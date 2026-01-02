Wildenreuth und Immenreuth acht Punkte vor dem Abgrund

SV Wildenreuth (9. Platz, 19 Punkte, 4/7/6, 21:34 Tore)



In der Saison 2023/24 hatte der SV Wildenreuth bereits am Aufstieg in die Kreisklasse geschnuppert. Am Ende musste man aber zunächst der SpVgg Trabitz zur Meisterschaft in der A-Klasse West gratulieren und in der Relegation reichte es dann trotz eines Sieges gegen die SG Paulsdorf/Freudenberg III nicht zum Sprung in die höhere Etage, da der ASV Haidenaab in der Bezirksliga-Quali scheiterte. Nach einem erneuten Anlauf in der zurückliegenden Spielzeit ging der Dorfverein - er war nach mehreren Jahren Pause 2019 in den Spielbetrieb zurückgekehrt - auf Platz 1 durchs Ziel. Der erhoffte Aufstieg, ein toller Erfolg, wurde von Mannschaft und der stets ihre Jungs zahlreich und lautstark unterstützenden Anhängerschar ausgiebig gefeiert.



Mit einem nahezu unveränderten Kader - nur ein Spieler stieß in der Sommerpause zum SVW - ging es nun ins "Abenteuer Kreisklasse", dass der Erhalt der Liga das erklärte Saisonziel sein würde, war eigentlich klar. Welch rauer Wind eine Etage höher wehen würde, erfuhr man dann gleich im ersten Saisonspiel beim selbsternannten Topfavoriten FC Dießfurt, beim ernüchternden 1:8 hatte man nicht den Hauch einer Chance. Beeindruckend, wie die Mannen von Thomas Bayer bereits in der Folgewoche eine Reaktion zeigten, als sie auf eigenem Platz die DJK Ebnath mit 3:1 niederhielten. Und auch die nächste "Klatsche" auf fremden Geläuf - in Pressath verlor man mit 0:5 - brachte den SVW nicht zum Wanken, mit drei Unentschieden in Folge - vor allem das in Neusorg beeindruckte - begannen die Gelb-Blauen nach und nach Zählbares einzufahren. Gemeinsam mit dem SV Hahnbach II entwickelte man sich in Folge zum "Unentschiedenkönig" der Liga, von den insgesamt eingefahrenen 19 Zählern holte die Crew um Kapitän Patrick Protschky 13 in heimischen Gefilden, in der Fremde hingegen gelang es nur sechs Punkte ins Heimgepäck zu schnüren.



Mit dem aktuellen Punktestand kann man im größten Ortsteil von Erbendorf sicherlich sehr gut leben, wie Coach Thomas Bayer in seinem Statement auch bestätigt. Dabei gibt er sich zuversichtlich, dass die Seinen auch in der kommenden Saison der Kreisklasse angehören werden: "Mit unserem Tabellenplatz und dem derzeitigen Vorsprung auf die Relegationsplätze, sowie dem direkten Abstiegsplatz sind wir absolut zufrieden. Zwei, drei Punkte mehr auf unserem Konto hätten wir aber dann schon ganz gern noch gehabt. Nach dem wir anfangs doch einiges an Lehrgeld bezahlen mussten, haben wir uns im Laufe der Saison stabilisiert und uns auch an dem doch höheren Niveau der Spielklasse im Vergleich zur A-Klasse peu à peu angenähert. Natürlich gab es trotz allem doch auch wieder Rückschläge, doch daran gilt es zu wachsen und eben auch für die restliche Saison noch stabiler und konstanter zu werden. Unnötige Niederlagen unbedingt vermeiden, enge Spiele für sich entscheiden und den Abstand auf die Mannschaften hinter uns mindestens zu halten sind unsere Ziele für die Restrückrunde."





SV Immenreuth (10. Platz, 19 Punkte, 6/1/9, 29:43 Tore)



Nach dem Aufstieg in die Kreisklasse 2023 schlug der SVI in den beiden ersten Spielzeiten eine Etage höher gleich eine scharfe Klinge, was die Ränge 4 und 5 in der Endabrechnung deutlich zeigten. Die beiden guten Platzierungen verleiteten die Verantwortlichen des Vereins in der an der Grenze zum Landkreis Bayreuth liegenden Gemeinde nun vor der aktuellen Saison nicht dazu, womöglich von einem Spitzenplatz in der Formulierung des Saisonziels zu träumen. "Gesicherter Mittelfeldplatz, Einbau des eigenen Nachwuchses in die erste Mannschaft" lautete das realistische Vorhaben, nach einer nicht einfachen bisherigen Runde sehen sich die Vereinsoberen in ihrer eher vorsichtigen Optimismus ausstrahlenden Benennung zum Jahreswechsel auch bestätigt.



Nach einem perfekten Saisonauftakt mit zwei Dreiern in Folge absolvierte der SVI einen von vielen Verletzten und damit Ausfällen begleiteten, nur bedingt zufriedenstellenden Saisonabschnitt, der ein stetes Auf und Ab brachte. Die Ergebnisse wechselten eigentlich regelmäßig. Da schlug man auf eigenem Geläuf beispielsweise die vorne platzierten DJK Ebnath und SV Riglasreuth, um gegen Kemnath, Neusorg und Seugast hohe Niederlagen einzustecken und gegen die abstiegsgefährdeten TSV Königstein und Auerbach ebenfalls kleinbei zu geben. Eine echter Turnaround mit einer etwas längeren Erfolgsserie blieb trotz aller Anstrengungen aus genannten Gründen aus. In den "Winterschlaf" ging es mit sechs Dreiern, nur einem Unentschieden und neun Niederlagen. Auffällig auch die vielen Gegentreffer, 43 an der Zahl, an dieser Stellschraube wird man in der Vorbereitung auf die restlichen Matches sicherlich drehen.



In der Hoffnung, dass sich die Personallage während der Winterpause entspannt und man wieder auf einige, zuletzt fehlende Stammkräfte zurückgreifen kann, gibt man sich beim SVI entschlossen, nach der Wiederaufnahme des Spielbetriebs (die Müller-Truppe startet am 15. März mit der Nachholpartie gegen den VfB Mantel) das Habenkonto noch kräftig mit Zählbarem zu bestücken und damit die ein oder andere Stufe auf der Tabellenleiter noch hochzuklettern, wie Chefanweiser Matthias Müller erklärt: "Eigentlich hatten wir uns von der Punkteanzahl her schon mehr vorgenommen, aber aufgrund der grossen Verletzungsmisere ist der aktuelle Punktestand in Ordnung. Was das Vorhaben für die restlichen Partien betrifft, müssen wir erstmal schauen, dass unsere Verletzten wieder zurück kommen. Ist das der Fall, wollen wir unser Punktekonto noch deutlich verbessern."