Wilde Spiele und Überraschungssieger im Kreispokal-Viertelfinale

D/A IV hat überraschend die dritte Mannschaft der SV Ahlerstedt/Ottendorf aus dem Pokal geworfen. Foto: Brunsch (Archiv)

Wiepenkathen wird im Kreispokal seiner Favoritenrolle gerecht. Großenwörden und Immenbeck liefern sich ein wildes Viertelfinale. Für die Überraschung sorgt D/A IV.

Der TuS Jork ging als krasser Außenseiter in das Viertelfinale des Fußball-Kreispokal-Wettbewerbs gegen Kreisliga-Spitzenreiter TSV Wiepenkathen. Jork warf in der vorherigen Runde bereits überraschend den TuSV Bützfleth aus dem Wettbewerb und machte mit einer kompakten sowie leidenschaftlichen Defensivleistung auch Wiepenkathen das Leben schwer. „Jork war resultierend aus unseren gefühlten 80 Prozent Ballbesitz irgendwann kräftemäßig am Ende“, resümiert TSV-Coach Nils Zielesniak. „Es war nicht spektakulär, aber wir haben unseren Tagessoll souverän erfüllt.“

Tore: 0:1 (22.) Prion, 0:2 (75.) Wulff, 0:3 (83.) Meyer, 0:4 (88.) Berge.

Diese VSV-Mannschaft stand zuletzt zwei Mal hintereinander im Kreisplaketten-Finale und bastelt fleißig am dritten Pokal-Endspiel in Serie. „Wir sind eine Turniermannschaft, bei uns will jeder ins Endspiel“, sagt Trainer Frank Dorenz. Auch nach dem späten Anschlusstor geriet der Sieg der Hedendorfer, den Doppelpacker und Aushilfsspieler Justin Barke ebnete, nicht mehr in Gefahr. Tore: 1:0 (30.) Winkel, 2:0 (36.) Barke, 2:1 (66.) Schröder, 3:1 (69.) Barke, 3:2 (90.+2) Backhaus. Am Ende geht Großenwörden die Luft aus

Großenwörden verlangte Immenbeck einen mühevollen Kraftakt für das Halbfinal-Ticket ab. „Sie haben es uns auf dem tiefen Platz schwergemacht - Respekt dafür“, sagt Eintracht-Co-Trainer Jonas Gade. „Es war das erwartete Kampfspiel, bei dem ihnen dann nach 60, 70 Minuten vielleicht auch die Luft ausging und wir am Ende verdient gewonnen haben.“ Tore: 1:0 (17.) König, 1:1 (18.) Hartig, 2:1 (23.) Heinsohn, 2:2 (48.) Mürmann, 2:3 (69.) Dietrich, 2:4 (88.) Müller, 3:4 (90.+2) Heinsohn.