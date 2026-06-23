Wildenroth fegt Maisach vom Platz und steigt in die Kreisliga auf

Die SpVgg Wildenroth ist das einzige Landkreisteam, das sich als Klassentieferer in der Relegation gegen den SC Maisach durchgesetzt hat.
Eher im Stillen pflegt die SpVgg Wildenroth ihr Erscheinungsbild: solide und in aller Regel mit dem Gefühl, dass weder Spieler oder Trainer schlagzeilenträchtig unter Druck gesetzt werden. Dass sie aber auch spektakulär kann, bewies die Relegation zur Kreisliga. Mit 7:1 fegte sie den SC Maisach im Rückspiel vom Platz, nachdem man bereits die Partie in Maisach gewonnen hatte. Nicht nur die Höhe des Ergebnisses beeindruckte für ein Entscheidungsspiel. Die Wildenrother waren zudem das einzige Landkreisteam, das sich in der Relegation als klassentieferer Klub durchsetzte. Und nun in der kommenden Saison in der Kreisliga spielt, wo man letztmals 2008/09 angetreten war.
Um den langen Anlauf für die Rückkehr in die höchste Spielklasse des Kreises macht Trainer Nils Hufschlag allerdings kein großes Aufsehen. Die Freude darüber ist eher still, wirkt aber trotzdem intensiv: „Der Aufstieg, das war zu Saisonbeginn nicht der oberste Plan.“ Drei Jahre zuvor hatte man aber dann doch mal Druck gemacht, eher intern: „Der Verein wollte raus aus der A-Klasse“, erinnert sich Hufschlag an sein erstes Trainerjahr bei der Spielvereinigung. Und offenbar braucht es für Aufstiege Relegation und Dramatik: Erst im Elfmeterschießen setzte man sich gegen die damals noch höherklassigeren Haspelmoorer durch.
In der Kreisklasse entwickelte man dann so etwas wie Wohlfühlcharakter: „Das ist die Liga, die ganz gut zu uns passt“, sagt Coach Hufschlag. Beständig entwickelte sich sein Team weiter. Erst gelang der sichere Klassenerhalt, dann landete man auf Platz fünf. Keine Ausgangsposition, um zwingend Ansprüche anzumelden, schon gar nicht öffentlich.
„Oben wollten wir aber schon mitspielen“, so Hufschlag. Zwei Glücksgriffe, so nennt es der Coach, halfen dann beim Sprung unter die Topteams: die beiden Ex-Olchinger Tobias Schöler und Ender Dag. Als man dann bis zur Winterpause beständig von der Tabellenspitze grüßte, merkte man „da geht doch was“. In der Winterpause jedenfalls korrigierte man das Ziel zwar sanft, aber doch eindeutig: mitspielen um den Aufstieg.
In der Folge begann für die meist an Sonntagen antretenden Wildenrother ein Hase-und-Igel-Spiel: „Die Konkurrenz hat vorgelegt und wir mussten nachziehen“, erinnert sich Hufschlag. Das Aufstiegsrennen wurde zur Nervensache. Meist gelang das, doch gegen die direkten Konkurrenten Schöngeising, Fürstenfeldbruck und Alling blieb man in der Frühjahrsrunde sieglos. In die Relegation rettete man sich gerade noch so hinein.
Hufschlag, der Inhaber der B-Lizenz ist, sieht aber die Gesamtbilanz der gerade abgelaufenen Runde und eine gute Entwicklung: 18 Punkte mehr geholt als 2024/25, dazu 22 Tore mehr geschossen und 22 weniger kassiert. So konnte man sich gegen eine starke Konkurrenz behaupten. Im Paket heißt das: „Wir brauchen vor der Kreisliga keine Angst zu haben.“
Allerdings sagt Hufschlag in Erinnerung an 2023, als man die A-Klasse hinter sich ließ: „Wir wissen, wo wir herkommen.“ Nichts anderes als der Klassenerhalt sei das Ziel. Kleinigkeiten aus dem Umfeld können helfen, das umzusetzen. Die Anzeigentafel ist ebenso digital geworden wie die Rasenpflege per Mähroboter. Auch wenn es in Wildenroth keiner aussprechen will, um nicht unnötig Druck zu erzeugen. Man will die Kreisliga zu der Spielklasse machen, in der man sich wohlfühlt.