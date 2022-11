Wilde Schlussphase beim Spiel Saarn III gegen Heißen III

Nach der Pause erzielte Alexei Michalcean in der 72. Minute den Ausgleich. Der Treffer hatte sich bereits angedeutet, nachdem Saarn kurz zuvor bereits den Pfosten getroffen hatte. Die Freude hielt bei den Gastgebern nicht lange, denn kurz darauf trafen zunächst Leonardo Krull und Lukas Markhoff (bereits sein 15. Saisontreffer) in der 79. und 85. zur eigentlich komfortablen 3:1 Führung für den SV Heißen. Davon zeigte sich Saarn III jedoch völlig unbeeindruckt und schaffte tatsächlich durch zwei schnellen Tore von Vasile Toma (86.) und Alexandr Guja (89.) den viel umjubelten Ausgleich. Jetzt nahm der Wahnsinn seinen Lauf. Nach einem langen Ball zögerte Torhüter Grigore Cozma beim Herauslaufen sodass Leonardo Krull diesen umkurvte und den Ball in der 91. Minute von der Grundlinie flach vor das Tor legte wo Torjäger Manuel Oberscheidt bereits lauerte. Oberscheidt grätsche den Ball über die Linie und der Jubel kannte keine Grenzen mehr.

Für SV Heißen III ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von SV Heißen III stets gesorgt, mehr Tore als SV Heißen III (62) markierte nämlich niemand in der Kreisliga C, Gruppe 1. Die bisherige Spielzeit von SV Heißen III ist weiter von Erfolg gekrönt. SV Heißen III verbuchte insgesamt neun Siege und drei Remis und musste erst zwei Niederlagen hinnehmen. SV Heißen III befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen acht Punkte. Zu erwähnen sind noch zwei Debüts: Tobias Hofmann und Manuel Ephan (Foto) feierten einen erfolgreichen Einstand. Ephan war zuletzt in der Kreisliga A beim SV Heißen aktiv, Hofmann ist ebenfalls kein unbekannter am Hardenberg. Er war teil der Aufstiegsmannschaft von Trainer Daniel Nix (jetzt Interimstrainer der ersten Mannschaft des SVH, Kreisliga A) in der Saison 17/18.