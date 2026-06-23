Wildenroth fegt Maisach vom Platz und steigt in die Kreisliga auf Relegation im Landkreis von Hans Kürzl · Heute, 09:18 Uhr · 0 Leser

Der TSV Alling in grau gegen die SpVgg Wildenroth in rot in der Kreisklasse – Foto: Hans Kürzl

Die SpVgg Wildenroth ist das einzige Landkreisteam, das sich als Klassentieferer in der Relegation gegen den SC Maisach durchgesetzt hat.

Eher im Stillen pflegt die SpVgg Wildenroth ihr Erscheinungsbild: solide und in aller Regel mit dem Gefühl, dass weder Spieler oder Trainer schlagzeilenträchtig unter Druck gesetzt werden. Dass sie aber auch spektakulär kann, bewies die Relegation zur Kreisliga. Mit 7:1 fegte sie den SC Maisach im Rückspiel vom Platz, nachdem man bereits die Partie in Maisach gewonnen hatte. Nicht nur die Höhe des Ergebnisses beeindruckte für ein Entscheidungsspiel. Die Wildenrother waren zudem das einzige Landkreisteam, das sich in der Relegation als klassentieferer Klub durchsetzte. Und nun in der kommenden Saison in der Kreisliga spielt, wo man letztmals 2008/09 angetreten war. Um den langen Anlauf für die Rückkehr in die höchste Spielklasse des Kreises macht Trainer Nils Hufschlag allerdings kein großes Aufsehen. Die Freude darüber ist eher still, wirkt aber trotzdem intensiv: „Der Aufstieg, das war zu Saisonbeginn nicht der oberste Plan.“ Drei Jahre zuvor hatte man aber dann doch mal Druck gemacht, eher intern: „Der Verein wollte raus aus der A-Klasse“, erinnert sich Hufschlag an sein erstes Trainerjahr bei der Spielvereinigung. Und offenbar braucht es für Aufstiege Relegation und Dramatik: Erst im Elfmeterschießen setzte man sich gegen die damals noch höherklassigeren Haspelmoorer durch.

Wildenroth steigt in die Kreisliga auf – Kreisklasse entwickelte sich zum Wohlfühlort In der Kreisklasse entwickelte man dann so etwas wie Wohlfühlcharakter: „Das ist die Liga, die ganz gut zu uns passt“, sagt Coach Hufschlag. Beständig entwickelte sich sein Team weiter. Erst gelang der sichere Klassenerhalt, dann landete man auf Platz fünf. Keine Ausgangsposition, um zwingend Ansprüche anzumelden, schon gar nicht öffentlich. „Oben wollten wir aber schon mitspielen“, so Hufschlag. Zwei Glücksgriffe, so nennt es der Coach, halfen dann beim Sprung unter die Topteams: die beiden Ex-Olchinger Tobias Schöler und Ender Dag. Als man dann bis zur Winterpause beständig von der Tabellenspitze grüßte, merkte man „da geht doch was“. In der Winterpause jedenfalls korrigierte man das Ziel zwar sanft, aber doch eindeutig: mitspielen um den Aufstieg.