Wildenauer Signal: Top-Torjäger Bezdicka bleibt

Hat sich trotz lukrativer Angebote für einen Verbleib beim SC Luhe-Wildenau entschieden: David Bezdička. – Foto: Florian Würthele

Geglückter Restart für den SC Luhe-Wildenau: Der Rangfünfte der Landesliga Mitte konnte am Samstag den SSV Eggenfelden zu Hause mit 3:0 niederhalten. In einer Landesligapartie auf überschaubarem spielerischen Niveau – was nach langer Winterpause und durchwachsener Vorbereitung auch irgendwo klar war – stellte David Bezdička mit zwei Treffern die Weichen auf Sieg. Es waren die Saisontore 15 und 16 des Wildenauer Torjägers. Passend dazu hat der Verein den Vertrag mit dem tschechischen Ausnahmestürmer nun um zwei Jahre bis 2028 verlängern können. Eine Verlängerung mit Signalwirkung!

Nachdem schon Nico Argauer (ebenfalls 16 Saisontore) seine Zusage für einen Verbleib gab, tat es ihm Bezdička nun gleich. Gemeinsam hat das Duo in dieser Saison bereits 32 Mal geknipst. Damit teilen sie sich mit Landshuts Sigl den zweiten Platz im ligaweiten Torjäger-Ranking. Der 29-jährige Linksfuß aus Tschechien wechselte zur Saison 2024/25 von der SpVgg SV Weiden nach Oberwildenau und ist seither einer der absoluten Leistungsträger in der Mannschaft von Trainer Benny Urban. Allein die Zahlen unterstreichen, wie wichtig Bezdička für den SC ist. 35 Tore und 22 Assists in 49 Punktspielen sprechen für sich.



„Mit seiner technischen Qualität, Spielintelligenz und Abschlussstärke ist David aus unserer Offensive nicht mehr wegzudenken. Gemeinsam mit seinem Sturmpartner Nico Argauer will er auch in den kommenden Jahren die sportlichen Ziele des SC weiterverfolgen“, heißt es von Vereinsseite zu der Vertragsverlängerung des umworbenen Stürmers. Bezdička selbst fühle sich Luhe-Wildenau sehr wohl – sportlich wie menschlich – und habe eine klare sportliche Mission: weiter Tore zu schießen, die Landesliga zu „rocken“ und gemeinsam mit dem Team erfolgreich zu sein.



