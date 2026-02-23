Wilde Schlussphase – SF Baumberg hadern mit einer „Ampelkarte“ Den Platzverweis gegen Sertan Yigenoglu sehen die Sportfreunde Baumberg als Schlüsselszene, warum es in der Partie der Oberliga für sie keinen Heimerfolg über den VfB Homberg gibt. Nach zweifacher Führung heißt es am Ende 2:2. von RP/ Thomas Schmitz · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Baumberg muss sich mit einem Remis gegen Homberg zufrieden geben – Foto: Ulrich Laakmann

Trotz einer couragierten, engagierten und auch vorzüglichen Mannschaftsleistung mussten sich die Oberliga-Spieler der Sportfreunde Baumberg (SFB) gegen den punktgleichen VfB Homberg mit einem 2:2 (1:0)-Unentschieden begnügen. Beide Teams sind weiterhin im Mittelfeld der engen Tabelle und konnten den Abstand zur Abstiegszone auf fünf Punkte vergrößern.

Allerdings war für die Mannschaft von Cheftrainer Salah El Halimi der erste Heimsieg zur Premiere auf der neuen Anlage Am Kielsgraben zum Greifen nah, doch nach einer völlig überzogenen Gelb-Roten Karte gegen Innenverteidiger Sertan Yigenoglu in der 56. Minute bekamen die Gäste zunehmend Oberwasser und drängten die unermüdlichen Hausherren in deren eigener Hälfte ein. „Wir haben uns minimal beim Vorbeilaufen berührt, sodass ich die Entscheidung nicht nachvollziehen kann“, sagte der SFB-Routinier nach seinem Verweis, dessen Meinung auch neutrale Zuschauer vertraten. Der Unparteiische Sam Zergen machte zu seiner überharten Entscheidung nach Spielende keinerlei konkrete Angaben.

Baumberg drückte in Hälfte eins Nachdem sich die Kontrahenten anfangs beschnuppert hatten, verfehlte VfB-Stürmer Emir Demiri mit seinem Schuss aus halbrechter Position das Ziel um einige Meter (11. Minute). Im Gegenzug enteilte der stets gefährliche Batuhan Özden seinem Gegenspieler auf der linken Außenbahn und lief alleine in Richtung VfB-Gehäuse – kurz vor dem Strafraum wurde er durch ein Foul gestoppt, sodass hier bei konsequenter Regelauslegung auch eine Rote Karte statt Gelb möglich gewesen wäre. Den anschließenden Freistoß setzte Robin Hömig in die Mauer (12.). Nach einer Viertelstunde zeigte sich der sichere SFB-Keeper Daniel Schwabke bei einem Versuch von Berkan Can Bartu auf dem Posten (15.), bevor der große Auftritt des überragenden Milan Burovac kam: Der Sechser, mit einer bemerkenswerten Laufleistung, schnappte sich die Kugel im Mittelfeld und schweißte sie aus 25 Metern über Torwart Kenneth Christopher Hersey hinweg in den rechten oberen Torwinkel (27.). Zehn Minuten später setzte sich Özden nach einer tollen Einzelaktion durch, doch der Schuss strich am linken Pfosten vorbei (37.). Unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff verhinderte Hersey reflexartig nach einem Özden-Abschluss das 2:0 (44.).