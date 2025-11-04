Wildenroth/Aich souverän – Fuchstal fegt Gäste aus Ascherbach vom Platz

Mehrere Partien in den Frauen-Ligen mussten abgesagt werden, weil das Wetter nicht mitspielte oder Mannschaften zu wenig Personal hatten.

Auch in den Frauen-Ligen fielen einige Begegnungen am Wochenende dem schlechten Wetter zum Opfer, darunter das Bezirksliga-Spiel der SG Ascherbach in Gerolfing und die A-Klassenpartie von RW Überacker II gegen Hohenfurch. Die Upfer Madl dagegen mussten ihre Begegnung in Penzing wegen Personalmangel absagen.

SG Böbing/Uffing - SG Wildenroth/Aich 0:3 (0:0) – Nach torlosem ersten Durchgang, in dem Torjägerin Lisa Schmölzl die Gäste hätte in Führung bringen können, fiel der verdiente Führungstreffer kurz nach dem Wiederanpfiff im Anschluss an eine kurz ausgeführte Ecke. Alexandra De Lucia traf. Mit einem Lupfer über die gegnerische Torfrau sorgte Schmölzl dann nach einer Stunde mit dem 2:0 für eine Vorentscheidung, und als Sydney Throm im Strafraum gefoult wurde, ließ sich Torjägerin Schmölzl die Chance vom Punkt nicht entgehen.

SV Adelshofen – SG Baiernrain-Linden 4:1 (2:1) – Trotz eines schwachen ersten Durchgangs feierte die Mannschaft von Adelshofens Trainer Michael Griebel am Ende einen verdienten Sieg. Zwar konnte Christina Grabler ein Missverständnis zur 1:0 Führung nutzen, aber die Gäste konnten durch Barbara Fichtner ausgleichen. Nachdem die Gäste zahlreiche Chancen liegenließen, gelang Sophie Vogt mit einer Einzelaktion die 2:1 Pausenführung.

In den zweiten 45 Minuten lief der Ball besser in den Reihen der Adlershoferinnen. Mit einem 25-Meterschuss sorgte Melina Högenauer für einen Zweitore-Vorsprung. Als dann auch noch Magdalena Giese einen Konter erfolgreich abschloss, war das Spiel endgültig entschieden.

SV Fuchstal feiert Torfestival gegen Ascherbach – Remis in Gröbenzell

SV Fuchstal – SG Ascherbach II 7:1 (3:1) – Chancenlos waren die Gäste aus Puchheim/Gröbenzell beim Tabellenführer, der bereits mit dem ersten Angriff deutlich machte, wer den Platz als Sieger verlassen würde. Katharina Schwarz erzielte das 1:0 (1.) und Julia Kny baute die Führung auf 2:0 aus (22.). Mit einem unglücklichen Eigentor durch Lara-Sophie Penter erhöhte der Tabellenführer auf 3:0. Dann trafen die SG Ascherbach zum Ehrentreffer ins gegnerische Tor durch Nele Dirmeier. Im zweiten Durchgang zog Fuchstal auf 5:1 durch Tore von Lisa Storf und Schwarz davon, ehe Sophie Markert ein weiteres Eigentor zum 1:6 aus SG-Sicht unterlief. Den Schlusspunkt setzte Fuchstals Marisa Kößl zum 7:1 Endstand.

SG GW Gröbenzell/Lochhausen – SG Münsing-Ammerland 2:2 (2:1) – Nicht ganz gelangt hat es der SG aus Gröbenzell und Lochhausen im Spiel gegen den Tabellenzweiten aus Münsing-Ammerland. Zwar liefen die Grün-Weißen bald schon einem Rückstand hinterher, konnten die Partie auf dem Kunstrasen aber bis zum Pausenpfiff in eine 2:1 Führung umdrehen. Bereits eine Minute nach dem Wiederanpfiff erzielte Gäste-Stürmerin Maria Singer den 2:2 Endstand.