Wilde Partie mit später Entscheidung im Elmstadion

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Der FSV Schöningen hat im Heimspiel gegen Altona 93 Moral bewiesen und sich mit 3:2 durchgesetzt. Nach früher Führung und zwischenzeitlichem Rückstand gelang der Mannschaft vor 665 Zuschauern im Elmstadion noch die Wende – entschieden wurde die Partie erst in der Schlussphase.

Mit zunehmender Spieldauer fand Altona besser in die Partie. In der 30. Minute fiel der Ausgleich durch einen Distanzschuss von Minou Tsimba-Eggers, nur fünf Minuten später drehte Moritz Göttel die Begegnung nach einer Flanke am zweiten Pfosten. Bis zur Pause verlor Schöningen durch Ballverluste im Mittelfeld und äußere Bedingungen wie starken Wind an Stabilität.

Schöningen startete im 3-4-3-System und setzte die Gäste früh unter Druck. Bereits in der 6. Minute brachte Ayhan Cankor die Hausherren in Führung, nachdem er sich im Strafraum durchgesetzt hatte. In der Folge blieb der FSV gefährlich, verpasste jedoch weitere Treffer.

Nach dem Seitenwechsel reagierte der FSV mit Anpassungen und zeigte sich deutlich präsenter. In der 55. Minute fiel der verdiente Ausgleich: Brian Behrendt traf per Kopf nach einem Freistoß von der rechten Seite zum 2:2.

In der Folge entwickelte sich ein intensives Spiel, in dem Schöningen zunehmend die Kontrolle übernahm. Mehrere Chancen – darunter ein Lupfer von Malick Sanogo – blieben zunächst ungenutzt, doch der Druck auf das Tor der Gäste wuchs.

Joker Touray sticht spät

Die Einwechslung von Ousman Touray in der 63. Minute sollte sich als entscheidend erweisen. In der 86. Minute war es der Offensivspieler, der per Kopf zur Stelle war: Nach einem Lattenabpraller reagierte er am schnellsten und erzielte das 3:2.

Auch zuvor hatten Einwechselspieler für zusätzliche Gefahr gesorgt und die Offensive belebt. Defensiv hielt Torhüter Tobias Dahncke in der Schlussphase wichtige Bälle fest und sicherte so die knappe Führung.

In den letzten Minuten verteidigte der FSV konzentriert, während Altona vor allem über Standardsituationen gefährlich blieb. Doch der Ausgleich gelang den Gästen nicht mehr. Rund 665 Zuschauer, darunter etwa 150 Gästefans, sahen eine umkämpfte Partie mit offenem Ausgang bis zum Schluss.

Mit dem 3:2-Erfolg setzt der FSV Schöningen ein weiteres Ausrufezeichen in der laufenden Saison. Nach wechselhaften Ergebnissen zuletzt verschafft sich die Mannschaft wichtige Punkte und festigt ihre Position in der Tabelle.