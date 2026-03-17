Wilde Partie und eine Rose vor Anpfiff: Acosta II dreht Spiel

Besondere Aktion vor dem Spiel: BSC-Trainer Uwe Stucki (links) schenkt MTV-Trainer Rafael Schindzielorz eine Rose. – Foto: Privat

Der BSC Acosta II hat im Spitzenspiel der Bezirksliga Braunschweig 2 ein beeindruckendes Comeback gefeiert. Beim direkten Konkurrenten MTV Hondelage gewann die Mannschaft von Trainer Uwe Stucki mit 3:2 (0:1) und klettert mit nun 32 Punkten auf Rang drei der Tabelle.

Schon vor dem Anpfiff setzte die Partie einen besonderen Akzent: Nachdem Hondelages Trainer Rafael Schindzielorz seinen Kollegen Uwe Stucki im Vorfeld als „besten Trainer der Liga“ bezeichnet hatte, revanchierte sich dieser mit einer Rose. Eine kleine Geste der Wertschätzung – und ein ungewöhnlicher Moment, der dem Spiel eine persönliche Note verlieh.

Doch der BSC Acosta II kam mit viel Schwung aus der Kabine. Nur drei Minuten nach Wiederanpfiff erzielte Paul Niebuhr bei seinem ersten Einsatz den Ausgleich (48.). „Paul Niebuhr glich kurz nach der Halbzeit aus und leitete zehn wilde Minuten ein“, beschrieb Stucki die Phase nach dem Seitenwechsel.

Auf dem Platz entwickelte sich zunächst eine ausgeglichene Partie. Beide Teams begegneten sich auf Augenhöhe, Torchancen blieben zunächst überschaubar. Kurz vor der Pause nutzte Hondelage jedoch eine Flanke zur Führung: Nils-Daniel Schwencke traf in der 45. Minute zum 1:0.

Tatsächlich überschlugen sich nun die Ereignisse: Amed Koulibaly brachte Hondelage erneut in Führung (53.), ehe die Partie durch mehrere Entscheidungen der Unparteiischen zusätzlich an Brisanz gewann. In dieser Phase sah ein Hondelager Spieler die Gelb-Rote Karte, was die Kräfteverhältnisse zunehmend verschob. Schindzielorz zeigte sich über diese Entscheidungen nicht glücklich: "Für mich war das ein absolutes Skandal-Spiel. Ich habe als Spieler und Trainer schon vieles erlebt, aber sowas wirklich noch nie. Ich war kurz davor meine Mannschaft vom Platz zu nehmen. Ich bin der Letzte, der was gegen Schiedsrichter hat, ganz im Gegenteil, ich bin froh, dass es noch welche machen. Aber das Spiel wäre ohne die drei besser gelaufen."

Nach dem Führungstreffer für Hondelage war der BSC wieder besser im Spiel. „In den letzten 30 Minuten entwickelte sich ein Spiel auf ein Tor“, so Stucki. Der BSC Acosta II erhöhte den Druck deutlich, schnürte den Gegner in der eigenen Hälfte ein und erspielte sich mehrere Chancen. Lange hielt Hondelage dagegen, doch in der Schlussphase kippte die Partie endgültig.

In der 88. Minute traf Lukas Bonk zum verdienten Ausgleich, ehe Acosta in der Nachspielzeit sogar noch den Siegtreffer erzwang: Eine Hereingabe wurde unglücklich von Linas Benjamin Helmdach ins eigene Tor abgefälscht (90.).

Hondelages Trainer Rafael Schindzielorz zeigte sich nach dem Spiel trotz der Niederlage fair: „BSC hat am Ende sehr viel Druck gemacht, dem wir nicht mehr standhalten konnten. Glückwunsch an BSC.“

Für den BSC Acosta II ist der Auswärtssieg ein wichtiges Signal nach zuletzt schwierigen Wochen. Die Mannschaft bewies Moral, drehte ein intensives Spiel und behauptet sich weiterhin in der Spitzengruppe der Liga.