marco Wind erhöhte in der 58. Minute auf 2:0, ehe Max Mattheis in der 65. Minute den FV Asch-Sonderbuch auf 1:2 heranbrachte. Ein Eigentor von Sebastian Ott in der 87. Minute entschied die Partie endgültig zugunsten der Gäste. In der Tabelle bleibt der FV Asch-Sonderbuch mit 43 Punkten Siebter, während der SV Jungingen mit 30 Punkten auf Platz elf steht und emotional wertvolle Distanz nach unten gewinnt.

Der SV Offenhausen spielte seine gute Form nach den Siegen gegen den TSV Langenau und den FV Asch-Sonderbuch weiter aus und gewann beim TSV Kettershausen-Bebenhausen klar mit 4:1. Felix Grupp traf früh in der 6. Minute zum 0:1, Jasmin Busatlic legte in der 28. Minute das 0:2 nach, ehe Kaan Goldschmiedt in der 44. Minute für den TSV Kettershausen-Bebenhausen auf 1:2 verkürzte. Hakan Güngör nahm den Gastgebern mit seinen Treffern in der 76. und 90. Minute die letzte Hoffnung. Der SV Offenhausen festigt mit 38 Punkten Platz neun, während der TSV Kettershausen-Bebenhausen nach 27 Spielen bei 26 Punkten auf Rang 13 bleibt.

Der SV Westerheim fand beim SV Eggingen eine wuchtige Antwort auf die Niederlage gegen den TSV Kettershausen-Bebenhausen und entschied das Spiel schon in der ersten Halbzeit. Moritz Wiume traf in der 4. Minute zum 0:1, Chuck Frank erhöhte in der 20. Minute auf 0:2 und in der 36. Minute auf 0:3, ehe Moritz Wiume in der 45. Minute das 0:4 erzielte. Für den SV Eggingen endete damit die Serie von drei Siegen gegen den TSV Blaustein, die SGM Senden-Ay und SW Donau abrupt. Der SV Westerheim bleibt mit 48 Punkten Vierter, der SV Eggingen steht mit 44 Punkten auf Rang sechs.

SW Donau gewann beim FC Burlafingen mit 4:2 und setzte sich damit wie schon beim 3:0 im Hinspiel gegen den Aufsteiger durch. Ferhat Kavgaci erzielte in der 30. Minute das 0:1, Florian Stiehle traf in der 51. und 61. Minute zum 0:2 und 0:3, Hendrik Rechtsteiner erhöhte in der 65. Minute auf 0:4. Ali Acinikli brachte den FC Burlafingen mit einem Doppelschlag in der 77. und 78. Minute noch einmal auf 2:4 heran, mehr aber gelang dem Tabellenfünfzehnten nicht. SW Donau steht mit 35 Punkten auf Platz zehn, der FC Burlafingen bleibt mit 18 Punkten tief im Tabellenkeller.

Die TSG Ehingen stoppte nach drei Niederlagen gegen die SG Öpfingen, die SGM Aufheim Holzschwang und den TSV Blaustein ihren Abwärtstrend und schlug die SGM Senden-Ay mit 3:1. Florjan Shala brachte die Gastgeber in der 33. Minute mit 1:0 in Führung, Luca Franzoni erhöhte in der 65. Minute auf 2:0, Altin Osmani traf in der 70. Minute zum 3:0. Abdullah Bozdogan erzielte in der 90. Minute noch das 3:1 für die SGM Senden-Ay. Die TSG Ehingen steht mit 29 Punkten auf Rang zwölf, während die SGM Senden-Ay mit 15 Punkten Tabellenletzter bleibt.

Der SC Türkgücü Ulm ließ gegen den TSV Blaustein überraschend Punkte liegen und musste sich nach drei Siegen in Folge mit einem 1:1 begnügen. Berke Budak brachte den TSV Blaustein in der 5. Minute mit 0:1 in Führung, Novica Stanic glich in der 12. Minute zum 1:1 aus. Danach blieb der Spitzenreiter ohne weiteren Treffer und konnte den Schwung aus den Erfolgen gegen den SV Jungingen, die SG Öpfingen und die SGM Aufheim Holzschwang nicht voll bestätigen. Türkgücü Ulm bleibt mit 60 Punkten Erster, der TSV Blaustein steht mit 22 Punkten auf Platz 14.

Der FC Hüttisheim meldete sich nach dem 1:3 bei der SG Öpfingen stark zurück und gewann das Verfolgerduell gegen die SGM Aufheim Holzschwang mit 2:1. Kai Reinert brachte die Gäste in der 7. Minute mit 0:1 in Führung, Adrian Skeja glich in der 45. Minute zum 1:1 aus, Robin Bosilj drehte die Partie in der 53. Minute zum 2:1. Für die SGM Aufheim Holzschwang war es nach dem 1:2 gegen den SC Türkgücü Ulm die zweite Niederlage nacheinander nach zuvor klaren Siegen gegen den FC Burlafingen und die TSG Ehingen. Die SGM bleibt mit 51 Punkten Dritter, der FC Hüttisheim rückt mit 47 Punkten als Fünfter bis auf vier Zähler heran.