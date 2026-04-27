Wilde Partie im Schneckental

– Foto: Pierre Schmidt

Aufstellung des VfR Hausen II:

Kiefl 26 – Bozkurt 7 (46. Manjang 3), Balakhir 9 (83. Tidjani 30), Gutgsell 10 (65. Soumahoro 8), Mutlu 11 (70. Bangoura 21), Alihoxha 16, Ablaß (C) 17, Sautner 18, Bacelic 19, Adali 20, Wiesler 22 (83. Hasenauer 13)

Schiedsrichter:

Orhan Atasoy (FC Auggen)

Zuschauer: 170

Die Partie im Schneckental …

… bot viele Facetten und war extrem spannend bis zum Abpfiff.

Die Begegnung des Tabellenzehnten gegen den Dreizehnten läutete das letzte Saisonviertel im sehr spannenden Abstiegskampf ein. Neun Mannschaften sind noch involviert (!!!) und wollen sich bis zum Saisonende freistrampeln.

Neu beim VfR Team 2 ist Erich Sautner als Spielertrainer, der Anfang der Woche das Amt übernahm, um nach der langen Negativserie den Turnaround zu schaffen.

Der Start in Pfaffenweiler ging dann zunächst gründlich in die Hose. Zwei grobe individuelle Fehler, die die Gastgeber gnadenlos ausnutzten (5./6.), führten zum Doppelschlag und damit zum sehr frühen 2:0. Nutznießer war beide Male ihr Top-Torjäger Milan Dischinger (nunmehr 20 Saisontreffer).

Es hieß Mund abputzen und weiter ging’s für die Möhlinkicker, die nun die Spielkontrolle übernahmen. Der Anschlusstreffer wollte aber zunächst nicht gelingen. Auch nicht kurz vor der Pause, als Erich Sautner den Innenpfosten traf, von wo der Ball in die Arme von Heimkeeper Luis Zimmermann flog.

Gleich nach dem Wechsel erneut Pech: Jonas Gutgsell rutschte aus und Maximilian Wirbel hatte wenig Mühe, das 3:0 (48.) zu erzielen.

Aber die Verbandsligareserve zeigte Charakter und trotz aller Rückschläge eine tolle Moral. Mit dem 3:1 (58.) eröffnete man die Aufholjagd. Ecke von Erich Sautner und Yigit Hasan Adali traf mit einem Sonntagsschuss zu seinem ersten Saisontor. Weil’s so schön war, dachten sich die beiden: Das machen wir noch einmal – und sorgten auch für das Anschlusstor zum 3:2 (81.). Erich Sautner legte präzise auf, Yigit Hasan Adali zog ab und traf.

Spielerisch klar besser, musste nun mindestens noch der Ausgleich her. Coach Erich Sautner nutzte das Wechselkontingent der stark besetzten Reservebank voll aus – und das sollte sich auszahlen.

Die Zeit verrann zwar gnadenlos schnell, aber der mehr als verdiente „Lucky Punch“ gelang doch noch: Minute 93 – der eingewechselte „Joker“ Romeo Tidjani zog aus 20 Metern ab. Der Schuss konnte noch geblockt werden, doch den zweiten Versuch jagte Hannes Ablaß volley mit rechts in die Maschen zum 3:3. Hannes vertrat den gesperrten Nick Gladrow als Kapitän und erzielte zudem seinen Premierentreffer in dieser Runde.

Zum ersten Mal in dieser Saison gelangen dem VfR Hausen drei Tore in einer Partie (!).

Erich Sautner, der die nächsten Wochen in Doppelfunktion als Trainer von VfR 1 und Spielertrainer von VfR 2 viel Arbeit haben wird, meinte zum Match:

„Unter dem Strich bin ich nach dem 0:3-Rückstand natürlich zufrieden. Das Team hat durchweg Charakter gezeigt. Leider waren die drei Gegentore recht billig. Aber man hat eine tolle Moral bewiesen – das muss und wird der Weg in den kommenden Wochen sein (!!!).“

Mike Gaulrapp (VfR Hausen)