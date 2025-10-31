 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
D/A IV hat überraschend die dritte Mannschaft der SV Ahlerstedt/Ottendorf aus dem Pokal geworfen. Foto: Brunsch (Archiv)
Wilde Spiele und Überraschungssieger im Kreispokal-Viertelfinale

Wiepenkathen wird im Kreispokal seiner Favoritenrolle gerecht. Großenwörden und Immenbeck liefern sich ein wildes Viertelfinale. Für die Überraschung sorgt D/A IV.

Gestern, 19:30 Uhr
0
4
Abpfiff

Der TuS Jork ging als krasser Außenseiter in das Viertelfinale des Fußball-Kreispokal-Wettbewerbs gegen Kreisliga-Spitzenreiter TSV Wiepenkathen.

Jork warf in der vorherigen Runde bereits überraschend den TuSV Bützfleth aus dem Wettbewerb und machte mit einer kompakten sowie leidenschaftlichen Defensivleistung auch Wiepenkathen das Leben schwer. „Jork war resultierend aus unseren gefühlten 80 Prozent Ballbesitz irgendwann kräftemäßig am Ende“, resümiert TSV-Coach Nils Zielesniak. „Es war nicht spektakulär, aber wir haben unseren Tagessoll souverän erfüllt.“

Tore: 0:1 (22.) Prion, 0:2 (75.) Wulff, 0:3 (83.) Meyer, 0:4 (88.) Berge.

Heute, 14:00 Uhr
3
2

Diese VSV-Mannschaft stand zuletzt zwei Mal hintereinander im Kreisplaketten-Finale und bastelt fleißig am dritten Pokal-Endspiel in Serie. „Wir sind eine Turniermannschaft, bei uns will jeder ins Endspiel“, sagt Trainer Frank Dorenz. Auch nach dem späten Anschlusstor geriet der Sieg der Hedendorfer, den Doppelpacker und Aushilfsspieler Justin Barke ebnete, nicht mehr in Gefahr.

Tore: 1:0 (30.) Winkel, 2:0 (36.) Barke, 2:1 (66.) Schröder, 3:1 (69.) Barke, 3:2 (90.+2) Backhaus.

Am Ende geht Großenwörden die Luft aus

Heute, 14:00 Uhr
3
4
Abpfiff

Großenwörden verlangte Immenbeck einen mühevollen Kraftakt für das Halbfinal-Ticket ab. „Sie haben es uns auf dem tiefen Platz schwergemacht - Respekt dafür“, sagt Eintracht-Co-Trainer Jonas Gade. „Es war das erwartete Kampfspiel, bei dem ihnen dann nach 60, 70 Minuten vielleicht auch die Luft ausging und wir am Ende verdient gewonnen haben.“

Tore: 1:0 (17.) König, 1:1 (18.) Hartig, 2:1 (23.) Heinsohn, 2:2 (48.) Mürmann, 2:3 (69.) Dietrich, 2:4 (88.) Müller, 3:4 (90.+2) Heinsohn.

Heute, 14:00 Uhr
2
0
Abpfiff
D/A räumt nach Wischhafen/Dornbusch schon den zweiten Kreisligisten aus dem Wettbewerb und darf vom Endspiel träumen. „Wir wussten, dass wir auch gegen diesen Gegner eine Chance haben, wenn wir das Momentum für uns nutzen“, sagt Trainer Andre Matties. „Wir wollten es den Tick mehr, sind ruhig geblieben und haben gut gekämpft.“

Tore: 1:0 (22.) Kluth, 2:0 (54.) Marx.

