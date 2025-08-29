Eine umkämpfte Partie zwischen Vilzing und Aubstadt endete 2:4. – Foto: Thomas Gierl

Wilde Schlussphase in Vilzing: Aubstadt setzt DJK k.o. Sechs Tore und zwei Platzverweise: Ein turbulentes Spiel zwischen Vilzing und Aubstadt endet 2:4

Die Flutlicht-Premiere der DJK Vilzing in der Regionalliga Bayern bot vor allem in der Schlussphase große Spannung. Die Gastgeber verkürzten in der 79. Minute noch einmal, mussten sich am Ende jedoch mit einer 2:4-Niederlage gegen den TSV Aubstadt abfinden. Damit haben die Oberpfälzer den erhofften Befreiungsschlag verpasst.



Die erste Halbzeit verlief insgesamt recht zäh und war von zahlreichen Fehlern auf beiden Seiten geprägt. Dennoch gelang den Gästen in der 19. Minute die Führung, als Moll nach einem Durcheinander im Vilzinger Strafraum den Ball verwertete. Vilzing ließ sich davon nicht entmutigen und antwortete in der 31. Minute prompt: Nach einem präzisen Freistoß von Haas köpfte Zitzelsberger zum Ausgleich ein. Die Partie beruhigte sich daraufhin etwas, doch kurz vor der Halbzeit nutzte Aubstadt einen langen Ball aus der eigenen Hälfte, den Severo Sturm zum 2:1-Pausenstand aus Sicht der Gäste vollendete.



Die zweite Hälfte begann wie die erste und bot zunächst nur wenige Höhepunkte. Erst in der 71. Minute sorgte wiederum Severo Sturm für Aufsehen, als er sich auf der linken Außenbahn stark durchsetzte und anschließend das 1:3 erzielte. Die Gastgeber ließen sich jedoch nicht lange schocken und antworteten nur acht Minuten später: Nach einem missglückten Klärungsversuch der Aubstädter drückte Haas den Ball zum 2:3 ins Tor. Für Aufsehen sorgten anschließend zwei Platzverweise der Aubstädter: Pitter sah in der 87. Minute glatt Rot, Nickel musste in der 90. + 4. Minute nach Gelb-Rot vom Feld. Wer jedoch dachte, die Aubstädter würden in der neunminütigen Nachspielzeit einbrechen, täuschte sich. Mit zwei Mann weniger auf dem Feld gelang es Eckstein in der 90.+6. Minute, den 4:2-Endstand aus Sicht der Gäste zu erzielen.



Matthias Graf (Co-Trainer DJK Vilzing): „Eine extrem bittere Niederlage heute. Wir haben etwa zehn Minuten gebraucht, um ins Spiel zu finden und hatten danach die Spielkontrolle, genau so, wie wir es uns vorgenommen hatten. Leider haben wir eine Vielzahl guter Chancen nicht genutzt. Aubstadt war hingegen äußerst effektiv vor dem Tor.“