Wildenranna und Coach Schlager gehen getrennte Wege

Schlager, der schon in der Bezirksliga-Spielzeit 2007/2008 und Kreisklassen-Saison 2014/2015 an der Seitenlinie von "Ranna" stand, trat im Sommer 2024 seine dritte Amtsperiode beim Klub aus der Wegscheider Marktgemeinde, der zwischen 2003 und 2008 der Bezirksliga Ost angehörte, an. In der Vorsaison wurden die Rot-Schwarzen Vizemeister der A-Klasse Hauzenberg, erlitten aber in Relegation eine herbe 1:6-Klatsche gegen Eintracht Patriching. In der laufenden Runde sind Kurzböck, Gierlinger & Co. zwar Vierter, kassierten aber ein paar Wochen vor dem Desaster in Oberdiendorf schon eine völlig überraschende 2:4-Pleite beim FC Obernzell-Erlau II.







"Es läuft in dieser Saison noch nicht rund. Wir haben mit Hermann die Situation besprochen und sind zu der gemeinsamen Entscheidung gekommen, die Zusammenarbeit zu beenden. Dafür gibt es natürlich Gründe, die wir aber nicht in die Öffentlichkeit tragen werden. Wir bedanken uns für sein vorbildliches Engagement und wünschen ihm nur das Beste", lässt SVW-Abteilungsleiter Johannes Wilhelm verlauten. Mit Stefan Windpassinger springt kurzzeitig ein langjähriger Aktiver ein, der auch als Trainer schon ausreichend Erfahrung sammeln konnte. "Stefan wir die beiden Trainingseinheiten in dieser Woche leiten, ist aber am kommenden Wochenende verhindert. Wir sind bemüht, eine möglichst gute Lösung zu finden. Sportlich wollen wir wieder in die Spur kommen und mit unserer Truppe vorne mitspielen. Das notwendige Potenzial dafür ist auf alle Fälle vorhanden", betont Wilhelm.