Wilde Schlussphase rettet Altenlingen II immerhin einen Punkt

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Der ASV Altenlingen II hat sich im Heimspiel gegen den SV Adler Messingen spät zurückgemeldet, den möglichen Sieg aber in einer turbulenten Schlussphase noch aus der Hand gegeben. Nach einem 0:1-Rückstand drehten die Gastgeber die Partie innerhalb weniger Minuten, ehe Messingen kurz vor Schluss doch noch zum 2:2-Endstand traf.

Die Gäste erwischten den besseren Start. Bereits nach fünf Minuten verlor Altenlingen im Spielaufbau den Ball, Michael Thuinemann schickte Jakob Holle auf die Reise und der Linksaußen vollendete souverän zum 0:1. Auch danach blieb Messingen griffiger in den Zweikämpfen und lauerte immer wieder auf Fehler der Gastgeber.

Mehrfach boten sich gute Möglichkeiten für die Gäste: Holle verzog zunächst aus spitzem Winkel, Nico Jansen scheiterte nach einem starken Angriff am Keeper und Marvin Focks setzte eine Flanke knapp neben das Tor. Altenlingen hatte zwar mehr Ballbesitz, blieb offensiv aber lange ungefährlich.

Nach der Pause erhöhte der ASV den Druck. Wirklich gefährlich wurde es zunächst dennoch selten, ehe Justin Fiekers nach seiner Einwechslung zuschlug. Felix Wichmann machte seinen frühen Ballverlust vergessen und spielte einen starken Pass hinter die Kette, den Fiekers mit dem Außenrist zum 1:1 verwertete.

Nur sechs Minuten später folgte die vermeintliche Entscheidung: Anton Dannert traf laut Stadionsprecher mit einem Sonntagsschuss aus rund 25 Metern sehenswert zum 2:1.

Die Freude hielt allerdings nicht lange. Direkt im Gegenzug zog Messingen aus der Distanz ab, Altenlingens Keeper konnte den Ball nicht festhalten und Nico Jansen staubte per Kopf zum 2:2 ab. Nach insgesamt sieben Minuten Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter die wilde Schlussphase schließlich ab.