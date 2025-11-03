Wildenroth knackt Puchheims Abwehrriegel und siegt deutlich

Auch der TSV Pentenried feiert einen klaren Sieg, während Alling beim Remis in Gröbenzell einen Punkt liegen lässt.

Das Spitzentrio blieb stabil, auch wenn Alling beim SC Gröbenzell einen Punkt ließ. Abgesagt wurde die Partie des SC Fürstenfeldbruck in Gauting. Der SCF rutschte dadurch auf Platz fünf.

SpVgg Wildenroth - FC Puchheim 6:1 (4:0) – Was zuletzt den Mitkonkurrenten aus Bruck und Alling nicht gelang, drehte die SpVgg Wildenroth nun komplett zu ihren Gunsten. Die Gastgeber knackten den Puchheimer Abwehrriegel sehr gründlich. Dass Timo Ritter (11.) das bereits sehr früh gelang, kam der SpVgg entgegen. Sie machte weiter Druck und belohnte sich dafür bis zur Halbzeit durch die Treffer von Xaver Throm (Elfmeter, 30.), Maximilian Scheidl (40.) und Ender Dag (44.). „Das war die beste Halbzeit in dieser Saison“, zeigte sich Sprecher Jürgen Throm begeistert. Man sei auch durch die letzten Ergebnisse der Gäste genügend gewarnt gewesen. Doch auch im zweiten Durchgang hatte Wildenroth noch Lust. Tristan Umkehrer (47.) sorgte für einen weiteren Blitzstart und Scheidl für seinen persönlichen Doppelpack (73.). Den Puchheimer Ehrentreffer zum 1:5 setzte Joshua Riess (54.).

TSV Hechendorf - SV Germering 4:2 (1:1) – Mächtig gewehrt hat sich das Schlusslicht aus der Großen Kreisstadt allemal. Dennoch reichte es nicht zum zweiten Saisonsieg. Philipp Schlederer (14.) hatte die frühe Führung der Gastgeber ausgleichen können. Den Spielstand konnte der SVG dann auch bis zur Pause halten. In der Anfangs-Viertelstunde des zweiten Durchgangs schaltete Hechendorf schneller. Louie Massoud (61.) ließ mit seinem Anschlusstor aber nur kurz Hoffnung aufkommen, denn der TSV traf im Gegenzug.

SC Schöngeising - SF Breitbrunn 4:2 (1:1) – Seine in dieser Saison insgesamt gute Formkurve haben die Gastgeber mit einem stabilen Auftritt bestätigt. Die Führung von Spielertrainer Kristjan Paluca (19.) konterte der Gast kurz vor der Pause per Elfmeter. Dann aber setzte sich Schöngeisings Beharrlichkeit durch, auch wenn die Gäste durchaus erheblichen Widerstand leisteten. Bernhard Huber (55.) und Marcel Berger (85.) sorgten vermeintlich für die Entscheidung. Breitbrunn kam aber noch einmal heran, ehe Ilyas Kaykci den Deckel doch drauf machte. „Wir haben schwer kämpfen müssen“, so Paluca

VfL Egenburg - TSV Geiselbullach II 1:2 (0:1) – Einen wichtigen Auswärtssieg fuhr die Zweitvertretung von Bezirksligist Geiselbullach ein. Fest gemacht wurden die drei Punkte durch den Treffer von Pereira Martins (87.). Kurz zuvor hatte Egenburgs Alessandro Szczepurek (80.) mit seinem 1:1-Ausgleich eine turbulente Schlussphase eingeleitet. Bis dahin hatte Geiselbullachs erstmalige Führung durch Mathias Bründl (34.) lange Bestand gehabt.

TSV Pentenried—FC Landsberied 6:1 (1:0) – Nur eine Halbzeit lang spielten der Gast auf Augenhöhe. Nach dem Seitenwechsel blieb der FCL chancenlos. Das Ehrentor gelang Alexander Felbinger (69.) zum zwischenzeitlichen 1:3.

SC Gröbenzell - TSV Alling 2:2 (1:1) – Das Leben schwer gemacht hat der SC Gröbenzell dem Spitzenteam als Alling. Das führte zwar zweimal durch Maximilian Grolik (10.) und Daniel Pfannes (56.). Doch Konstantin König (11.) sowie Quriin Luff (80.) konnten dies jeweils wieder ausgleichen. Gröbenzells Dayvid Pelzmann kassierte in der Nachspielzeit noch eine Zeitstrafe, was aber ohne Auswirkung auf das Ergebnis blieb. Allings Coach Sebastian Kiffer nicht ganz zufrieden. „Wir waren zweimal in Führung und danach nicht clever genug.“ TSV-Keeper Michele Tirabasso schied nach 30 Minuten verletzt aus.