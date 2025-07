Wildenau gewinnt zerfahrenes Derby – Ettmannsdorf packt Kötzting

Mit zwei Oberpfalz-Duellen rückte die Landesliga Mitte am Mittwochabend die Tabelle gerade. Erfolgreich von der jüngsten Schlappe rehabilitiert hat sich der SV Schwandorf-Ettmannsdorf. Die Mannen von Trainer Christian Most gewannen das Heimspiel gegen den 1. FC Bad Kötzting dank einer starken Performance im zweiten Spielabschnitt mit 4:1. Feiern durfte auch der SC Luhe-Wildenau. Vor knapp 1000 Zuschauern behauptete sich der letztjährige Vizemeister in einem – sehr zerfahrenen – Lokalderby mit 3:0 gegen den nach vorne zu harmlosen SV Etzenricht.



Genau die passende Antwort fanden Schmidt, Stowasser & Co. auf die 1:5-Abreibung gegen Eggenfelden. Allerdings begann auch das Heimspiel gegen Bad Kötzting wieder suboptimal aus SVSE-Sicht. Der Gastgeber traf nach einer Ecke nur den Pfosten (6.) und sah sich dann aus dem Nichts in Rückstand, als Max Drexler bei einem zu kurzen Rückpass auf den Keeper Danke sagte (18.). „Da haben wir uns erstmal schütteln müssen“, berichtet Heim-Coach Christian Most, „doch die Mannschaft hat sich gut zurückgekämpft“. Jeremy Schmidt erzielte den verdienten 1:1-Ausgleich (28.). Wenige Minuten später patzte Ettmannsdorfs Hintermannschaft erneut; es gab Elfmeter für den Gast, welchen Tormann Wolfgang Hesl stark parierte. Most freute sich dann über eine „klare Leistungssteigerung“ seines Teams nach dem Seitentausch. „Wir waren sehr griffig, haben immer wieder gut nachgesetzt, waren mit und gegen den Ball nun viel aktiver.“ Doppelpacker Thomas Stowasser (49./72.) und Kevin Grünauer (90.) trafen zum „aufgrund der zweiten Halbzeit verdienten und sehr wichtigen“ 4:1-Heimsieg für die Schwandorfer, die sich mit sechs Punkten aus drei Spielen erstmal im „Tabellenmittelfeld“ einsortieren. Die Badstädter müssen sich mit derer drei Zähler erstmal eher nach unten orientieren.