Wildenroth schlägt Schöngeising in der 98. Minute – SCS-Trainer sieht Rot

Die SpVgg Wildenroth (in Rot) im Spiel gegen den SC Schöngeising (gelbe Trikots). – Foto: Dieter Metzler

Timo Ritter köpft den Ball in der achten Minute der Nachspielzeit zum 3:2-Sieg. Danach kommt es zu tumultartigen Szenen auf dem Platz.

Dank eines Treffers tief in der Nachspielzeit hat die SpVgg Wildenroth ihren ersten Sieg in der Kreisliga gefeiert. In einem hitzigen Nachbarschaftsduell setzte sich die Mannschaft von Trainer Nils Hufschlag mit 3:2 (0:1) gegen den SC Schöngeising durch. Timo Ritter erzielte den Siegtreffer in der achten Minute der Nachspielzeit.

Danach kam es auf dem Feld kurzzeitig zu tumultartigen Szenen. Schöngeisings Trainer Kristian Paluca sah dabei die Rote Karte. Er ärgerte sich vor allem darüber, dass Schiedsrichter Pascal Hackl nach Ablauf der angezeigten sechsminütigen Nachspielzeit weiterspielen ließ. Die Niederlage sei deshalb „extrem bitter“, sagte Paluca.

Vor 150 Zuschauern entwickelte sich ein intensives Derby. Schöngeising ging in der 31. Minute in Führung, als Ilyas Kayikci Torjäger Marcel Berger bediente. Zu diesem Zeitpunkt spielten die Gäste bereits in Unterzahl: Lukas Wesinger hatte nach einer Notbremse gegen Lorenz Schorer in der 25. Minute Rot gesehen. Zwölf Minuten später forderte Wildenroth nach zwei harten Zweikämpfen gegen Maximilian Scheidl einen Strafstoß, die Pfeife blieb jedoch stumm.

Nach der Pause nutzten die Hausherren ihre Überzahl besser. Ender Dag köpfte in der 48. Minute nach einer Ecke von Simon Bichler zum 1:1-Ausgleich ein. Berger brachte Schöngeising mit einem Lupfer aus rund 25 Metern jedoch erneut in Führung (69.).

Wildenroth antwortete in der 80. Minute. Dag schlenzte den Ball aus 18 Metern zum 2:2 ins Tor. Und als vieles bereits auf eine Punkteteilung hindeutete, schlugen die Gastgeber doch noch einmal zu. Der kurz zuvor eingewechselte Benedikt Weigl flankte in den Strafraum, Ritter verlängerte den Ball mit dem Hinterkopf über SCS-Torhüter Fabian Haupt hinweg zum 3:2 (98.). Während Wildenroth den ersten Kreisliga-Sieg feierte, überwog bei Schöngeising der Ärger über den späten Gegentreffer. (Dirk Schiffner)