Wilde Schlussphase – SF Baumberg hadern mit einer „Ampelkarte“

Trotz einer couragierten, engagierten und auch vorzüglichen Mannschaftsleistung mussten sich die Oberliga-Spieler der Sportfreunde Baumberg (SFB) gegen den punktgleichen VfB Homberg mit einem 2:2 (1:0)-Unentschieden begnügen. Beide Teams sind weiterhin im Mittelfeld der engen Tabelle und konnten den Abstand zur Abstiegszone auf fünf Punkte vergrößern.
Allerdings war für die Mannschaft von Cheftrainer Salah El Halimi der erste Heimsieg zur Premiere auf der neuen Anlage Am Kielsgraben zum Greifen nah, doch nach einer völlig überzogenen Gelb-Roten Karte gegen Innenverteidiger Sertan Yigenoglu in der 56. Minute bekamen die Gäste zunehmend Oberwasser und drängten die unermüdlichen Hausherren in deren eigener Hälfte ein. „Wir haben uns minimal beim Vorbeilaufen berührt, sodass ich die Entscheidung nicht nachvollziehen kann“, sagte der SFB-Routinier nach seinem Verweis, dessen Meinung auch neutrale Zuschauer vertraten. Der Unparteiische Sam Zergen machte zu seiner überharten Entscheidung nach Spielende keinerlei konkrete Angaben.
Nachdem sich die Kontrahenten anfangs beschnuppert hatten, verfehlte VfB-Stürmer Emir Demiri mit seinem Schuss aus halbrechter Position das Ziel um einige Meter (11. Minute). Im Gegenzug enteilte der stets gefährliche Batuhan Özden seinem Gegenspieler auf der linken Außenbahn und lief alleine in Richtung VfB-Gehäuse – kurz vor dem Strafraum wurde er durch ein Foul gestoppt, sodass hier bei konsequenter Regelauslegung auch eine Rote Karte statt Gelb möglich gewesen wäre. Den anschließenden Freistoß setzte Robin Hömig in die Mauer (12.).
Nach einer Viertelstunde zeigte sich der sichere SFB-Keeper Daniel Schwabke bei einem Versuch von Berkan Can Bartu auf dem Posten (15.), bevor der große Auftritt des überragenden Milan Burovac kam: Der Sechser, mit einer bemerkenswerten Laufleistung, schnappte sich die Kugel im Mittelfeld und schweißte sie aus 25 Metern über Torwart Kenneth Christopher Hersey hinweg in den rechten oberen Torwinkel (27.). Zehn Minuten später setzte sich Özden nach einer tollen Einzelaktion durch, doch der Schuss strich am linken Pfosten vorbei (37.). Unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff verhinderte Hersey reflexartig nach einem Özden-Abschluss das 2:0 (44.).
Bitter: Der starke Spielgestalter Timo Hölscher schied nach einem Laufduell mit einer Muskelverletzung aus – mit Louis Klotz (private Gründe) und dem verletzten André Mandt mussten schon vor der Partie zwei wichtige Routiniers absagen. Vier Minuten nach der „Schlüsselszene“, so El Halimi, nutzte der VfB eine Unordnung in der SFB-Defensive zum 1:1 – zwei Spieler standen nach einem hohen Ball in abseitsverdächtiger Position – Marcio Blank nahm sich das Spielgerät und vollendete zum 1:1 (60.).
Die Sportfreunde bewiesen eine hervorragende Mentalität und wehrten sich mit großer Kampfkraft gegen eine drohende Niederlage. Dann überschlugen sich die Ereignisse: Nach einer Linksflanke von Burovac köpfte der eingewechselte Enis Vila zum 2:1 ein – der Jubel kannte keine Grenzen (87.). Doch nach einem Steckpass erzielte Andres Gerardo Gomez Dimas den 2:2-Ausgleich gegen eine unsortierte Baumberger Abwehrreihe (88.). In der vierminütigen Nachspielzeit hätte Simone Lo Castro zum Helden avancieren können, doch seine Direktabnahme nach einer Rechtsecke von Bilal Sezer strich knapp am linken Pfosten vorbei (90.+3).
„Wir hatten das Spiel unter Kontrolle sowie den Gegner bis zur ‚Ampelkarte‘ im Griff. Die Karte hat das Spiel definitiv entschieden, denn die Jungs hätten einen Sieg verdient gehabt“, konstatierte ein noch aufgeregter El Halimi nach dem Ende eines turbulenten Duells, und ergänzte: „Die Truppe hat sich gegen alles aufgebäumt. Das Remis steht nicht im Verhältnis zum großen Aufwand. Diese Woche werden wir unsere Wunden lecken, um uns auf die nächste schwere Aufgabe in Holzheim vorzubereiten.“